https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/bakan-yerlikayadan-discord-ve-2-gozalti-aciklamasi-hangi-delige-saklanirlarsa-saklansinlar-1088994956.html
Bakan Yerlikaya'dan Discord ve 2 gözaltı açıklaması: 'Hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar bulacağız'
Bakan Yerlikaya'dan Discord ve 2 gözaltı açıklaması: 'Hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar bulacağız'
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformları Discord ve Telegram'da gerçekleşen suç unsurlarıyla ilgili son dakika açıklaması yaptı. Bakan... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T08:03+0300
2024-10-09T08:03+0300
2024-10-09T08:03+0300
ali yerlikaya
türkiye
discord
erişim
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erişim sorunu
erişim yasağı
erişim sıkıntısı
erişim izni
tutuklama
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Bakan Yerlikaya, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Discord platformunda suç unsuru taşıyan videolar düzenleyen B.T. isimli çocuk ile Telegram'daki “Hz Ebu Cehil” isimli grupta çocuk müstehcenliği, polise ve şehitlere hakaret ve dini değerleri aşağılayıcı paylaşımlar yapan A.D.C. adlı çocuğun İzmir Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince muhafaza altına alındığını belirtti. Her iki çocuğun ifadelerinin Cumhuriyet Savcısı tarafından, psikolog eşliğinde alınacağı açıklandı.'Siber zorbalığa göz açtırmayacağız'Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/meteorolojiden-9-ekim-icin-il-il-kritik-uyari-goz-gozu-gormeyecek-1088993749.html
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Bakan Yerlikaya'dan Discord ve 2 gözaltı açıklaması: 'Hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar bulacağız'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformları Discord ve Telegram'da gerçekleşen suç unsurlarıyla ilgili son dakika açıklaması yaptı. Bakan Yerlikaya, suç teşkil eden içeriklere karışan iki çocuğun ifadelerinin psikolog eşliğinde alınacağını duyurdu.
Bakan Yerlikaya, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Discord platformunda suç unsuru taşıyan videolar düzenleyen B.T. isimli çocuk ile Telegram'daki “Hz Ebu Cehil” isimli grupta çocuk müstehcenliği, polise ve şehitlere hakaret ve dini değerleri aşağılayıcı paylaşımlar yapan A.D.C. adlı çocuğun İzmir Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince muhafaza altına alındığını belirtti. Her iki çocuğun ifadelerinin Cumhuriyet Savcısı tarafından, psikolog eşliğinde alınacağı açıklandı.
'Siber zorbalığa göz açtırmayacağız'
Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Milli ve manevi değerlerimizi aşağılayan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, cinsel istismara yol açan siber zorbalık yapanlara göz açtırmayacağız. Çocuklarımızı bu kötülüklerin ve sapkın düşüncelerin aleti edenleri saklandıkları yerlerden bulup adalete teslim edeceğiz.”