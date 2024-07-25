https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/paris-belediye-baskani-macronu-ulkeyi-bolmeye-calismakla-sucladi-1086207307.html

Paris Belediye Başkanı, Macron'u ülkeyi bölmeye çalışmakla suçladı

Paris Belediye Başkanı, Macron'u ülkeyi bölmeye çalışmakla suçladı

Sputnik Türkiye

Fransa'da erken genel seçimlerin mağlubu Macron'un ağustos ortasına kadar yeni bir hükümet kurulmayacağını belirtmesi, bu konuda sabırsızlaşan sol ittifak... 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T16:28+0300

2024-07-25T16:28+0300

2024-07-25T16:28+0300

politika

emmanuel macron

fransa

paris

erken seçim

olimpiyat oyunları

ulusal birlik partisi (rn)

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Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Tribune de Geneve gazetesine verdiği demeçte, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un haziran ayında Ulusal Meclisi feshedip erken seçim çağrısı yaparak ülkeyi böldüğünü söylerken, “Fransız toplumu bölünmüş durumda. Kaosun mühendisleri bir bölünme zincirinin önünü açtı. Macron, sağ ve sol ittifakla birlikte popülistlere büyük bir alan bıraktı, solun ve sağın kendilerini göstermesine izin verdi” ifadelerini kullandı.Paris Belediye Başkanı, Olimpiyatlar öncesinde parlamentoyu feshetmenin sorumsuzca ve tehlikeli olduğuna vurgu yaptığı konuşmasında, zira bunun sağ kanadın iktidara gelmesine yol açabileceğini belirtirken, bununla birlikte Olimpiyatların birleştirici bir faktör olabileceğini de sözlerine ekledi.Sözlerine, “Olimpiyatlar kardeşçe bir etkinlik olabilir ... Ancak bu dürtü yapay olmadığı takdirde” diye devam eden Hidalgo, “Televizyonda birlik çağrısı yapmak yeterli değil” diye sonlandırdı.Macron’a göre seçimleri kimse kazanamadıErken genel seçimlerin ardından ilk kez Fransız televizyonuna konuşan Macron, erken genel seçimleri kaybettiğini kabul etmesine rağmen yeni bir hükümet kurmak için ağustos ortasına kadar bekleyeceğini belirtmişti.Çekimleri dış mekanda Eyfel Kulesi yakınlarında yapılan France 2 ve Radio France'ın ortak yayınına konuk olan Macron, erken genel seçimlerin sonuçlarının ülke siyaseti üzerine etkilerini değerlendirdi.Genel seçimlerde Ulusal Birlik (RN) partisinin Meclis'te en çok sandalye sayısına ulaşan parti olması hakkında Macron, "Genel seçimlerde başı çeken parti Ulusal Birlik oldu" dedi.Macron, 11 milyon oy toplamasına rağmen RN partisinin Ulusal Meclis bürosundan herhangi bir yetkili göreve ulaşmamasının "kötü bir şey" olduğunu kaydederek, geçen hafta Genel Kurul'da yapılan Meclis Başkanı oylaması sırasında solcu milletvekillerinin aşırı sağcı milletvekilli Flavien Termet'in elini sıkmamasını eleştirdi.İktidarın seçimleri kaybettiğini söyleyen Macron, "kimsenin bu seçimleri kazanmadığını" savundu.Macron, "Herhangi bir parti programını uygulayamaz, ne (sol ittifakı) Yeni Halk Cephesi, ne iktidar çoğunluğu, ne de Cumhuriyetçi sağ. Tavizler vermek gerekecek" diye konuştu.Macron, artık Fransız toplumunu yansıtmadığı için 9 Haziran'da Ulusal Meclis'i feshetme kararı aldığını ifade ederek, bu kararı almasa da 2025 bütçe görüşmeleri sırasında hükümete karşı gensoru önergesi sunulacağını kaydetti.Fransa, 100 yılın ardından 26 Temmuz-11 Ağustos'ta Paris 2024 Olimpiyat Oyunları ve 28 Ağustos-8 Eylül'de de Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapıyor.Olimpiyatlara, toplamda 206 ülkeyi temsil edecek 10 bin 500 sporcunun katılımı bekleniyor.Güvenliğin sağlanması için 40 ülkeden yaklaşık 1800 yabancı polis, olimpiyatlar sırasında görevli 35 bin Fransız polisi ve jandarmasıyla işbirliği içinde çalışacak.26 Temmuz'da açılış töreninin yapılacağı Paris'ten geçen Sen Nehri, kirlilik nedeniyle tartışmaların gündemindeydi. 1923'ten bu yana kirlilik ve gemi trafiğinden kaynaklanan tehlikeler nedeniyle yüzmenin yasak olduğu nehir, 8-9 Ağustos'ta maraton yüzme, 30-31 Temmuz ve 5 Ağustos'ta triatlon ve 1-2 Eylül'de paratriatlon yarışmalarına sahne olacak.Nehrin yüzmeye elverişli olmadığına ilişkin iddialara karşı, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, nehrin temiz ve müsabakalara hazır olduğunu kanıtlamak için verdikleri sözü tutarak olimpiyatlara günler kala nehirde yüzmüştü.Fransa Cumhurbaşkanı Macron da 29 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Sen Nehri'nde yüzeceğini söylemiş, bunu ne zaman yapacağına dair bilgi vermemişti.Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, Eylül 2023'te, Olimpiyat Oyunları'na katılan Fransız ekiplerindeki sporcuların başörtüsü takamayacağını duyurmuş ve sporda katı bir "laiklik rejiminin" uygulanmasından yana olduklarını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/israilli-sporcularin-olimpiyatlara-katilmasini-savunan-emmanuel-macron-ulkemize-hos-geldiniz-1086150677.html

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emmanuel macron, fransa, paris, erken seçim, olimpiyat oyunları, ulusal birlik partisi (rn)