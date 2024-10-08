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MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
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Serenay Sarıkaya oportünizmi
Serenay Sarıkaya oportünizmi
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın konukları bugün Cumhuriyet Halk Partisi Eski İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve Avukat Murat Sadak olacak. Programda... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın konukları bugün Cumhuriyet Halk Partisi Eski İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve Avukat Murat Sadak olacak. Programda, Türkiye'de her gün artmakta olan uyuşturucu sorunu, İsrail ile Türkiye arasındaki ticaret ve tutuklu avukat Dilek Ekmekçi'nin davası konuşulacak.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları, CHP Eski Milletvekili Gürsel Tekin ve tutuklu avukat Dilek Ekmekçi'nin avukatı Murat Sadak oldu.'Türkiye'de temiz eller operasyonu gerekli'Tekin, Türkiye'de uyuşturucu problemini ve siyasetin durumunu anlattı. Türkiye'de uyuşturucudan kaynaklı sorunların sayısının, resmi sayıların iki katı olduğunu belirten Tekin, siyasettin ve siyasetçinin durumu hakkında da konuştu. Tekin şu ifadeleri kullandı:'Dilek Ekmekçi, kral çıplak dediği için hapiste’Sadak ise, Avukat Dilek Ekmekçi'nin cezaevine girme sürecini anlattı. Sadak, şunları söyledi:
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Serenay Sarıkaya oportünizmi

17:34 08.10.2024 (güncellendi: 09:49 09.10.2024)
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Serenay Sarıkaya oportünizmi
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Mustafa Hoş
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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın konukları bugün Cumhuriyet Halk Partisi Eski İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve Avukat Murat Sadak olacak. Programda, Türkiye'de her gün artmakta olan uyuşturucu sorunu, İsrail ile Türkiye arasındaki ticaret ve tutuklu avukat Dilek Ekmekçi'nin davası konuşulacak.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları, CHP Eski Milletvekili Gürsel Tekin ve tutuklu avukat Dilek Ekmekçi'nin avukatı Murat Sadak oldu.

'Türkiye'de temiz eller operasyonu gerekli'

Tekin, Türkiye'de uyuşturucu problemini ve siyasetin durumunu anlattı. Türkiye'de uyuşturucudan kaynaklı sorunların sayısının, resmi sayıların iki katı olduğunu belirten Tekin, siyasettin ve siyasetçinin durumu hakkında da konuştu. Tekin şu ifadeleri kullandı:
'Kim bu milletvekilleri? Parti farketmeksizin milletvekilleri listesine baktınız mı? Seçimden sonra herhangi bir siyasetçiye ulaşmak mümkün değil. Siyasette, medyada, televizyonda, her kanalda yürütülen suç ortaklığına baktığınızda, Türkiye'nin birikmiş uyuşturucu meselesinden, derin yoksulluktan kurtulabilmesi için bir temiz eller operasyonu gerekli. Oluşmuş bütün suç ortaklığının darmadağın edilmesi lazım'

'Dilek Ekmekçi, kral çıplak dediği için hapiste’

Sadak ise, Avukat Dilek Ekmekçi'nin cezaevine girme sürecini anlattı. Sadak, şunları söyledi:
'Dilek Ekmekçi, kral çıplak dediği için hapiste. Başta, 29 Ağustos'ta kamu görevlisine hakaretten tutuklandı. Tutuklandıktan birkaç gün sonra, FETÖ'cü olduğu söylenerek tekrar tutuklandı. FETÖ kumpas davasında tutuklandıktan sonra diğer dosyadan tahliye oldu. Şu anda, FETÖ dosyasından tutuklu ve 22 Ekim'de de bu dosyanın ilk duruşması var.'
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