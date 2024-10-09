https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/galatasaray-osimhenin-bonservisi-icin-hazirlandi-81-milyon-euroluk-anlasma-1089028896.html

Galatasaray Osimhen'in bonservisi için hazırlandı: 81 milyon euroluk anlaşma

Galatasaray Osimhen'in bonservisi için hazırlandı: 81 milyon euroluk anlaşma

Sputnik Türkiye

Galatasaray kiralık oyuncusu Victor Osimhen için İngiliz takımı Chelsea'ye meydan okuyor. İtalyan ekibi Napoli'den kiralık gelen forvet için 81 milyon ödeme... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T19:21+0300

2024-10-09T19:21+0300

2024-10-09T19:21+0300

spor

osimhen

victor james osimhen

galatasaray

transfer

bonservis

futbol

dursun özbek

napoli

chelsea

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Galatasaray'ın Ocak ayında Victor Osimhen'in bonservisini almak için uygun zemin aradığı yabancı basın tarafından aktarıldı.İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Napoli'den kiralanan Osimhen'in Galatasaray ile imzalanan kontratında yer alan yeni serbest kalma maddesinin Ocak ayı gibi aktif hale gelmesi bekleniyor. 81 milyon euro bonservis istenen Osimhen için İngiliz ekibi Chelsea ve Galatasaray'ın masada olduğu ifade edildi. Galatasaray'da mutlu olan oyuncu için sarı kırmızılı takım çalışma yaparak transferi bitirmek istiyor. Galatasaray forması altında 4 maça çıkan Victor Osimhen 303 dakikada 2 gol ve 4 asist yaptı.

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osimhen, victor james osimhen, galatasaray, transfer, bonservis, futbol, dursun özbek, napoli, chelsea, ingiltere, italya, türkiye