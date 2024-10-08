https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/szijjarto-nato-ulkelerinin-buyuk-cogunlu-ukraynanin-ittifaka-katilmayacagini-anliyor-1088981136.html

Szijjarto: NATO ülkelerinin büyük çoğunluğu Ukrayna'nın ittifaka katılmayacağını anlıyor

Szijjarto: NATO ülkelerinin büyük çoğunluğu Ukrayna'nın ittifaka katılmayacağını anlıyor

Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimalinin bulunmadığını ve bu görüşün ittifak üyelerinin büyük çoğunluğu tarafından... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T18:40+0300

2024-10-08T18:40+0300

2024-10-08T19:27+0300

dünya

peter szijjarto

macaristan

nato

ukrayna

ittifak

üçüncü dünya savaşı

nato üyeliği

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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto düzenlediği basın toplantısında, çatışma halindeki Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimalinin bulunmadığını ve bu görüşün kapalı kapılar ardında ittifak üyelerinin büyük çoğunluğu tarafından paylaşıldığını söyledi.Szijjarto, "Macaristan'ın tutumu açık. Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimali yok" dedi.Szijjarto, çatışma halindeki bir ülkenin ittifaka girme ihtimalinin Üçüncü Dünya Savaşı'nı kışkırtacağını ve bu konuda duyarlı düşünenlerin böyle bir tehlike yaratmak istemeyeceklerini vurguladı.Macar Bakan, NATO ülkelerinin ‘Ukraynalılara karşı adil davranmadığını’ çünkü bir yandan Ukrayna'nın ittifaka olası üyeliğini açıkca beyan ederken, diğer yandan yüz yüze veya kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerde NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının büyük çoğunluğunun Macaristan ile aynı görüşü paylaştığını kaydetti.

macaristan

ukrayna

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peter szijjarto, macaristan, nato, ukrayna, ittifak, üçüncü dünya savaşı, nato üyeliği