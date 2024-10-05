https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/tasit-kredisi-faiz-oranlarinda-guncel-durum-bankalardan-ilk-sinyal-geldi-1088857736.html
Taşıt kredisi faiz oranlarında güncel durum: Bankalardan ilk sinyal geldi
Taşıt kredisi faiz oranlarında güncel durum: Bankalardan ilk sinyal geldi
Sputnik Türkiye
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 azalarak 847 bin 692 adet olarak gerçekleşti... 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T15:32+0300
2024-10-05T15:32+0300
2024-10-05T15:32+0300
ekonomi
kredi
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taşıt kredisi
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Artan maliyetler ve yüksek faizler, taşıt kredilerine olan talebi sınırladı. Otomobil pazarı ocak-eylül döneminde yüzde yüzde 15'e yakın düştü. Son dönemde pazardaki daralma nedeniyle otomobil şirketleri peş peşe kampanyalar açıkladı. Buna rağmen talep ciddi sınırlı kaldı. Yüksek faizler ve kredilerdeki sınırlamalar vatandaşın araç alım planını ertelemesine yol açtı.NTV'nin haberine göre, Merkez Bankası, banka kredi eğilim anketinin üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre bankalar, taşıt kredilerinde uygulanan sıkılaşma seyrinin sonuna gelindiğini belirtti. Böylece bankalar, yılın son çeyreğinde taşıt kredi faizleri için düşüşün sinyalini verdi.Taşıt kredisi faiz oranlarıTCMB verilerine göre taşıt kredilerindeki aşağı yönlü eğilim eylül ayında devam etti. 27 Eylül itibarıyla ortalama taşıt kredi faizi yüzde 42,67'ye geriledi.Bu rakam temmuz ayında yüzde 55,36 ile zirveyi görmüştü. Son 3 ayda yaklaşık 13 puanlık gerileme kaydedildi.400 bin TL taşıt kredisinin geri ödemesi kaç TL?400 bin lira taşıt kredisi ise şu şekilde hesaplanıyor:Faiz oranı: Yüzde 4Vade: 48Aylık taksit: 24 bin 757 TLToplam geri ödeme: 893 bin 263 TLYıllık maliyet oranı: Yüzde 84,29Faiz oranı: Yüzde 5Vade: 48Aylık taksit: 13 bin 781 TLToplam geri ödeme: 662 bin 502 TLYıllık maliyet oranı: Yüzde 115,41Faiz oranı: Yüzde 6,2Vade: 48Aylık taksit: 16 bin 544 TLToplam geri ödeme: 795 bin 127 TLYıllık maliyet oranı: Yüzde 155,12
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taşıt kredisi faiz oranları, en uygun taşıt kredisi, taşıt kredisi limitleri, taşıt kredisi nasıl çekilir, taşıt kredisi banka oranları, kredi faiz oranları, taşıt kredi faiz oranları düşecek mi, taşıt kredisi faiz oranları düştü mü
taşıt kredisi faiz oranları, en uygun taşıt kredisi, taşıt kredisi limitleri, taşıt kredisi nasıl çekilir, taşıt kredisi banka oranları, kredi faiz oranları, taşıt kredi faiz oranları düşecek mi, taşıt kredisi faiz oranları düştü mü
Taşıt kredisi faiz oranlarında güncel durum: Bankalardan ilk sinyal geldi
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 azalarak 847 bin 692 adet olarak gerçekleşti. Artan faizler nedeniyle araç satışları sınırlanırken taşıt kredilerindeki son durum merak ediliyor. Peki, Taşıt kredisi faizleri ne kadar? Taşıt kredisi faizleri düştü mü?
Artan maliyetler ve yüksek faizler, taşıt kredilerine olan talebi sınırladı. Otomobil pazarı ocak-eylül döneminde yüzde yüzde 15'e yakın düştü. Son dönemde pazardaki daralma nedeniyle otomobil şirketleri peş peşe kampanyalar açıkladı. Buna rağmen talep ciddi sınırlı kaldı. Yüksek faizler ve kredilerdeki sınırlamalar vatandaşın araç alım planını ertelemesine yol açtı.
NTV'nin haberine göre, Merkez Bankası, banka kredi eğilim anketinin üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre bankalar, taşıt kredilerinde uygulanan sıkılaşma seyrinin sonuna gelindiğini belirtti. Böylece bankalar, yılın son çeyreğinde taşıt kredi faizleri için düşüşün sinyalini verdi.
Taşıt kredisi faiz oranları
TCMB verilerine göre taşıt kredilerindeki aşağı yönlü eğilim eylül ayında devam etti. 27 Eylül itibarıyla ortalama taşıt kredi faizi yüzde 42,67'ye geriledi.
Bu rakam temmuz ayında yüzde 55,36 ile zirveyi görmüştü. Son 3 ayda yaklaşık 13 puanlık gerileme kaydedildi.
400 bin TL taşıt kredisinin geri ödemesi kaç TL?
400 bin lira taşıt kredisi ise şu şekilde hesaplanıyor:
Faiz oranı: Yüzde 4
Vade: 48
Aylık taksit: 24 bin 757 TL
Toplam geri ödeme: 893 bin 263 TL
Yıllık maliyet oranı: Yüzde 84,29
Faiz oranı: Yüzde 5
Vade: 48
Aylık taksit: 13 bin 781 TL
Toplam geri ödeme: 662 bin 502 TL
Yıllık maliyet oranı: Yüzde 115,41
Faiz oranı: Yüzde 6,2
Vade: 48
Aylık taksit: 16 bin 544 TL
Toplam geri ödeme: 795 bin 127 TL
Yıllık maliyet oranı: Yüzde 155,12