https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/bakan-yerlikayadan-discord-ve-2-gozalti-aciklamasi-hangi-delige-saklanirlarsa-saklansinlar-1088994956.html

Bakan Yerlikaya'dan Discord ve 2 gözaltı açıklaması: 'Hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar bulacağız'

Bakan Yerlikaya'dan Discord ve 2 gözaltı açıklaması: 'Hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar bulacağız'

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformları Discord ve Telegram'da gerçekleşen suç unsurlarıyla ilgili son dakika açıklaması yaptı. Bakan... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T08:03+0300

2024-10-09T08:03+0300

2024-10-09T08:03+0300

ali yerlikaya

türkiye

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Bakan Yerlikaya, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Discord platformunda suç unsuru taşıyan videolar düzenleyen B.T. isimli çocuk ile Telegram'daki “Hz Ebu Cehil” isimli grupta çocuk müstehcenliği, polise ve şehitlere hakaret ve dini değerleri aşağılayıcı paylaşımlar yapan A.D.C. adlı çocuğun İzmir Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince muhafaza altına alındığını belirtti. Her iki çocuğun ifadelerinin Cumhuriyet Savcısı tarafından, psikolog eşliğinde alınacağı açıklandı.'Siber zorbalığa göz açtırmayacağız'Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/meteorolojiden-9-ekim-icin-il-il-kritik-uyari-goz-gozu-gormeyecek-1088993749.html

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