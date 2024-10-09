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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/eyfel-kulesi-statusu-sorunu-kule-tarihi-eser-olarak-tescillenmiyor-1089018157.html
Eyfel Kulesi statüsü sorunu: Kule 'tarihi eser' olarak tescillenmiyor
Eyfel Kulesi statüsü sorunu: Kule 'tarihi eser' olarak tescillenmiyor
Sputnik Türkiye
Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, başkent Paris'in önemli simgelerinden biri olan Eyfel Kulesi'nin statüsünün değiştirilerek tarihi eser olarak... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T15:51+0300
2024-10-09T15:51+0300
dünya
avrupa
fransa
eyfel kulesi
tarihi eser
tescil başvurusu
olimpiyat oyunları
kültür bakanlığı
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Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo arasında Eyfel Kulesi'nin statüsü konusunda anlaşma sağlanamıyor.Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, başkent Paris'in önemli simgelerinden biri olan Eyfel Kulesi'nin statüsünün değiştirilerek tarihi eser olarak tescillenmesini isterken, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo bu talebe karşı çıkıyor.Kültür Bakanı Dati'nin medyaya verdiği demeçte Fransa'nın diğer büyük şehirlerine kıyasla Paris'te kayıtlı ve tescilli tarihi eser sayısının az olduğu vurgulanarak Eyfel Kulesi'nin tarihi eser statüsüne getirilerek tescillenmesinin önemini vurguladı.Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun Eyfel Kulesi'ni 'tarihi eser olarak tescillememesini anlamlandıramadığını ve bunu kişisel bir meseleye dönüştürmesinden endişe duyduğunu' söyleyen Dati, 'Hidalgo'nun talebi yerine getirmemesi durumunda Eyfel Kulesi'nin tarihi eser olarak tescil edilmesi kararını bağımsız olarak alacağını' açıkladı.1964'te Fransa'da tarihi eserler listesine kaydedilen Eyfel Kulesi'nin 'tescillenmesiyle' daha fazla devlet desteği alması ve güvenliğinin artırılması gerekiyor.Olimpiyat logosu anlaşmazlığıİkilinin arasında bir diğer anlaşmazlık konusu ise Paris Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarına ev sahipliği yapan Fransa'nın simgesi olan Eyfel Kulesi'ne dev Olimpiyat halkaları asılmıştı. Hidalgo, oyunların popüler başarısını göz önünde bulundurarak logonun bir versiyonunun 2028'de Los Angeles'ta yapılacak bir sonraki olimpiyat oyunlarına kadar Eyfel Kulesi'ni süslemeye devam etmesi önerisinde bulundu.Ancak bu öneri, başkentte ve devletin üst düzeylerinde görüş ayrılıklarına neden oldu. Kulenin 'tarihi eser' olarak tescillenmesi, üzerinde yapılan bütün işlerin kontrolünün hükümetin eline verilmesi anlamına geldiği vurgulanıyor. Bu durumda Paris Belediye Başkanı olan Hidalgo'nun olimpiyat logosu isteği gerçekleştirilemeyebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/paris-belediye-baskani-macronu-ulkeyi-bolmeye-calismakla-sucladi-1086207307.html
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avrupa, fransa, eyfel kulesi, tarihi eser, tescil başvurusu, olimpiyat oyunları, kültür bakanlığı
avrupa, fransa, eyfel kulesi, tarihi eser, tescil başvurusu, olimpiyat oyunları, kültür bakanlığı

Eyfel Kulesi statüsü sorunu: Kule 'tarihi eser' olarak tescillenmiyor

15:51 09.10.2024
© AFP 2023 / ALAIN JOCARDFransa - Paris - Eyfel Kulesi
Fransa - Paris - Eyfel Kulesi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
© AFP 2023 / ALAIN JOCARD
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Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, başkent Paris'in önemli simgelerinden biri olan Eyfel Kulesi'nin statüsünün değiştirilerek tarihi eser olarak tescillenmesini isterken, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo bu talebe karşı çıkıyor.
Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo arasında Eyfel Kulesi'nin statüsü konusunda anlaşma sağlanamıyor.
Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, başkent Paris'in önemli simgelerinden biri olan Eyfel Kulesi'nin statüsünün değiştirilerek tarihi eser olarak tescillenmesini isterken, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo bu talebe karşı çıkıyor.
Kültür Bakanı Dati'nin medyaya verdiği demeçte Fransa'nın diğer büyük şehirlerine kıyasla Paris'te kayıtlı ve tescilli tarihi eser sayısının az olduğu vurgulanarak Eyfel Kulesi'nin tarihi eser statüsüne getirilerek tescillenmesinin önemini vurguladı.
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun Eyfel Kulesi'ni 'tarihi eser olarak tescillememesini anlamlandıramadığını ve bunu kişisel bir meseleye dönüştürmesinden endişe duyduğunu' söyleyen Dati, 'Hidalgo'nun talebi yerine getirmemesi durumunda Eyfel Kulesi'nin tarihi eser olarak tescil edilmesi kararını bağımsız olarak alacağını' açıkladı.
1964'te Fransa'da tarihi eserler listesine kaydedilen Eyfel Kulesi'nin 'tescillenmesiyle' daha fazla devlet desteği alması ve güvenliğinin artırılması gerekiyor.

Olimpiyat logosu anlaşmazlığı

İkilinin arasında bir diğer anlaşmazlık konusu ise Paris Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarına ev sahipliği yapan Fransa'nın simgesi olan Eyfel Kulesi'ne dev Olimpiyat halkaları asılmıştı.
Hidalgo, oyunların popüler başarısını göz önünde bulundurarak logonun bir versiyonunun 2028'de Los Angeles'ta yapılacak bir sonraki olimpiyat oyunlarına kadar Eyfel Kulesi'ni süslemeye devam etmesi önerisinde bulundu.
Ancak bu öneri, başkentte ve devletin üst düzeylerinde görüş ayrılıklarına neden oldu. Kulenin 'tarihi eser' olarak tescillenmesi, üzerinde yapılan bütün işlerin kontrolünün hükümetin eline verilmesi anlamına geldiği vurgulanıyor. Bu durumda Paris Belediye Başkanı olan Hidalgo'nun olimpiyat logosu isteği gerçekleştirilemeyebilir.
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2024
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