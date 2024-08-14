Army-2024: Rusya’da geliştirilen benzersiz askeri ürünler, NATO ülkelerinin ele geçirilen silahları

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Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec’ten yapılan açıklamaya göre, Rus askeri ürünlerine yönelik ihracat siparişlerinin portföyü ilk kez, şimdiye kadar görülmemiş bir seviyeye ulaşarak 60 milyar doları aştı.