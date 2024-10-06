Halk plajına gelen turistlere dev vapur sürprizi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
İsrail'in saldırıları tekrar gündeme getirdi: Kimdir bu Birim 8200?
07:35
2 dk
SESLİ HABER
Avusturya’da göçmen, Ukrayna ve AB karşıtı parti birinci oldu
07:50
2 dk
SESLİ HABER
Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan yanıtladı
08:10
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Doster: İsrail’in PKK’ya verdiği desteğin sebebi ‘Büyük İsrail’
08:32
3 dk
SESLİ HABER
Kalp krizinde en önemli semptomlar ve kalp sağlığı
09:04
3 dk
SESLİ HABER
Pentagon: İran'ın bu saldırısı öncekinden iki kat büyük
09:20
1 dk
SESLİ HABER
Avrupa’da sınırlar yeniden çiziliyor
09:32
1 dk
SESLİ HABER
IP TV tehlikesi: Hapis cezası söz konusu mu?
09:45
3 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın İsrail açıklamaları ne anlama geliyor
10:05
4 dk
SESLİ HABER
ÖSYM Başkanı duyurdu: Üniversite sınav sayısı artacak
10:20
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Biden yönetimi çaresizlik içinde
10:33
1 dk
SESLİ HABER
Bingöl Yayladere’nin beklediği Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in nerede olduğu ortaya çıktı
10:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Beyin göçünde korkutan rakamları TÜİK açıkladı
11:11
7 dk
SESLİ HABER
Yine çöp ev vakası: Ceset koku nedeniyle zor çıkarıldı
11:25
1 dk
SESLİ HABER
Cem Gürdeniz: Batı propagandası Türkiye’de İran’a karşı mandacıları ve dincileri kullanacak
11:34
5 dk
ÖZEL HABER
Doç. Dr. Orallı: Türkiye hedef tahtasında
11:49
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Alkole dev zam yolda
12:09
1 dk
SESLİ HABER
Besici buzağı doğunca gördüğü manzara karşısında hayrete düştü
12:16
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:29
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
İngiltere tahliye uçuşlarına başladı: Kişi başı 350 sterlin
16:09
1 dk
SESLİ HABER
Türk araştırma ekibi, Antartika’da yeni bir canlı türü buldu
16:23
2 dk
SESLİ HABER
2 bin yıllık anıt dinamitle patlatıldı
16:37
1 dk
SESLİ HABER
Sürü sahipleri şikayetçi: 70 bin liraya çalıştıracak çoban bulamıyorlar
16:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
SESLİ HABER
İsrail'in saldırıları tekrar gündeme getirdi: Kimdir bu Birim 8200?
17:12
2 dk
SESLİ HABER
Teknofest Adana'da ziyaretçilerini ağırladı
17:24
3 dk
SESLİ HABER
Mantar yemek ölüme kadar götürebiliyor: Hangi türü tüketmeli?
17:38
3 dk
SESLİ HABER
İsrail’den yeni suikast iddiası: Hizbullah’ın lojistik sorumlusu hedef alındı
17:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Patrik Bartholomeos’tan Türk adalarıyla ilgili tartışma çıkarak ifadeler
18:36
4 dk
ÖZEL HABER
Cerrahpaşa Adli Bilimler Enstitüsü’ne matbaacılık uzmanı müdür
18:50
2 dk
SESLİ HABER
Bu kahvehaneye Fenerbahçe formasıyla girmek yasak
19:35
2 dk
SESLİ HABER
Falkland Adaları tekrar gündemde: Dünyada sömürgeciliğin bitmediği 17 bölge
19:47
3 dk
SESLİ HABER
ABD’den askeri sevkiyat: ‘Saldırganlığı azaltmak’ için
21:15
1 dk
SESLİ HABER
Erdoğan’ın bahsettiği ‘Apartheid’ nedir?
21:35
2 dk
SESLİ HABER
Almanya’dan vatandaşlık şartı: Düşünce özgürlüğü yok
22:08
1 dk
SESLİ HABER
Eğitimde eşitsizlik raporu: Özel okul sayısında dev artış
22:52
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
23 dk
SESLİ HABER
Türk araştırma ekibi, Antartika’da yeni bir canlı türü buldu
09:47
2 dk
SESLİ HABER
2 bin yıllık anıt dinamitle patlatıldı
10:18
1 dk
SESLİ HABER
Alkole dev zam yolda
10:34
1 dk
SESLİ HABER
Mantar yemek ölüme kadar götürebiliyor: Hangi türü tüketmeli?
10:45
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
SESLİ HABER
Yine çöp ev vakası: Ceset koku nedeniyle zor çıkarıldı
11:12
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Biden yönetimi çaresizlik içinde
11:23
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon: İran'ın bu saldırısı öncekinden iki kat büyük
11:31
1 dk
SESLİ HABER
Kalp krizinde en önemli semptomlar ve kalp sağlığı
11:42
3 dk
SESLİ HABER
İsrail’den yeni suikast iddiası: Hizbullah’ın lojistik sorumlusu hedef alındı
11:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan yanıtladı
12:11
1 dk
SESLİ HABER
Bu kahvehaneye Fenerbahçe formasıyla girmek yasak
12:19
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:01
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:01
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Falkland Adaları tekrar gündemde: Dünyada sömürgeciliğin bitmediği 17 bölge
18:10
3 dk
SESLİ HABER
İsrail'in saldırıları tekrar gündeme getirdi: Kimdir bu Birim 8200?
18:19
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere tahliye uçuşlarına başladı: Kişi başı 350 sterlin
18:58
1 dk
SESLİ HABER
IP TV tehlikesi: Hapis cezası söz konusu mu?
19:04
3 dk
ÖZEL HABER
Cerrahpaşa Adli Bilimler Enstitüsü’ne matbaacılık uzmanı müdür
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Erdoğan’ın bahsettiği ‘Apartheid’ nedir?
19:34
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa’da sınırlar yeniden çiziliyor
19:48
1 dk
SESLİ HABER
ÖSYM Başkanı duyurdu: Üniversite sınav sayısı artacak
20:13
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Doster: İsrail’in PKK’ya verdiği desteğin sebebi ‘Büyük İsrail’
20:34
3 dk
ÖZEL HABER
Doç. Dr. Orallı: Türkiye hedef tahtasında
20:47
5 dk
ÖZEL HABER
Beyin göçünde korkutan rakamları TÜİK açıkladı
21:09
7 dk
SESLİ HABER
Cem Gürdeniz: Batı propagandası Türkiye’de İran’a karşı mandacıları ve dincileri kullanacak
21:28
5 dk
SESLİ HABER
Teknofest Adana'da ziyaretçilerini ağırladı
21:47
3 dk
SESLİ HABER
ABD’den askeri sevkiyat: ‘Saldırganlığı azaltmak’ için
22:14
1 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın İsrail açıklamaları ne anlama geliyor
22:32
4 dk
ÖZEL HABER
Patrik Bartholomeos’tan Türk adalarıyla ilgili tartışma çıkarak ifadeler
22:46
4 dk
SESLİ HABER
Sürü sahipleri şikayetçi: 70 bin liraya çalıştıracak çoban bulamıyorlar
23:04
1 dk
SESLİ HABER
Eğitimde eşitsizlik raporu: Özel okul sayısında dev artış
23:16
4 dk
SESLİ HABER
Bingöl Yayladere’nin beklediği Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in nerede olduğu ortaya çıktı
23:31
1 dk
SESLİ HABER
Avusturya’da göçmen, Ukrayna ve AB karşıtı parti birinci oldu
23:40
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/halk-plaja-gelen-turistlere-dev-vapur-surprizi-1088878704.html
Halk plajına gelen turistlere dev vapur sürprizi
Halk plajına gelen turistlere dev vapur sürprizi
Sputnik Türkiye
Bartın'ın Amasra ilçesinde halk plajına yüzmeye gelen yerli ve yabancı turistler, kumsalın yaklaşık 10 metre yakınlarında karaya oturan dev restoran-vapuru... 06.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-06T13:24+0300
2024-10-06T14:22+0300
türkiye
plaj
halk plajı
gemi
gemi arızası
gemi kazası
bartın
bartın valiliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/06/1088878548_1:0:1599:899_1920x0_80_0_0_36d6f892c8c53be7f43f3c459ef5f214.jpg
Amasra Limanı'nda demir atan ve 10 yıldır restoran olarak kullanılan Şehit Necati Gürkaya isimli gemi, dün akşam saatlerinde Amasra Halk Plajı'na yaklaşık 10 metre kala karaya oturdu. Turizm şirketi yetkilileri tarafından, son yaşanan fırtınada çapanın yerinden oynadığı ve yeniden çapa atmak amacıyla izin istenen vapurun, gelen onayın ardından ise diferansiyeli yağlanacağı gerekçesiyle hareket ettiği belirtildi. Önce büyük limanda tur atan vapurun, denize elverişli almadığı yönünde raporu olmasına rağmen limandan çıktığı tespit edildi. Küçük liman ve çevresinde kısa bir tur atan vapurun yeniden limana girdiği esnada diferansiyeli kilitlenerek kontrolden çıktı. Plajın olduğu bölgeye doğru hareket eden vapurun, dün akşam saatlerinde plaja yaklaşık 10 metre kala karaya oturdu.Vapur denize elverişli değildiVapurun liman dışına çıktığı ileri sürülen vapurun, liman dışında yaptığı mavi tura ait görüntüler de ortaya çıktı. Balıkçılar tarafından görüntülenen vapurun, limandan yaklaşık 1,5 mil uzaklıktaki Ahatlar mevkisinde hareket ettiği görüldü. Küçük Liman bölgesine de geldiği ileri sürülen vapurun, burada korna çaldığı ve birçok kişinin de buna şahit olduğu iddia edildi. Denizde hareket eden vapuru gören yetkililerin ise telefonla turizm firması çalışanlarını arayarak vapurun denize elverişli olmadığı yönünde rapor hatırlatıldığı ve limana geri dönmesi için ikaz ettiği de kaydedildi. Firma yetkililerin ise, "diferansiyeli yağladıklarını ve yakıt bulunmaması nedeniyle geri döneceklerini" ifade ettiği öğrenildi.Kontrolden çıktı Vapurun kontrolden çıktığı anlarda yaklaşık 5-6 kişinin denizde yüzdüğü öğrenildi. Vapurun karaya oturduğu bölgelerde yüzen kişilerin, plajdaki arkadaşlarının bağırarak uyarması ile gemiyi fark ettiği ve hızla karaya doğru hareket ettiği öğrenildi. Şans eseri facianın eşiğinden dönüldüğü ve kimsenin burnu kanamadığı öğrenildi.Balıkçı tekneleri işe yaramadı Vapurun karaya oturmasının ardından Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarma çalışması başlatıldı. Amasra Kaymakamı Kadir Perçi'nin de yakından takip ettiği kurtarma çalışmaları, yaklaşık 2 saat sürdü. Balıkçı tekneleri ile çekilmeye çalışan vapurun hareket ettirilmesi mümkün olmadı. Teknenin karaya oturması ile ilgili soruşturma başlatılırken, vapuru hareket ettirenler ve sorumlular hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/kazaya-yardim-etmek-isteyen-24-yasindaki-genc-feci-bir-sekilde-hayatini-kaybetti--1088878055.html
türkiye
bartın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/06/1088878548_201:0:1400:899_1920x0_80_0_0_eebc4310530846e080cfce44d6abe08e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
plaj, halk plajı, gemi, gemi arızası, gemi kazası, bartın, bartın valiliği
plaj, halk plajı, gemi, gemi arızası, gemi kazası, bartın, bartın valiliği

Halk plajına gelen turistlere dev vapur sürprizi

13:24 06.10.2024 (güncellendi: 14:22 06.10.2024)
© SERHAT DEMİR-AW302282Gemi
Gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2024
© SERHAT DEMİR-AW302282
Abone ol
Bartın'ın Amasra ilçesinde halk plajına yüzmeye gelen yerli ve yabancı turistler, kumsalın yaklaşık 10 metre yakınlarında karaya oturan dev restoran-vapuru görünce şaşırdı.
Amasra Limanı'nda demir atan ve 10 yıldır restoran olarak kullanılan Şehit Necati Gürkaya isimli gemi, dün akşam saatlerinde Amasra Halk Plajı'na yaklaşık 10 metre kala karaya oturdu.
Turizm şirketi yetkilileri tarafından, son yaşanan fırtınada çapanın yerinden oynadığı ve yeniden çapa atmak amacıyla izin istenen vapurun, gelen onayın ardından ise diferansiyeli yağlanacağı gerekçesiyle hareket ettiği belirtildi. Önce büyük limanda tur atan vapurun, denize elverişli almadığı yönünde raporu olmasına rağmen limandan çıktığı tespit edildi. Küçük liman ve çevresinde kısa bir tur atan vapurun yeniden limana girdiği esnada diferansiyeli kilitlenerek kontrolden çıktı. Plajın olduğu bölgeye doğru hareket eden vapurun, dün akşam saatlerinde plaja yaklaşık 10 metre kala karaya oturdu.

Vapur denize elverişli değildi

Vapurun liman dışına çıktığı ileri sürülen vapurun, liman dışında yaptığı mavi tura ait görüntüler de ortaya çıktı. Balıkçılar tarafından görüntülenen vapurun, limandan yaklaşık 1,5 mil uzaklıktaki Ahatlar mevkisinde hareket ettiği görüldü. Küçük Liman bölgesine de geldiği ileri sürülen vapurun, burada korna çaldığı ve birçok kişinin de buna şahit olduğu iddia edildi. Denizde hareket eden vapuru gören yetkililerin ise telefonla turizm firması çalışanlarını arayarak vapurun denize elverişli olmadığı yönünde rapor hatırlatıldığı ve limana geri dönmesi için ikaz ettiği de kaydedildi. Firma yetkililerin ise, "diferansiyeli yağladıklarını ve yakıt bulunmaması nedeniyle geri döneceklerini" ifade ettiği öğrenildi.

Kontrolden çıktı

Vapurun kontrolden çıktığı anlarda yaklaşık 5-6 kişinin denizde yüzdüğü öğrenildi. Vapurun karaya oturduğu bölgelerde yüzen kişilerin, plajdaki arkadaşlarının bağırarak uyarması ile gemiyi fark ettiği ve hızla karaya doğru hareket ettiği öğrenildi. Şans eseri facianın eşiğinden dönüldüğü ve kimsenin burnu kanamadığı öğrenildi.

Balıkçı tekneleri işe yaramadı

Vapurun karaya oturmasının ardından Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarma çalışması başlatıldı. Amasra Kaymakamı Kadir Perçi'nin de yakından takip ettiği kurtarma çalışmaları, yaklaşık 2 saat sürdü. Balıkçı tekneleri ile çekilmeye çalışan vapurun hareket ettirilmesi mümkün olmadı. Teknenin karaya oturması ile ilgili soruşturma başlatılırken, vapuru hareket ettirenler ve sorumlular hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.
Kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2024
TÜRKİYE
Kazaya yardım etmek isteyen 24 yaşındaki genç feci bir şekilde hayatını kaybetti
12:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала