https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/yalovada-kiz-ogrencileri-taciz-ettigi-one-surulen-kisi-tutuklandi-1088976004.html

Yalova'da kız öğrencileri taciz ettiği öne sürülen kişi tutuklandı

Yalova'da kız öğrencileri taciz ettiği öne sürülen kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Yalova'da kaldıkları yurda giden kız öğrencileri minibüste taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T16:58+0300

2024-10-08T16:58+0300

2024-10-08T17:02+0300

türkiye

yalova

öğrenci

taciz

öğrenci yurdu

gözaltı

tutuklama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/08/1088975680_0:222:2598:1683_1920x0_80_0_0_8e87520d5e375892417a6f859f3e4923.jpg

Yalova Üniversitesi'nde okuyan kız öğrencilerin barındığı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurduna giden minibüslere binen kişinin öğrencileri rahatsız ettiğine yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine çalışma başlatıldı.Vali Hülya Kaya, X hesabından yaptığı açıklamada, "7 Ekim 2024 tarihinde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek, üniversiteli kız öğrencileri rahatsız ettiği iddia edilen şahıs jandarmamız tarafından yakalanmış olup adli süreç başlatılmıştır" ifadesine yer verdi.Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç da yurt önünde toplanan öğrencilere, şüphelinin yakalandığı bilgisini vererek, gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi.Jandarmadaki işlemlerin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Yalova Adliyesi'ne getirildi.Cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelinin, 'sarkıntılık yapma suretiyle cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklandığı öğrenildi.Ne olmuştu?İddiaya göre, Y.Y’nin şehir içi minibüse bindiği burada Akça Hatun Kız Öğrenci Yurdu’na giden bir üniversite öğrencisini rahatsız ettiği ileri sürülmüştü. Şüphelinin yol üzerindeki bir alışveriş merkezi önünde indiği öğrenildi. Daha sonra minibüste çekilen görüntüler sosyal medyada büyük infial oluşturmuş ve şahsın yurtlar bölgesine geldiği iddiası üzerine yurttaki öğrenciler duruma tepki göstermişti. Yurda giden Gençlik ve Spor İl Müdürü Kılıç, şahsın gözaltına alındığını belirterek öğrencileri sakinleştirmeye çalışmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/uzmani-topuk-kani-bir-koruyucu-saglik-hizmeti-diyerek-konustu-bir-damla-kan-ile-hastaliklara-tani-1088975220.html

türkiye

yalova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yalova, öğrenci, taciz, öğrenci yurdu, gözaltı, tutuklama