https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/elon-musk-havlu-atti-brezilyaya-sosyal-medya-temsilcisi-atandi--1088271018.html

Elon Musk havlu attı: Brezilya'ya sosyal medya temsilcisi atandı

Elon Musk havlu attı: Brezilya'ya sosyal medya temsilcisi atandı

Sputnik Türkiye

Elon Musk, Brezilya'da X sosyal medyası için temsilci atadı. 21.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-21T11:52+0300

2024-09-21T11:52+0300

2024-09-21T11:52+0300

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Brezilya Yüksek Mahkemesi kararıyla ülkede erişime kapatılan X sosyal medya platformu, yasal zorunluluk olan temsilci atamasını gerçekleştirdi. Bu atamanın ardından platformun ülkede yeniden kullanılabilmesinin önü açılmış oldu.Büyük kargaşa çıkmıştı Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı, X'ten Brezilya'ya yasal bir temsilci atamasını istemiş, ancak bu atama gerçekleşmeyince ve uygulanan para cezaları ödenmeyince sosyal medya devinin ülkede kullanımı yasaklanmıştı.Sosyal medya platformu, Brezilya'daki yasağı kısmen ihlal etmişti.Elon Musk mahkemeye ağır sözler etmişti Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen 'darbe girişimi' soruşturması kapsamında X'ten bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını ve bazı hesapların engellenmesini talep etmişti. Talebin reddedilmesinin ardından mahkeme, ülkede yasal temsilci ataması için X'e 24 saat süre vermişti.Tanınan sürede şirketin Brezilya'da yasal temsilci atamaması sonrası, Brezilya Yüksek Mahkemesi, 31 Ağustos'ta temsilci atanana ve kesilen para cezaları ödenene kadar X'e erişim engeli getirildiğini açıklamıştı.Elon Musk da X'ten yaptığı paylaşımda, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır ve Brezilya'daki seçilmeyen sözde yargıç, bunu siyasi nedenlerden dolayı yok ediyor." diyerek karara tepki göstermişti.Sonrasında ise sosyal medyada küfür, hakaret ve çirkin benzetilmeler yapılmıştı.

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elon musk, brezilya, sosyal medya, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi