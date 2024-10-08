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Rusya'dan Discord'a erişim kısıtlaması kararı: 'Yasaları ihlal ediyor'
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Rusya'dan Discord'a erişim kısıtlaması kararı: 'Yasaları ihlal ediyor'
Rusya'dan Discord'a erişim kısıtlaması kararı: 'Yasaları ihlal ediyor'
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yapılan açıklamada, Discord mesajlaşma uygulamasına erişimin Rus... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T18:44+0300
2024-10-08T18:53+0300
dünya
rusya
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rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor)
discord
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Roskomnadzor yapılan resmi açıklamada, Discord mesajlaşma programına erişimin Rus yasalarının gerekliliklerinin ihlali nedeniyle kısıtlandığı belirtildi.Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:Daha önce Roskomnadzor, Discord mesajlaşma programının yönetimine 947 yasadışı materyalin kaldırılması için bir talep göndermişti. Ancak kurumdan yapılan açıklamada, bu tür materyalleri içeren sayfaların hiçbir zaman kaldırılmadığını dile getirilmişti.Roskomnadzor tarafından konuya ilişkin yapılan bir diğer açıklamada ise, “Buna ek olarak, 2023 yılında mahkeme, yasadışı bilgilerin kaldırılmaması nedeniyle şirkete 6 milyon ruble para cezası verdi. Mesajlaşma programı mahkeme kararını görmezden geldi” cümleleri kaydedilmişti.Mart 2024'ten bu yana Discord, Rusya'da yasadışı içeriği bağımsız olarak tanımlamak ve engellemekle yükümlü olan sosyal ağlar siciline dahil edilmiş ve şirkete yasanın gereklerini yerine getirmediği gerekçesiyle mahkeme 3.5 milyon ruble para cezası vermişti.Kayıt verilerine göre, Temmuz 2024'ten bu yana Roskomnadzor ve Rusya İçişleri Bakanlığı, Discord sayfalarına ait 14 bağlantıyı Birleşik Yasaklı Bilgiler Sicili'ne girmişti.
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Rusya'dan Discord'a erişim kısıtlaması kararı: 'Yasaları ihlal ediyor'

18:44 08.10.2024 (güncellendi: 18:53 08.10.2024)
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© AA
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Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yapılan açıklamada, Discord mesajlaşma uygulamasına erişimin Rus yasalarının gerekliliklerini ihlal ettiği gerekçesiyle kısıtlandığını ifade edildi.
Roskomnadzor yapılan resmi açıklamada, Discord mesajlaşma programına erişimin Rus yasalarının gerekliliklerinin ihlali nedeniyle kısıtlandığı belirtildi.
Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Discord mesajlaşma programına erişim söz konusu programın terörist ve aşırılık yanlısı amaçlarla kullanılması, vatandaşların bu amaçlar için işe alınması, uyuşturucu satışı, yasadışı bilgilerin servis edilmesi sebepleriyle bağlantılı olarak bu amaçlarla kullanılmasını önlemek için yerine getirilmesi gereken Rus mevzuatının gerekliliklerinin ihlali nedeniyle kısıtlanmıştır.
Daha önce Roskomnadzor, Discord mesajlaşma programının yönetimine 947 yasadışı materyalin kaldırılması için bir talep göndermişti. Ancak kurumdan yapılan açıklamada, bu tür materyalleri içeren sayfaların hiçbir zaman kaldırılmadığını dile getirilmişti.
Roskomnadzor tarafından konuya ilişkin yapılan bir diğer açıklamada ise, “Buna ek olarak, 2023 yılında mahkeme, yasadışı bilgilerin kaldırılmaması nedeniyle şirkete 6 milyon ruble para cezası verdi. Mesajlaşma programı mahkeme kararını görmezden geldi” cümleleri kaydedilmişti.
Mart 2024'ten bu yana Discord, Rusya'da yasadışı içeriği bağımsız olarak tanımlamak ve engellemekle yükümlü olan sosyal ağlar siciline dahil edilmiş ve şirkete yasanın gereklerini yerine getirmediği gerekçesiyle mahkeme 3.5 milyon ruble para cezası vermişti.
Kayıt verilerine göre, Temmuz 2024'ten bu yana Roskomnadzor ve Rusya İçişleri Bakanlığı, Discord sayfalarına ait 14 bağlantıyı Birleşik Yasaklı Bilgiler Sicili'ne girmişti.
Cep telefonu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2024
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