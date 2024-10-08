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Serenay Sarıkaya oportünizmi

Serenay Sarıkaya oportünizmi

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın konukları bugün Cumhuriyet Halk Partisi Eski İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve Avukat Murat Sadak olacak. Programda... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T17:34+0300

2024-10-08T17:34+0300

2024-10-09T09:49+0300

mustafa hoş ile yol arkadaşi

radyo

radyo

radyo

mustafa hoş

gürsel tekin

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Serenay Sarıkaya oportünizmi Sputnik Türkiye Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın konukları bugün Cumhuriyet Halk Partisi Eski İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve Avukat Murat Sadak olacak. Programda, Türkiye'de her gün artmakta olan uyuşturucu sorunu, İsrail ile Türkiye arasındaki ticaret ve tutuklu avukat Dilek Ekmekçi'nin davası konuşulacak.

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları, CHP Eski Milletvekili Gürsel Tekin ve tutuklu avukat Dilek Ekmekçi'nin avukatı Murat Sadak oldu.'Türkiye'de temiz eller operasyonu gerekli'Tekin, Türkiye'de uyuşturucu problemini ve siyasetin durumunu anlattı. Türkiye'de uyuşturucudan kaynaklı sorunların sayısının, resmi sayıların iki katı olduğunu belirten Tekin, siyasettin ve siyasetçinin durumu hakkında da konuştu. Tekin şu ifadeleri kullandı:'Dilek Ekmekçi, kral çıplak dediği için hapiste’Sadak ise, Avukat Dilek Ekmekçi'nin cezaevine girme sürecini anlattı. Sadak, şunları söyledi:

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2024

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