İsrail ve Ukrayna aynı silahları kullanıyor: ‘Batı insanlığı yok etmek istiyor’
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAİsrail topçu mühimmat silah tank
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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Ortadoğu’da Gazze’den sonda Lübnan’ı vuran ve İran’ı tehdit eden İsrail ile, barış görüşmeleri yerine çatışmaları sürdüren Ukrayna’nın silah tedarikçileri ayını batılı ülkeler. Ukrayna ve İsrail'in silah tedarikçilerinin başından ABD geliyor.
Türkiye'nin hem kuzeyi hem de güneyi büyük çatışmalara sahne oluyor. Her iki bölgedeki çatışmalarda batılı silah üreticilerin gönderdiği silahlar kullanılıyor. Rusya’ya karşı Ukrayna’yı silahlandıranlar ile İsrail’in Gazze’yi ve Lübnan’a yönelik saldırılarında kullandığı silahları tedarik edenlerin aynı olduğu gözlemleniyor.
Türkiye'yi tehdit eden terör örgütlerinin de kullandığı silahlar yine aynı ülkelerin ürettiği silahlar. Son yıllarda PKK’ya yönelik gerçekleşen operasyonlarda ele geçirilen silahlar başta ABD olmak üzere batılı ülkeler tarafından üretilen silahlar.
ABD ilk sırada bulunuyor
Gerek Ukrayna’nın gerekse Gazze’de katliam yapan İsrail’in silahların büyük çoğunluğu ABD’den geliyor.
ABD her iki ülkeye de silah sattığını açık açık ilan ediyor. ABD, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı özel operasyonun ilk gününden bugüne Milyar Dolarlarca yardımda bulundu. Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’ya 300 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi sağlayacaklarını duyurdu. Pakette, Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) mühimmatı, 155 mm obüs top sistemi ve mermileri, 120, 80 ve 60 mm havan top mermileri, TOW ve AT-4 anti-tank füzeleri, Hydra-70 hava roketleri yer alıyor.
Brown Üniversitesi’nin hazırladığı rapora göre ABD, 7 Ekim 2023’ten beri Gazze'ye havadan ve karadan saldıran İsrail’e 17,9 milyar dolarlık askeri destek verdi. Rapora göre 1959’dan beri 251 milyar dolarlık askeri yardımla ABD’nin en fazla hibe verdiği ülkenin İsrail olduğu belirtildi. ABD Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ve Suriye’yi tehdit eden PYD/YPG’ye de TIR’lar dolusu silah ve mühimmat da göndermişti.
İngiltere ikinci sırada
Geçtiğimiz ay açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy Ukrayna'ya her yıl askeri yardım sağlamaya devam edeceklerini belirterek, "Başbakan Starmer'ın, mücadelenizde ihtiyaç duyduğunuz her yıl 3 milyarlık (sterlin) askeri yardımı sağlama konusundaki kararlılığından gurur duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı. Lammy, İngiltere'nin ayrıca Ukrayna'ya hava savunma füzeleri, F-16 savaş uçakları için gereken ekipmanlar, AS-90 tipi motorlu topçu sistemleri, askeri botlar ve deniz silahları başta olmak üzere askeri malzeme tedarikini hızlandırdığını aktardı.
Silah Ticaretiyle Mücadele Kampanyası" (CAAT) veri tabanına göre, 2015-2020'de İngiltere İsrail'e savaş uçakları, füzeler, tanklar, hafif silahlar ve mühimmat için bileşenler dahil olmak üzere 426 milyon avroluk askeri ihracat gerçekleştirildi. İngiltere'den İsrail'e son 10 yılda askeri ekipman ve silah ticaretinin boyutu 495 milyon sterlini buldu. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sonrasında ülkesinin İsrail'e silah satışını askıya almama yönündeki duruşunu yinelemişti.
AB ülkeleri silah gönderme yarışında
ABD ve İngiltere’nin yanı sıra İsrail ve Ukrayna'ya silah gönderme yarışından olan ülkelerin başından AB üyesi Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda geliyor. Avrupa Komisyonu İcra Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, 17 Eylül 2024’te Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı açıklamada AB’den Ukrayna’ya yapılan yardımların toplamda 118 milyar Euro’ya ulaştığını açıkladı.
Avrupa Birliği ülkeleri Ukrayna’ya olduğu gibi İsrail’e de silah sağlıyor. Almaya 2023 yılında İsrail’e 326,5 Milyon Euro’luk silah teslimatı yaptı. Fransa İsrail’i savunan demir kubbenin parçalarını sağlıyor. Hollanda İsrail’in kullandığı F-35 savaş uçaklarının parçalarını sağlıyor. İtalya 2023 yılında 2,1 Milyon Euro silah sağladı. Diğer AB üyesi ülkelerde yine İsrail’e silah, mühimmat ve askeri malzeme satışı gerçekleştirdi.
‘Batı insanlığa saldırıyor’
Ukrayna ve İsrail’de Batılı ülkelerin silahlarının kullanılmasını Sputnik’e değerlendiren Terör ve güvenlik uzmanı İmbat Muğlu şunları söyledi:
“Batı aslına bakıldığı zaman kendine göre dünyaya demokrasi, özgürlük, hak, adalet, barış getirdiğini anlatmaya çalışıyor ama gerçek yüzlerini hepimiz biliyoruz. Batı aslında gerçekten insanlığı yok etmek için düzeni bozmak, barış yerine savaşı getirmek için çaba sarf eden bir anlayışıyla maalesef devam etmekte. Bu yapıda başta Amerika, bugün sessiz kalan belki hiç ordusu olmayan sadece adı bilinen İngiltere, Fransa, Almanya geliyor. Bunlar bugün özellikle Doğu blokunu özellikle Ortadoğu'yu kana çevirmek için ve yeni üretmiş olduğu silahları deniyor. Silah tüccarlarının çoğuna bakıldığı zaman birçoğunun batılı ülkelerde yönetici ya da yöneticilerin ortak olmuş olduğu firmalar. Silahları insanoğlunun üzerine denemek için adeta Ortadoğu'yu ve son yıllarda da maalesef özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte de Ukrayna'ya bu silahları veriyorlar. Ukrayna'da bu silahlar Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın ve diğer ağababalarının talimatlarıyla maalesef sahaya sürüldüğünü ve insanlığı öldürdüğünü görmekteyiz. Bugün bakıldığı zaman işte Gazze'de kullanılan silah da batı menşeli silahlar. Bugün Somali'de kullanılan silahlarda da Irak'ta, Suriye’de, İran'da Ukrayna'da kullanılan silah da maalesef Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın ve diğer batılı menşei olan silahlar. Son yıllarda özellikle son 15 yıldır, PKK terör örgütünün kullanmış olduğu kılık kıyafetten tutun da giymiş olduğu bottan, mühimmata kadar, silahlara kadar hepsi Amerika menşei, Fransa, İngiltere, Almanya menşei, Avrupa menşeli silahlar bunlar…Bugün DAİŞ terör örgütünün bile kullandığı silahlara bakıldığı zaman Avrupalı, Amerikalı silahları kullanıldığını görüyoruz.”
‘İnsanoğlu da artık uyanmalı’
Batının silahları ile Dünya’nın pek çok yerinde savaşların ve çatışmaların yaşandığına dikkat çeken Muğlu insanlığın ortak hareket etmemesi gerektiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Biz biliyoruz ki bu vermiş oldukları silahlar insanlığı yok etmek, kardeşi kardeşe kırdırmak için kullanılıyor. Bunun en bariz örneğini şu an Ukrayna'da görüyoruz. Ermenistan'ın Karabağ Savaşı'nda can Azerbaycan'a karşı kullanmış olduğu silahlar yine bakıldığı zaman, başta Fransa olmak üzere yine Avrupa'nın birçok ülkesinden. Aynı şekilde İsrail'in fırlatmış olduğu, drondan tutun da, akıllı füzesine kadar, roketlerine kadar tamamı Amerika başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde gitti. Bunlar da gerçekten dünyayı kana bulamak dışında başka bir şey yaramıyor. Irak'a barış, huzur, özgürlük, demokrasi getiriyoruz dediler. Irak'ta 20 yıl aşkın bir süre geçti. Her gün kan var, her gün ölüm var, her gün Irak'ın bir noktasında bombalar patlamakta. Bağdat harap ve yıkık halde. Kimin silahlarıyla? Amerika'nın ve İngiliz'in silahlarıyla yıkıldı, yakıldı. Onun için onlar barıştan çok savaşı kendilerine düstur etmiş durumdalar ve insanlığı da kandırmaktalar. İnsanoğlu da artık uyanmalı ve birlik olmalı. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın çok güzel bir sözü var. Dünya 5'ten büyüktür… Ama bu doğruluğu kabul etmeyen ya da korkudan bu doğruluğa katılmayan ülkelerin sayıları hayli yüksek.”