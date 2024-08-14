Army-2024: Rusya’da geliştirilen benzersiz askeri ürünler, NATO ülkelerinin ele geçirilen silahları
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Moskova bölgesindeki Patriot Parkı’nda devam eden Army-2024 Uluslararası Askeri Forumu’nda Rus savunma sanayi sektörünün önde gelen yaklaşık bin 500 şirketi ürünlerini sergiledi. Forum kapsamında yalnızca ihracata yönelik 240’tan fazla silah, askeri ve özel teçhizat modeli sergileniyor.
Etkinlik programı, özel askeri operasyon deneyimi ile ilgili tartışmalara odaklanmış bulunuyor.
© Sputnik / Pelagiia Tikhonova / Multimedya arşivine gidinRus devlet savunma sanayi şirketi Rostec’ten yapılan açıklamaya göre, Rus askeri ürünlerine yönelik ihracat siparişlerinin portföyü ilk kez, şimdiye kadar görülmemiş bir seviyeye ulaşarak 60 milyar doları aştı.
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Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec’ten yapılan açıklamaya göre, Rus askeri ürünlerine yönelik ihracat siparişlerinin portföyü ilk kez, şimdiye kadar görülmemiş bir seviyeye ulaşarak 60 milyar doları aştı.
© Sputnik / Maksim Blinov / Multimedya arşivine gidinArmy-2024 Forumu’nda Kalaşnikov şirketinin standı
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Army-2024 Forumu’nda Kalaşnikov şirketinin standı
© Sputnik / Pelagiia Tikhonova / Multimedya arşivine gidinArmy-2024 Forumu’nda, diğer ürünlerle birlikte yeni savaş yeteneklerine sahip, derinlemesine modernize edilmiş Yak-130M uçağı sunuldu.
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Army-2024 Forumu’nda, diğer ürünlerle birlikte yeni savaş yeteneklerine sahip, derinlemesine modernize edilmiş Yak-130M uçağı sunuldu.
© Sputnik / Maksim Blinov / Multimedya arşivine gidinArmy-2024 Forumu’nda sergilenen taşıyıcı roketlerin maketleri
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Army-2024 Forumu’nda sergilenen taşıyıcı roketlerin maketleri
© Sputnik / Pelagiia Tikhonova / Multimedya arşivine gidinSpartak ailesinin çok maksatlı 59095С-15 zırhlı aracı
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Spartak ailesinin çok maksatlı 59095С-15 zırhlı aracı
© Sputnik / Pelagiia Tikhonova / Multimedya arşivine gidinKeşif maksatlı Skat S350 insansız hava aracı
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Keşif maksatlı Skat S350 insansız hava aracı
© Sputnik / Pelagiia Tikhonova / Multimedya arşivine gidinÖzel askeri operasyon bölgesinde Rus askerleri tarafından ele geçirilen askeri teçhizat, Moskova bölgesindeki Patriot Parkı’nda sergileniyor.
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Özel askeri operasyon bölgesinde Rus askerleri tarafından ele geçirilen askeri teçhizat, Moskova bölgesindeki Patriot Parkı’nda sergileniyor.
© Sputnik / Pelagiia Tikhonova / Multimedya arşivine gidinArmy-2024 Forumu’nda açılan ele geçirilen askeri araçlar sergisinde Amerikan Abrams tankı
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Army-2024 Forumu’nda açılan ele geçirilen askeri araçlar sergisinde Amerikan Abrams tankı
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Multimedya arşivine gidin83 ülkenin askeri heyetleri, Army-2024 Uluslararası Askeri Forumu’nun çalışmalarına katılım sağlıyor.
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83 ülkenin askeri heyetleri, Army-2024 Uluslararası Askeri Forumu’nun çalışmalarına katılım sağlıyor.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Multimedya arşivine gidin
Foruma 120’nin üzerinde yabancı şirket temsilcisi katılıyor.
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Foruma 120’nin üzerinde yabancı şirket temsilcisi katılıyor.
© Sputnik / Pelagiia Tikhonova / Multimedya arşivine gidinPatriot Parkı’nda 12 Ağustos’ta kapılarını açan Army-2024 Uluslararası Askeri Forumu 14 Ağustos’a kadar devam edecek.
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Patriot Parkı’nda 12 Ağustos’ta kapılarını açan Army-2024 Uluslararası Askeri Forumu 14 Ağustos’a kadar devam edecek.
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ARMY-2024 forumu.