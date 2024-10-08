https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/rusyadan-discorda-erisim-kisitlamasi-karari-yasalari-ihlal-ediyor-1088981254.html

Rusya'dan Discord'a erişim kısıtlaması kararı: 'Yasaları ihlal ediyor'

Rusya'dan Discord'a erişim kısıtlaması kararı: 'Yasaları ihlal ediyor'

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yapılan açıklamada, Discord mesajlaşma uygulamasına erişimin Rus... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T18:44+0300

2024-10-08T18:44+0300

2024-10-08T18:53+0300

dünya

rusya

roskomnadzor

rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor)

discord

erişim

erişim engeli

erişim yasağı

terör

uyuşturucu

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Roskomnadzor yapılan resmi açıklamada, Discord mesajlaşma programına erişimin Rus yasalarının gerekliliklerinin ihlali nedeniyle kısıtlandığı belirtildi.Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:Daha önce Roskomnadzor, Discord mesajlaşma programının yönetimine 947 yasadışı materyalin kaldırılması için bir talep göndermişti. Ancak kurumdan yapılan açıklamada, bu tür materyalleri içeren sayfaların hiçbir zaman kaldırılmadığını dile getirilmişti.Roskomnadzor tarafından konuya ilişkin yapılan bir diğer açıklamada ise, “Buna ek olarak, 2023 yılında mahkeme, yasadışı bilgilerin kaldırılmaması nedeniyle şirkete 6 milyon ruble para cezası verdi. Mesajlaşma programı mahkeme kararını görmezden geldi” cümleleri kaydedilmişti.Mart 2024'ten bu yana Discord, Rusya'da yasadışı içeriği bağımsız olarak tanımlamak ve engellemekle yükümlü olan sosyal ağlar siciline dahil edilmiş ve şirkete yasanın gereklerini yerine getirmediği gerekçesiyle mahkeme 3.5 milyon ruble para cezası vermişti.Kayıt verilerine göre, Temmuz 2024'ten bu yana Roskomnadzor ve Rusya İçişleri Bakanlığı, Discord sayfalarına ait 14 bağlantıyı Birleşik Yasaklı Bilgiler Sicili'ne girmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/discord-nedir-1088885288.html

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