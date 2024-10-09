https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/galatasaray-osimhenin-bonservisi-icin-hazirlandi-81-milyon-euroluk-anlasma-1089028896.html
Galatasaray Osimhen'in bonservisi için hazırlandı: 81 milyon euroluk anlaşma
Galatasaray Osimhen'in bonservisi için hazırlandı: 81 milyon euroluk anlaşma
Sputnik Türkiye
Galatasaray kiralık oyuncusu Victor Osimhen için İngiliz takımı Chelsea'ye meydan okuyor. İtalyan ekibi Napoli'den kiralık gelen forvet için 81 milyon ödeme... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T19:21+0300
2024-10-09T19:21+0300
2024-10-09T19:21+0300
spor
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victor james osimhen
galatasaray
transfer
bonservis
futbol
dursun özbek
napoli
chelsea
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Galatasaray'ın Ocak ayında Victor Osimhen'in bonservisini almak için uygun zemin aradığı yabancı basın tarafından aktarıldı.İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Napoli'den kiralanan Osimhen'in Galatasaray ile imzalanan kontratında yer alan yeni serbest kalma maddesinin Ocak ayı gibi aktif hale gelmesi bekleniyor. 81 milyon euro bonservis istenen Osimhen için İngiliz ekibi Chelsea ve Galatasaray'ın masada olduğu ifade edildi. Galatasaray'da mutlu olan oyuncu için sarı kırmızılı takım çalışma yaparak transferi bitirmek istiyor. Galatasaray forması altında 4 maça çıkan Victor Osimhen 303 dakikada 2 gol ve 4 asist yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/super-ligde-piyasa-degerleri-guncellendi-osimhen-ve-cengiz-undere-kotu-haber-1088825433.html
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osimhen, victor james osimhen, galatasaray, transfer, bonservis, futbol, dursun özbek, napoli, chelsea, ingiltere, italya, türkiye
osimhen, victor james osimhen, galatasaray, transfer, bonservis, futbol, dursun özbek, napoli, chelsea, ingiltere, italya, türkiye
Galatasaray Osimhen'in bonservisi için hazırlandı: 81 milyon euroluk anlaşma
Galatasaray kiralık oyuncusu Victor Osimhen için İngiliz takımı Chelsea'ye meydan okuyor. İtalyan ekibi Napoli'den kiralık gelen forvet için 81 milyon ödeme yapacağı konuşulan sarı kırmızılı takımın bonservis için harekete geçtiği belirtildi.
Galatasaray'ın Ocak ayında Victor Osimhen'in bonservisini almak için uygun zemin aradığı yabancı basın tarafından aktarıldı.
İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Napoli'den kiralanan Osimhen'in Galatasaray ile imzalanan kontratında yer alan yeni serbest kalma maddesinin Ocak ayı gibi aktif hale gelmesi bekleniyor. 81 milyon euro bonservis istenen Osimhen için İngiliz ekibi Chelsea ve Galatasaray'ın masada olduğu ifade edildi. Galatasaray'da mutlu olan oyuncu için sarı kırmızılı takım çalışma yaparak transferi bitirmek istiyor. Galatasaray forması altında 4 maça çıkan Victor Osimhen 303 dakikada 2 gol ve 4 asist yaptı.