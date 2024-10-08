https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/1088981676.html
Serenay Sarıkaya oportünizmi
Serenay Sarıkaya oportünizmi
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın konukları bugün Cumhuriyet Halk Partisi Eski İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve Avukat Murat Sadak olacak. Programda... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T17:34+0300
2024-10-08T17:34+0300
2024-10-09T09:49+0300
mustafa hoş ile yol arkadaşi
radyo
radyo
radyo
mustafa hoş
gürsel tekin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1088997645_1:0:1599:899_1920x0_80_0_0_ba0de194350ca12a65039f8f81a4a6f4.jpg
Serenay Sarıkaya oportünizmi
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın konukları bugün Cumhuriyet Halk Partisi Eski İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve Avukat Murat Sadak olacak. Programda, Türkiye'de her gün artmakta olan uyuşturucu sorunu, İsrail ile Türkiye arasındaki ticaret ve tutuklu avukat Dilek Ekmekçi'nin davası konuşulacak.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları, CHP Eski Milletvekili Gürsel Tekin ve tutuklu avukat Dilek Ekmekçi'nin avukatı Murat Sadak oldu.'Türkiye'de temiz eller operasyonu gerekli'Tekin, Türkiye'de uyuşturucu problemini ve siyasetin durumunu anlattı. Türkiye'de uyuşturucudan kaynaklı sorunların sayısının, resmi sayıların iki katı olduğunu belirten Tekin, siyasettin ve siyasetçinin durumu hakkında da konuştu. Tekin şu ifadeleri kullandı:'Dilek Ekmekçi, kral çıplak dediği için hapiste’Sadak ise, Avukat Dilek Ekmekçi'nin cezaevine girme sürecini anlattı. Sadak, şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1088997645_400:0:1599:899_1920x0_80_0_0_9dc8d8d8b3ddcf625894bbe3f06d1b0d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
аудио, radyo, radyo, radyo, mustafa hoş, gürsel tekin
аудио, radyo, radyo, radyo, mustafa hoş, gürsel tekin
Serenay Sarıkaya oportünizmi
17:34 08.10.2024 (güncellendi: 09:49 09.10.2024)
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın konukları bugün Cumhuriyet Halk Partisi Eski İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve Avukat Murat Sadak olacak. Programda, Türkiye'de her gün artmakta olan uyuşturucu sorunu, İsrail ile Türkiye arasındaki ticaret ve tutuklu avukat Dilek Ekmekçi'nin davası konuşulacak.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları, CHP Eski Milletvekili Gürsel Tekin ve tutuklu avukat Dilek Ekmekçi'nin avukatı Murat Sadak oldu.
'Türkiye'de temiz eller operasyonu gerekli'
Tekin, Türkiye'de uyuşturucu problemini ve siyasetin durumunu anlattı. Türkiye'de uyuşturucudan kaynaklı sorunların sayısının, resmi sayıların iki katı olduğunu belirten Tekin, siyasettin ve siyasetçinin durumu hakkında da konuştu. Tekin şu ifadeleri kullandı:
'Kim bu milletvekilleri? Parti farketmeksizin milletvekilleri listesine baktınız mı? Seçimden sonra herhangi bir siyasetçiye ulaşmak mümkün değil. Siyasette, medyada, televizyonda, her kanalda yürütülen suç ortaklığına baktığınızda, Türkiye'nin birikmiş uyuşturucu meselesinden, derin yoksulluktan kurtulabilmesi için bir temiz eller operasyonu gerekli. Oluşmuş bütün suç ortaklığının darmadağın edilmesi lazım'
'Dilek Ekmekçi, kral çıplak dediği için hapiste’
Sadak ise, Avukat Dilek Ekmekçi'nin cezaevine girme sürecini anlattı. Sadak, şunları söyledi:
'Dilek Ekmekçi, kral çıplak dediği için hapiste. Başta, 29 Ağustos'ta kamu görevlisine hakaretten tutuklandı. Tutuklandıktan birkaç gün sonra, FETÖ'cü olduğu söylenerek tekrar tutuklandı. FETÖ kumpas davasında tutuklandıktan sonra diğer dosyadan tahliye oldu. Şu anda, FETÖ dosyasından tutuklu ve 22 Ekim'de de bu dosyanın ilk duruşması var.'