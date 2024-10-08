Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto düzenlediği basın toplantısında, çatışma halindeki Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimalinin bulunmadığını ve bu görüşün kapalı kapılar ardında ittifak üyelerinin büyük çoğunluğu tarafından paylaşıldığını söyledi.Szijjarto, "Macaristan'ın tutumu açık. Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimali yok" dedi.Szijjarto, çatışma halindeki bir ülkenin ittifaka girme ihtimalinin Üçüncü Dünya Savaşı'nı kışkırtacağını ve bu konuda duyarlı düşünenlerin böyle bir tehlike yaratmak istemeyeceklerini vurguladı.Macar Bakan, NATO ülkelerinin ‘Ukraynalılara karşı adil davranmadığını’ çünkü bir yandan Ukrayna'nın ittifaka olası üyeliğini açıkca beyan ederken, diğer yandan yüz yüze veya kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerde NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının büyük çoğunluğunun Macaristan ile aynı görüşü paylaştığını kaydetti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimalinin bulunmadığını ve bu görüşün ittifak üyelerinin büyük çoğunluğu tarafından paylaşıldığını belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto düzenlediği basın toplantısında, çatışma halindeki Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimalinin bulunmadığını ve bu görüşün kapalı kapılar ardında ittifak üyelerinin büyük çoğunluğu tarafından paylaşıldığını söyledi.
Szijjarto, çatışma halindeki bir ülkenin ittifaka girme ihtimalinin Üçüncü Dünya Savaşı'nı kışkırtacağını ve bu konuda duyarlı düşünenlerin böyle bir tehlike yaratmak istemeyeceklerini vurguladı.
Macar Bakan, NATO ülkelerinin ‘Ukraynalılara karşı adil davranmadığını’ çünkü bir yandan Ukrayna'nın ittifaka olası üyeliğini açıkca beyan ederken, diğer yandan yüz yüze veya kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerde NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının büyük çoğunluğunun Macaristan ile aynı görüşü paylaştığını kaydetti.
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec’ten yapılan açıklamaya göre, Rus askeri ürünlerine yönelik ihracat siparişlerinin portföyü ilk kez, şimdiye kadar görülmemiş bir seviyeye ulaşarak 60 milyar doları aştı.
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec’ten yapılan açıklamaya göre, Rus askeri ürünlerine yönelik ihracat siparişlerinin portföyü ilk kez, şimdiye kadar görülmemiş bir seviyeye ulaşarak 60 milyar doları aştı.