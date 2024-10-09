https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/brezilyada-x-platformu-yeniden-erisime-aciliyor-1088991557.html

Brezilya'da X platformu yeniden erişime açılıyor

Brezilya'da X platformu yeniden erişime açılıyor

Sputnik Türkiye

Brezilya Yüksek Mahkemesi kararıyla ülkede erişime kapatılan X sosyal medya platformu, gerekli talepleri yerine getirdi ve yeniden kullanıma açılacak. 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T01:55+0300

2024-10-09T01:55+0300

2024-10-09T01:55+0300

dünya

brezilya

x

temsilci

atama

erişim

erişim yasağı

erişim izni

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1e/1087476918_0:227:2834:1821_1920x0_80_0_0_32b9e3b1628c80af9b1ffd141af2e36c.jpg

Brezilya Yüksek Mahkemesi kararıyla ülkede erişime kapatılan X sosyal medya platformu, yasal zorunluluk olan temsilci atamasını gerçekleştirmişti. Brezilya Yüksek Mahkemesi, açılması için gerekli talepleri yerine getiren sosyal medya platformu X'e yeniden erişim sağlanacağını bildirdi.Mahkemenin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, ABD'li milyarder Elon Musk'a ait X platformunun, bazı hesapların kapatılması, para cezasının ödenmesi ve ülkeye yasal temsilci atanması gibi mahkemenin taleplerini yerine getirdiği belirtildi.Buna göre, Brezilyalı kullanıcılar, ülkede 31 Ağustos'ta erişime engellen X platformunu yeniden kullanabilecek.Ne olmuştu?Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen 'darbe girişimi' soruşturması kapsamında X'ten bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını ve bazı hesapların engellenmesini talep etmişti. Talebin reddedilmesinin ardından mahkeme, ülkede yasal temsilci ataması için X'e 24 saat süre vermişti.Tanınan sürede şirketin Brezilya'da yasal temsilci atamaması sonrası, Brezilya Yüksek Mahkemesi, 31 Ağustos'ta temsilci atanana ve kesilen para cezaları ödenene kadar X'e erişim engeli getirildiğini açıklamıştı.Elon Musk da X'ten yaptığı paylaşımda, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır ve Brezilya'daki seçilmeyen sözde yargıç, bunu siyasi nedenlerden dolayı yok ediyor." diyerek karara tepki göstermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/elon-musk-havlu-atti-brezilyaya-sosyal-medya-temsilcisi-atandi--1088271018.html

brezilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

brezilya, x, temsilci, atama, erişim, erişim yasağı, erişim izni