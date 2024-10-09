https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/eyfel-kulesi-statusu-sorunu-kule-tarihi-eser-olarak-tescillenmiyor-1089018157.html

Eyfel Kulesi statüsü sorunu: Kule 'tarihi eser' olarak tescillenmiyor

Eyfel Kulesi statüsü sorunu: Kule 'tarihi eser' olarak tescillenmiyor

Sputnik Türkiye

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, başkent Paris'in önemli simgelerinden biri olan Eyfel Kulesi'nin statüsünün değiştirilerek tarihi eser olarak... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T15:51+0300

2024-10-09T15:51+0300

2024-10-09T15:51+0300

dünya

avrupa

fransa

eyfel kulesi

tarihi eser

tescil başvurusu

olimpiyat oyunları

kültür bakanlığı

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Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo arasında Eyfel Kulesi'nin statüsü konusunda anlaşma sağlanamıyor.Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, başkent Paris'in önemli simgelerinden biri olan Eyfel Kulesi'nin statüsünün değiştirilerek tarihi eser olarak tescillenmesini isterken, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo bu talebe karşı çıkıyor.Kültür Bakanı Dati'nin medyaya verdiği demeçte Fransa'nın diğer büyük şehirlerine kıyasla Paris'te kayıtlı ve tescilli tarihi eser sayısının az olduğu vurgulanarak Eyfel Kulesi'nin tarihi eser statüsüne getirilerek tescillenmesinin önemini vurguladı.Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun Eyfel Kulesi'ni 'tarihi eser olarak tescillememesini anlamlandıramadığını ve bunu kişisel bir meseleye dönüştürmesinden endişe duyduğunu' söyleyen Dati, 'Hidalgo'nun talebi yerine getirmemesi durumunda Eyfel Kulesi'nin tarihi eser olarak tescil edilmesi kararını bağımsız olarak alacağını' açıkladı.1964'te Fransa'da tarihi eserler listesine kaydedilen Eyfel Kulesi'nin 'tescillenmesiyle' daha fazla devlet desteği alması ve güvenliğinin artırılması gerekiyor.Olimpiyat logosu anlaşmazlığıİkilinin arasında bir diğer anlaşmazlık konusu ise Paris Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarına ev sahipliği yapan Fransa'nın simgesi olan Eyfel Kulesi'ne dev Olimpiyat halkaları asılmıştı. Hidalgo, oyunların popüler başarısını göz önünde bulundurarak logonun bir versiyonunun 2028'de Los Angeles'ta yapılacak bir sonraki olimpiyat oyunlarına kadar Eyfel Kulesi'ni süslemeye devam etmesi önerisinde bulundu.Ancak bu öneri, başkentte ve devletin üst düzeylerinde görüş ayrılıklarına neden oldu. Kulenin 'tarihi eser' olarak tescillenmesi, üzerinde yapılan bütün işlerin kontrolünün hükümetin eline verilmesi anlamına geldiği vurgulanıyor. Bu durumda Paris Belediye Başkanı olan Hidalgo'nun olimpiyat logosu isteği gerçekleştirilemeyebilir.

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avrupa, fransa, eyfel kulesi, tarihi eser, tescil başvurusu, olimpiyat oyunları, kültür bakanlığı