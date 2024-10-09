https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/meteorolojiden-9-ekim-icin-il-il-kritik-uyari-goz-gozu-gormeyecek-1088993749.html

Meteoroloji'den 9 Ekim için il il kritik uyarı: 'Göz gözü görmeyecek'

Meteoroloji'den 9 Ekim için il il kritik uyarı: 'Göz gözü görmeyecek'

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu raporunu yayımlayarak dikkat çeken uyarılarda bulundu. MGM, bazı bölgelerde pus ve sisin etkili olacağını... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T07:39+0300

2024-10-09T07:39+0300

2024-10-09T07:39+0300

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji'nin yayımladığı son tahminlere göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Karadeniz’in iç bölgeleri, İç ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda pus ve sisin etkili olacağı belirtildi.Sıcaklıklar artıyorHava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Bu artış, özellikle iç kesimlerde hissedilir olacak.Rüzgar hafif şiddetli esecekRüzgarın genellikle kuzey yönlü, yurdun doğusunda ise güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bu durum, yer yer hissedilir derecede serinlik getirebilir.Meteoroloji, bu tahminlere göre özellikle sis ve pusun yoğun olacağı bölgelere dikkat çekerek, sürücülerin ve kişilerin görüş mesafesinin düşeceği saatlerde daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyor.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAAz bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.EDİRNE °C, 30°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 25°CParçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 27°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 29°CParçalı ve az bulutluEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 29°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 33°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 29°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 28°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 28°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 31°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 30°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA °C, 29°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 30°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkNEVŞEHİR °C, 27°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU °C, 29°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 30°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 26°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 24°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AMASYA °C, 30°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 25°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 26°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 23°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ERZURUM °C, 22°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 21°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 28°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 21°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 32°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 33°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 31°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVAFırtına beklenmiyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu, batısı güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinden, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5 m, Görüş: İyi.EGEHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatı zamanla güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.VAN GÖLÜHava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, zamanla güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

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