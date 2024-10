İsrail ve Ukrayna aynı silahları kullanıyor: ‘Batı insanlığı yok etmek istiyor’

“Biz biliyoruz ki bu vermiş oldukları silahlar insanlığı yok etmek, kardeşi kardeşe kırdırmak için kullanılıyor. Bunun en bariz örneğini şu an Ukrayna'da görüyoruz. Ermenistan'ın Karabağ Savaşı'nda can Azerbaycan'a karşı kullanmış olduğu silahlar yine bakıldığı zaman, başta Fransa olmak üzere yine Avrupa'nın birçok ülkesinden. Aynı şekilde İsrail'in fırlatmış olduğu, drondan tutun da, akıllı füzesine kadar, roketlerine kadar tamamı Amerika başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde gitti. Bunlar da gerçekten dünyayı kana bulamak dışında başka bir şey yaramıyor. Irak'a barış, huzur, özgürlük, demokrasi getiriyoruz dediler. Irak'ta 20 yıl aşkın bir süre geçti. Her gün kan var, her gün ölüm var, her gün Irak'ın bir noktasında bombalar patlamakta. Bağdat harap ve yıkık halde. Kimin silahlarıyla? Amerika'nın ve İngiliz'in silahlarıyla yıkıldı, yakıldı. Onun için onlar barıştan çok savaşı kendilerine düstur etmiş durumdalar ve insanlığı da kandırmaktalar. İnsanoğlu da artık uyanmalı ve birlik olmalı. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın çok güzel bir sözü var. Dünya 5'ten büyüktür… Ama bu doğruluğu kabul etmeyen ya da korkudan bu doğruluğa katılmayan ülkelerin sayıları hayli yüksek.”