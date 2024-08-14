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Army-2024: Rusya’da geliştirilen benzersiz askeri ürünler, NATO ülkelerinin ele geçirilen silahları
Army-2024: Rusya’da geliştirilen benzersiz askeri ürünler, NATO ülkelerinin ele geçirilen silahları
Sputnik Türkiye
Moskova bölgesindeki Patriot Parkı’nda devam eden Army-2024 Uluslararası Askeri Forumu’nda Rus savunma sanayi sektörünün önde gelen yaklaşık bin 500 şirketi... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
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Etkinlik programı, özel askeri operasyon deneyimi ile ilgili tartışmalara odaklanmış bulunuyor.
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фото, uluslarası askeri teknik forumu army-2017, fotoğraf, rusya, rusya silahlı kuvvetleri, savunma sanayi, kalaşnikov, abrams tankı, yak-130, rostech
фото, uluslarası askeri teknik forumu army-2017, fotoğraf, rusya, rusya silahlı kuvvetleri, savunma sanayi, kalaşnikov, abrams tankı, yak-130, rostech

Army-2024: Rusya’da geliştirilen benzersiz askeri ürünler, NATO ülkelerinin ele geçirilen silahları

17:40 14.08.2024
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Moskova bölgesindeki Patriot Parkı’nda devam eden Army-2024 Uluslararası Askeri Forumu’nda Rus savunma sanayi sektörünün önde gelen yaklaşık bin 500 şirketi ürünlerini sergiledi. Forum kapsamında yalnızca ihracata yönelik 240’tan fazla silah, askeri ve özel teçhizat modeli sergileniyor.
Etkinlik programı, özel askeri operasyon deneyimi ile ilgili tartışmalara odaklanmış bulunuyor.
© Sputnik / Pelagiia Tikhonova / Multimedya arşivine gidinRus devlet savunma sanayi şirketi Rostec’ten yapılan açıklamaya göre, Rus askeri ürünlerine yönelik ihracat siparişlerinin portföyü ilk kez, şimdiye kadar görülmemiş bir seviyeye ulaşarak 60 milyar doları aştı.
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec’ten yapılan açıklamaya göre, Rus askeri ürünlerine yönelik ihracat siparişlerinin portföyü ilk kez, şimdiye kadar görülmemiş bir seviyeye ulaşarak 60 milyar doları aştı. - Sputnik Türkiye
1/12
© Sputnik / Pelagiia Tikhonova
/
Multimedya arşivine gidin
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec’ten yapılan açıklamaya göre, Rus askeri ürünlerine yönelik ihracat siparişlerinin portföyü ilk kez, şimdiye kadar görülmemiş bir seviyeye ulaşarak 60 milyar doları aştı.
© Sputnik / Maksim Blinov / Multimedya arşivine gidinArmy-2024 Forumu’nda Kalaşnikov şirketinin standı
Army-2024 Forumu’nda Kalaşnikov şirketinin standı - Sputnik Türkiye
2/12
© Sputnik / Maksim Blinov
/
Multimedya arşivine gidin
Army-2024 Forumu’nda Kalaşnikov şirketinin standı
© Sputnik / Pelagiia Tikhonova / Multimedya arşivine gidinArmy-2024 Forumu’nda, diğer ürünlerle birlikte yeni savaş yeteneklerine sahip, derinlemesine modernize edilmiş Yak-130M uçağı sunuldu.
Army-2024 Forumu’nda, diğer ürünlerle birlikte yeni savaş yeteneklerine sahip, derinlemesine modernize edilmiş Yak-130M uçağı sunuldu. - Sputnik Türkiye
3/12
© Sputnik / Pelagiia Tikhonova
/
Multimedya arşivine gidin
Army-2024 Forumu’nda, diğer ürünlerle birlikte yeni savaş yeteneklerine sahip, derinlemesine modernize edilmiş Yak-130M uçağı sunuldu.
© Sputnik / Maksim Blinov / Multimedya arşivine gidinArmy-2024 Forumu’nda sergilenen taşıyıcı roketlerin maketleri
Army-2024 Forumu’nda sergilenen taşıyıcı roketlerin maketleri - Sputnik Türkiye
4/12
© Sputnik / Maksim Blinov
/
Multimedya arşivine gidin
Army-2024 Forumu’nda sergilenen taşıyıcı roketlerin maketleri
© Sputnik / Pelagiia Tikhonova / Multimedya arşivine gidinSpartak ailesinin çok maksatlı 59095С-15 zırhlı aracı
Spartak ailesinin çok maksatlı 59095С-15 zırhlı aracı - Sputnik Türkiye
5/12
© Sputnik / Pelagiia Tikhonova
/
Multimedya arşivine gidin
Spartak ailesinin çok maksatlı 59095С-15 zırhlı aracı
© Sputnik / Pelagiia Tikhonova / Multimedya arşivine gidinKeşif maksatlı Skat S350 insansız hava aracı
Keşif maksatlı Skat S350 insansız hava aracı - Sputnik Türkiye
6/12
© Sputnik / Pelagiia Tikhonova
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Multimedya arşivine gidin
Keşif maksatlı Skat S350 insansız hava aracı
© Sputnik / Pelagiia Tikhonova / Multimedya arşivine gidinÖzel askeri operasyon bölgesinde Rus askerleri tarafından ele geçirilen askeri teçhizat, Moskova bölgesindeki Patriot Parkı’nda sergileniyor.
Özel askeri operasyon bölgesinde Rus askerleri tarafından ele geçirilen askeri teçhizat, Moskova bölgesindeki Patriot Parkı’nda sergileniyor. - Sputnik Türkiye
7/12
© Sputnik / Pelagiia Tikhonova
/
Multimedya arşivine gidin
Özel askeri operasyon bölgesinde Rus askerleri tarafından ele geçirilen askeri teçhizat, Moskova bölgesindeki Patriot Parkı’nda sergileniyor.
© Sputnik / Pelagiia Tikhonova / Multimedya arşivine gidinArmy-2024 Forumu’nda açılan ele geçirilen askeri araçlar sergisinde Amerikan Abrams tankı
Army-2024 Forumu’nda açılan ele geçirilen askeri araçlar sergisinde Amerikan Abrams tankı - Sputnik Türkiye
8/12
© Sputnik / Pelagiia Tikhonova
/
Multimedya arşivine gidin
Army-2024 Forumu’nda açılan ele geçirilen askeri araçlar sergisinde Amerikan Abrams tankı
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Multimedya arşivine gidin83 ülkenin askeri heyetleri, Army-2024 Uluslararası Askeri Forumu’nun çalışmalarına katılım sağlıyor.
83 ülkenin askeri heyetleri, Army-2024 Uluslararası Askeri Forumu’nun çalışmalarına katılım sağlıyor. - Sputnik Türkiye
9/12
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Multimedya arşivine gidin
83 ülkenin askeri heyetleri, Army-2024 Uluslararası Askeri Forumu’nun çalışmalarına katılım sağlıyor.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Multimedya arşivine gidin

Foruma 120’nin üzerinde yabancı şirket temsilcisi katılıyor.

Foruma 120’nin üzerinde yabancı şirket temsilcisi katılıyor. - Sputnik Türkiye
10/12
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Multimedya arşivine gidin

Foruma 120’nin üzerinde yabancı şirket temsilcisi katılıyor.

© Sputnik / Pelagiia Tikhonova / Multimedya arşivine gidinPatriot Parkı’nda 12 Ağustos’ta kapılarını açan Army-2024 Uluslararası Askeri Forumu 14 Ağustos’a kadar devam edecek.
ARMY-2024 - Sputnik Türkiye
11/12
© Sputnik / Pelagiia Tikhonova
/
Multimedya arşivine gidin
Patriot Parkı’nda 12 Ağustos’ta kapılarını açan Army-2024 Uluslararası Askeri Forumu 14 Ağustos’a kadar devam edecek.
© Sputnik / Pelagiia Tikhonova / Multimedya arşivine gidinARMY-2024 forumu.
ARMY-2024 forumu. - Sputnik Türkiye
12/12
© Sputnik / Pelagiia Tikhonova
/
Multimedya arşivine gidin
ARMY-2024 forumu.
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