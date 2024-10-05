https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/tasit-kredisi-faiz-oranlarinda-guncel-durum-bankalardan-ilk-sinyal-geldi-1088857736.html

Taşıt kredisi faiz oranlarında güncel durum: Bankalardan ilk sinyal geldi

Taşıt kredisi faiz oranlarında güncel durum: Bankalardan ilk sinyal geldi

Sputnik Türkiye

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 azalarak 847 bin 692 adet olarak gerçekleşti... 05.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-05T15:32+0300

2024-10-05T15:32+0300

2024-10-05T15:32+0300

ekonomi

kredi

kredi kartı

taşıt kredisi

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Artan maliyetler ve yüksek faizler, taşıt kredilerine olan talebi sınırladı. Otomobil pazarı ocak-eylül döneminde yüzde yüzde 15'e yakın düştü. Son dönemde pazardaki daralma nedeniyle otomobil şirketleri peş peşe kampanyalar açıkladı. Buna rağmen talep ciddi sınırlı kaldı. Yüksek faizler ve kredilerdeki sınırlamalar vatandaşın araç alım planını ertelemesine yol açtı.NTV'nin haberine göre, Merkez Bankası, banka kredi eğilim anketinin üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre bankalar, taşıt kredilerinde uygulanan sıkılaşma seyrinin sonuna gelindiğini belirtti. Böylece bankalar, yılın son çeyreğinde taşıt kredi faizleri için düşüşün sinyalini verdi.Taşıt kredisi faiz oranlarıTCMB verilerine göre taşıt kredilerindeki aşağı yönlü eğilim eylül ayında devam etti. 27 Eylül itibarıyla ortalama taşıt kredi faizi yüzde 42,67'ye geriledi.Bu rakam temmuz ayında yüzde 55,36 ile zirveyi görmüştü. Son 3 ayda yaklaşık 13 puanlık gerileme kaydedildi.400 bin TL taşıt kredisinin geri ödemesi kaç TL?400 bin lira taşıt kredisi ise şu şekilde hesaplanıyor:Faiz oranı: Yüzde 4Vade: 48Aylık taksit: 24 bin 757 TLToplam geri ödeme: 893 bin 263 TLYıllık maliyet oranı: Yüzde 84,29Faiz oranı: Yüzde 5Vade: 48Aylık taksit: 13 bin 781 TLToplam geri ödeme: 662 bin 502 TLYıllık maliyet oranı: Yüzde 115,41Faiz oranı: Yüzde 6,2Vade: 48Aylık taksit: 16 bin 544 TLToplam geri ödeme: 795 bin 127 TLYıllık maliyet oranı: Yüzde 155,12

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