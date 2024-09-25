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Fenerbahçe'den Ergin Ataman tepkisi: 'Sporcu göndermeyeceğiz'
Fenerbahçe'den Ergin Ataman tepkisi: 'Sporcu göndermeyeceğiz'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, tribünlere derbi skorunu gösteren harekette bulunan Ergün Ataman'ın A Erkek Milli Takımı'nda görev aldığı sürece basketbol milli takımına sporcu... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T13:33+0300
2024-09-25T14:43+0300
spor
ergin ataman
son dakika
fenerbahçe
özür
galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı
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Fenerbahçe, tribünlere derbi skorunu gösteren harekette bulunan Ergün Ataman'ın A Erkek Milli Takımı'nda görev aldığı sürece basketbol milli takımına sporcu göndermeyeceğini açıkladı.Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:Ataman: Özür dileirmA Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray ile oynanan hazırlık maçında yaptığı 3-1 hareketiyle hiçbir camiayı hedef almadığını belirterek, "Yaşanan olay dolayısıyla kırdığım tüm Fenerbahçe camiasından özür dilerim." ifadesini kullandı.Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Ataman, "Dün akşam Galatasaray ile oynanan dostluk maçı sonrasında taraftarın ilgisi karşısında öncelikle klasikleşen yumruk sevincimi sonrasında da planlanmamış bir şekilde basına da yansıyan 3-1 hareketini yaptım. Bu hareketi yaparken herhangi bir camiayı hedef alma veya rencide etme amacım kesinlikle olamamıştır." şeklinde görüş belirtti.Fenerbahçe camiasına duyduğu saygıyı dile getiren Ataman şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/fenerbahceden-ergin-ataman-tepkisi-sporcu-gondermeyecegiz-1088425474.html
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ergin ataman, son dakika, fenerbahçe, özür, galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı
ergin ataman, son dakika, fenerbahçe, özür, galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı

Fenerbahçe'den Ergin Ataman tepkisi: 'Sporcu göndermeyeceğiz'

13:33 25.09.2024 (güncellendi: 14:43 25.09.2024)
© İHAErgin Ataman
Ergin Ataman - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
© İHA
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Fenerbahçe, tribünlere derbi skorunu gösteren harekette bulunan Ergün Ataman'ın A Erkek Milli Takımı'nda görev aldığı sürece basketbol milli takımına sporcu göndermeyeceğini açıkladı.
Fenerbahçe, tribünlere derbi skorunu gösteren harekette bulunan Ergün Ataman'ın A Erkek Milli Takımı'nda görev aldığı sürece basketbol milli takımına sporcu göndermeyeceğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:
A Erkek Milli Takımı Başantrenörü şahsın, 24 Eylül 2024 tarihinde antrenörlüğünü yaptığı takımın maçının ardından tribünler üzerinden kamuoyuna sergilediği tavır herkesin malumudur. Karakteri, bugüne dek ortaya koydukları, tavrı ve tarzıyla misyonu belli olan bu şahsın, milyonlarca izleyicinin önünde yaptıkları “Milli Takım Başantrenörlüğü” saygınlığı ve kimliği ile taban tabana zıttır. Milli Takım hepimizin takımıdır. Bu takımın parçası olan her kişi bu durumun farkında olarak davranmak zorunda ve sorumluluğundadır. Bu hareket, bir camiaya yaranmak uğruna camiamıza, üzerine taşıdığı Milli Takım Antrenörlüğü saygınlığına ve hatta ülkemize yapılan büyük bir saygısızlıktır. Kendisinin camiamıza yönelik yaptığı özür açıklaması tarafımızca yok sayılmaktadır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak haddini aşan bu şahıs; ‘saygınlık, tarafsızlık gibi’ olmazsa olmaz nitelikleri gerektiren bu görevde olduğu süre boyunca, A Erkek Milli Takımımıza sporcu göndermeme kararı aldığımızı kamuoyuna bildiririz. Fenerbahçe Spor Kulübü
Ergin Ataman - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
SPOR
Fenerbahçe'den Ergin Ataman tepkisi: 'Sporcu göndermeyeceğiz'
13:33

Ataman: Özür dileirm

A Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray ile oynanan hazırlık maçında yaptığı 3-1 hareketiyle hiçbir camiayı hedef almadığını belirterek, "Yaşanan olay dolayısıyla kırdığım tüm Fenerbahçe camiasından özür dilerim." ifadesini kullandı.
Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Ataman, "Dün akşam Galatasaray ile oynanan dostluk maçı sonrasında taraftarın ilgisi karşısında öncelikle klasikleşen yumruk sevincimi sonrasında da planlanmamış bir şekilde basına da yansıyan 3-1 hareketini yaptım. Bu hareketi yaparken herhangi bir camiayı hedef alma veya rencide etme amacım kesinlikle olamamıştır." şeklinde görüş belirtti.
Fenerbahçe camiasına duyduğu saygıyı dile getiren Ataman şunları kaydetti:
"Ben her fırsatta Fenerbahçe camiasına duyduğum saygıyı dile getiren ama sahada onların en büyük rakiplerinden biri olduğumun altını çizen bir antrenörüm. Dünkü hareketimin Fenerbahçe camiasında yarattığı rahatsızlığın farkındayım. Hiç arzu etmediğim şekilde oluşan algı dolayısıyla da samimi üzüntümü belirtmek isterim. Yaşanan olay dolayısıyla kırdığım tüm Fenerbahçe camiasından özür dilerim."
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