https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/brezilyada-x-platformu-yeniden-erisime-aciliyor-1088991557.html
Brezilya'da X platformu yeniden erişime açılıyor
Brezilya'da X platformu yeniden erişime açılıyor
Sputnik Türkiye
Brezilya Yüksek Mahkemesi kararıyla ülkede erişime kapatılan X sosyal medya platformu, gerekli talepleri yerine getirdi ve yeniden kullanıma açılacak. 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T01:55+0300
2024-10-09T01:55+0300
2024-10-09T01:55+0300
dünya
brezilya
x
temsilci
atama
erişim
erişim yasağı
erişim izni
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Brezilya Yüksek Mahkemesi kararıyla ülkede erişime kapatılan X sosyal medya platformu, yasal zorunluluk olan temsilci atamasını gerçekleştirmişti. Brezilya Yüksek Mahkemesi, açılması için gerekli talepleri yerine getiren sosyal medya platformu X'e yeniden erişim sağlanacağını bildirdi.Mahkemenin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, ABD'li milyarder Elon Musk'a ait X platformunun, bazı hesapların kapatılması, para cezasının ödenmesi ve ülkeye yasal temsilci atanması gibi mahkemenin taleplerini yerine getirdiği belirtildi.Buna göre, Brezilyalı kullanıcılar, ülkede 31 Ağustos'ta erişime engellen X platformunu yeniden kullanabilecek.Ne olmuştu?Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen 'darbe girişimi' soruşturması kapsamında X'ten bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını ve bazı hesapların engellenmesini talep etmişti. Talebin reddedilmesinin ardından mahkeme, ülkede yasal temsilci ataması için X'e 24 saat süre vermişti.Tanınan sürede şirketin Brezilya'da yasal temsilci atamaması sonrası, Brezilya Yüksek Mahkemesi, 31 Ağustos'ta temsilci atanana ve kesilen para cezaları ödenene kadar X'e erişim engeli getirildiğini açıklamıştı.Elon Musk da X'ten yaptığı paylaşımda, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır ve Brezilya'daki seçilmeyen sözde yargıç, bunu siyasi nedenlerden dolayı yok ediyor." diyerek karara tepki göstermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/elon-musk-havlu-atti-brezilyaya-sosyal-medya-temsilcisi-atandi--1088271018.html
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brezilya, x, temsilci, atama, erişim, erişim yasağı, erişim izni
brezilya, x, temsilci, atama, erişim, erişim yasağı, erişim izni
Brezilya'da X platformu yeniden erişime açılıyor
Brezilya Yüksek Mahkemesi kararıyla ülkede erişime kapatılan X sosyal medya platformu, gerekli talepleri yerine getirdi ve yeniden kullanıma açılacak.
Brezilya Yüksek Mahkemesi kararıyla ülkede erişime kapatılan X sosyal medya platformu, yasal zorunluluk olan temsilci atamasını gerçekleştirmişti. Brezilya Yüksek Mahkemesi, açılması için gerekli talepleri yerine getiren sosyal medya platformu X'e yeniden erişim sağlanacağını bildirdi.
Mahkemenin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, ABD'li milyarder Elon Musk'a ait X platformunun, bazı hesapların kapatılması, para cezasının ödenmesi ve ülkeye yasal temsilci atanması gibi mahkemenin taleplerini yerine getirdiği belirtildi.
Buna göre, Brezilyalı kullanıcılar, ülkede 31 Ağustos'ta erişime engellen X platformunu yeniden kullanabilecek.
Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen 'darbe girişimi' soruşturması kapsamında X'ten bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını ve bazı hesapların engellenmesini talep etmişti. Talebin reddedilmesinin ardından mahkeme, ülkede yasal temsilci ataması için X'e 24 saat süre vermişti.
Tanınan sürede şirketin Brezilya'da yasal temsilci atamaması sonrası, Brezilya Yüksek Mahkemesi, 31 Ağustos'ta temsilci atanana ve kesilen para cezaları ödenene kadar X'e erişim engeli getirildiğini açıklamıştı.
Elon Musk da X'ten yaptığı paylaşımda, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır ve Brezilya'daki seçilmeyen sözde yargıç, bunu siyasi nedenlerden dolayı yok ediyor." diyerek karara tepki göstermişti.