https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/avustralya-basbakani-tourette-sendromu-hastaligini-dalga-gecmek-icin-kullaninca-iki-kez-ozur-1088998867.html

Avustralya Başbakanı, Tourette Sendromu hastalığını dalga geçmek için kullanınca iki kez özür diledi

Avustralya Başbakanı, Tourette Sendromu hastalığını dalga geçmek için kullanınca iki kez özür diledi

Sputnik Türkiye

İstemsiz hareketlere ve konuşmaya yol açan sinir hastalığı Tourette Sendromu'nu muhalefeti alaya almak için kullanan Avustralya Başbakanı Albanese, gelen... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T10:39+0300

2024-10-09T10:39+0300

2024-10-09T10:45+0300

dünya

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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, dün parlamentoda konuşma yaparken sözünü kesen muhalefete "Tourette sendromun mu var?" diyerek alaya aldı. Ancak anında gelen tepkiler sonrasında Başbakan, sözünü geri aldığını belirtip özür diledi. Muhalefetin Güney Avustralya senatörü Anne Ruston, Albanese'i ve parlamentoda ona gülen kişileri eleştirerek "Bir engellilikle alay etmek gülünecek bir konu değil. Bu kesinlikle utanç verici bir davranıştır" dedi. Sosyal medyada tepkiler büyümeye devam edince Albanese daha sonraki oturumda parlamentoya gelerek tekrar özür diledi. Tepkiler büyümeye devam etti ve Avustralya Tourette Sendromu Derneği (TSAA) Başkanı Mandy Maysey, yerel basına açıklama yapıp Albanese'nin özrünün 'samimiyetsiz ve içi boş' olduğunu vurgulayarak sözlerinin "incitici ve düşüncesiz" olduğunu açıkladı. Dernek Başkanı Maysey, 'Başbakan' gibi yüksek makama sahip figürün Tourette sendromunu alaya almasının veya aşağılayıcı bir şekilde kullanmasının, özellikle televizyonda ve parlamentoda bunu yapmasının Tourette sendromuyla yaşayan insanların hayatları üzerinde gerçek zamanlı, gerçek hayatta bir etki yaratacağını ifade ederek "İnsanların, bunu okullarda ve iş yerlerinde aynı tarzda kullanması nedeniyle etkisi önümüzdeki günlerde Avustralya genelinde görülecektir" dedi.Tourette Sendromu nasıl bir hastalık?Nörolojik bir rahatsızlık olan sendrom, bu hastalıktan muzdarip olan kişilerde istemsiz hareketler ve konuşmaya yol açıyor. Tourette sendromuna neyin sebep olduğu tam olarak bilinmezken kişinin günlük yaşamında, öğrenmesini bozma, uykusunu etkileme ve ruh halini etkilemek gibi sorunlara neden olabilir. Tourette sendromu kişinin zekasını etkilemez.

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