https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/kolombiya-cumhurbaskani-urregonun-secim-kampanyasinda-usulsuzluk-iddiasi-darbe-basladi-1088998547.html

Kolombiya Cumhurbaşkanı Urrego'nun seçim kampanyasında 'usulsüzlük' iddiası: 'Darbe başladı'

Kolombiya Cumhurbaşkanı Urrego'nun seçim kampanyasında 'usulsüzlük' iddiası: 'Darbe başladı'

Sputnik Türkiye

Kolombiya Ulusal Seçim Konseyi, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro Urrego'nun cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında 'usulsüzlük' yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T09:51+0300

2024-10-09T09:51+0300

2024-10-09T09:51+0300

dünya

güney amerika

kolombiya

gustavo petro

darbe girişimi

iddia

ulusal seçim kurulu

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Kolombiya Ulusal Seçim Konseyi (CNE), Cumhurbaşkanı Gustavo Petro Urrego'nun 2022'deki seçim kampanyasında 'usulsüzlük' yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılacağını bildirdi.CNE Başkanı Cesar Lorduy, yaptığı açıklamada, 'Cumhurbaşkanı Urrego'nun 2022 yılında yapılan başkanlık kampanyasında 'usulsüzlük' yaptığı gerekçesiyle konsey içerisinde oy çokluğuyla suç duyurusunda bulunulması kararı alındığını' duyurdu.Yerel basındaki haberlere göre, seçim kampanyaları sırasında kampanya sorumlusu Ricardo Roa ve ekibi, yasal harcama limitlerini aşarak yapılan harcamaları beyan etmedikleri iddia ediliyor.Kolombiya'da 2022 yılında düzenlenen seçimlerin ikinci turunda 50.44 oy ile cumhurbaşkanlığı unvanına sahip olan Urrego'nun seçimleri adil ve şeffaf bir şekilde yürütüp yürütmediğinin soruşturma sonucunda ortaya çıkacağı öngörülüyor.'Darbe başladı'Soruşturma kararı üzerine Urrego, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 'Darbe başladı' ifadesini kullandı. Sonrasından ulusa seslenişinde CNE'nin kararına tepki gösteren Cumhurbaşkanı, hükümetine karşı darbe planları yapıldığını açıkladı.Cumhurbaşkanı Urrego, "Bugün Kolombiya Cumhurbaşkanının anayasal tam dokunulmazlığı ihlal edildi. Bugün 11 milyonu aşkın vatandaşın oyunu demokratik şekilde alan cumhurbaşkanına karşı darbenin ilk adımı atılmıştır. Ülke tarihinde demokrasimiz en büyük sınamalardan biriyle karşı karşıya" ifadelerini kullandı.Konseyin yetkisinin dışına çıkarak siyasi bir karar aldığını söyleyen Urrego, yaşananların temsil ettiği kurumsallığı tehlike altına aldığını söyleyerek, seçim kampanyası süresince yapılan harcamaların makbuzlarını tuttuklarını ve CNE'nin yaptırdığı denetimlerde bunu onayladığını vurguladı.Geçen ay yaptığı konuşmasında Urrego, 'kendisini iktidardan uzaklaştırmaya çalıştıklarını' iddia ederek, parlamento başkanını suçlayarak 27 Eylül'de halkı sokağa davet ederek reformlarını desteklemeye çağırmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/kolombiya-cumhurbaskanindan-seferberlik-cagrisi-beni-iktidardan-uzaklastirmaya-calisiyorlar--1088234066.html

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güney amerika, kolombiya, gustavo petro, darbe girişimi, iddia, ulusal seçim kurulu