https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/yalovada-kiz-ogrencileri-taciz-ettigi-one-surulen-kisi-tutuklandi-1088976004.html
Yalova'da kız öğrencileri taciz ettiği öne sürülen kişi tutuklandı
Yalova'da kız öğrencileri taciz ettiği öne sürülen kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Yalova'da kaldıkları yurda giden kız öğrencileri minibüste taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T16:58+0300
2024-10-08T16:58+0300
2024-10-08T17:02+0300
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taciz
öğrenci yurdu
gözaltı
tutuklama
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Yalova Üniversitesi'nde okuyan kız öğrencilerin barındığı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurduna giden minibüslere binen kişinin öğrencileri rahatsız ettiğine yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine çalışma başlatıldı.Vali Hülya Kaya, X hesabından yaptığı açıklamada, "7 Ekim 2024 tarihinde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek, üniversiteli kız öğrencileri rahatsız ettiği iddia edilen şahıs jandarmamız tarafından yakalanmış olup adli süreç başlatılmıştır" ifadesine yer verdi.Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç da yurt önünde toplanan öğrencilere, şüphelinin yakalandığı bilgisini vererek, gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi.Jandarmadaki işlemlerin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Yalova Adliyesi'ne getirildi.Cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelinin, 'sarkıntılık yapma suretiyle cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklandığı öğrenildi.Ne olmuştu?İddiaya göre, Y.Y’nin şehir içi minibüse bindiği burada Akça Hatun Kız Öğrenci Yurdu’na giden bir üniversite öğrencisini rahatsız ettiği ileri sürülmüştü. Şüphelinin yol üzerindeki bir alışveriş merkezi önünde indiği öğrenildi. Daha sonra minibüste çekilen görüntüler sosyal medyada büyük infial oluşturmuş ve şahsın yurtlar bölgesine geldiği iddiası üzerine yurttaki öğrenciler duruma tepki göstermişti. Yurda giden Gençlik ve Spor İl Müdürü Kılıç, şahsın gözaltına alındığını belirterek öğrencileri sakinleştirmeye çalışmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/uzmani-topuk-kani-bir-koruyucu-saglik-hizmeti-diyerek-konustu-bir-damla-kan-ile-hastaliklara-tani-1088975220.html
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yalova, öğrenci, taciz, öğrenci yurdu, gözaltı, tutuklama
yalova, öğrenci, taciz, öğrenci yurdu, gözaltı, tutuklama
Yalova'da kız öğrencileri taciz ettiği öne sürülen kişi tutuklandı
16:58 08.10.2024 (güncellendi: 17:02 08.10.2024)
Yalova'da kaldıkları yurda giden kız öğrencileri minibüste taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Yalova Üniversitesi'nde okuyan kız öğrencilerin barındığı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurduna giden minibüslere binen kişinin öğrencileri rahatsız ettiğine yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine çalışma başlatıldı.
Vali Hülya Kaya, X hesabından yaptığı açıklamada, "7 Ekim 2024 tarihinde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek, üniversiteli kız öğrencileri rahatsız ettiği iddia edilen şahıs jandarmamız tarafından yakalanmış olup adli süreç başlatılmıştır" ifadesine yer verdi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç da yurt önünde toplanan öğrencilere, şüphelinin yakalandığı bilgisini vererek, gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Yalova Adliyesi'ne getirildi.
Cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelinin, 'sarkıntılık yapma suretiyle cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklandığı öğrenildi.
İddiaya göre, Y.Y’nin şehir içi minibüse bindiği burada Akça Hatun Kız Öğrenci Yurdu’na giden bir üniversite öğrencisini rahatsız ettiği ileri sürülmüştü.
Şüphelinin yol üzerindeki bir alışveriş merkezi önünde indiği öğrenildi. Daha sonra minibüste çekilen görüntüler sosyal medyada büyük infial oluşturmuş ve şahsın yurtlar bölgesine geldiği iddiası üzerine yurttaki öğrenciler duruma tepki göstermişti.
Yurda giden Gençlik ve Spor İl Müdürü Kılıç, şahsın gözaltına alındığını belirterek öğrencileri sakinleştirmeye çalışmıştı.