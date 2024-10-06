https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/halk-plaja-gelen-turistlere-dev-vapur-surprizi-1088878704.html

Halk plajına gelen turistlere dev vapur sürprizi

Halk plajına gelen turistlere dev vapur sürprizi

Sputnik Türkiye

Bartın'ın Amasra ilçesinde halk plajına yüzmeye gelen yerli ve yabancı turistler, kumsalın yaklaşık 10 metre yakınlarında karaya oturan dev restoran-vapuru... 06.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-06T13:24+0300

2024-10-06T13:24+0300

2024-10-06T14:22+0300

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Amasra Limanı'nda demir atan ve 10 yıldır restoran olarak kullanılan Şehit Necati Gürkaya isimli gemi, dün akşam saatlerinde Amasra Halk Plajı'na yaklaşık 10 metre kala karaya oturdu. Turizm şirketi yetkilileri tarafından, son yaşanan fırtınada çapanın yerinden oynadığı ve yeniden çapa atmak amacıyla izin istenen vapurun, gelen onayın ardından ise diferansiyeli yağlanacağı gerekçesiyle hareket ettiği belirtildi. Önce büyük limanda tur atan vapurun, denize elverişli almadığı yönünde raporu olmasına rağmen limandan çıktığı tespit edildi. Küçük liman ve çevresinde kısa bir tur atan vapurun yeniden limana girdiği esnada diferansiyeli kilitlenerek kontrolden çıktı. Plajın olduğu bölgeye doğru hareket eden vapurun, dün akşam saatlerinde plaja yaklaşık 10 metre kala karaya oturdu.Vapur denize elverişli değildiVapurun liman dışına çıktığı ileri sürülen vapurun, liman dışında yaptığı mavi tura ait görüntüler de ortaya çıktı. Balıkçılar tarafından görüntülenen vapurun, limandan yaklaşık 1,5 mil uzaklıktaki Ahatlar mevkisinde hareket ettiği görüldü. Küçük Liman bölgesine de geldiği ileri sürülen vapurun, burada korna çaldığı ve birçok kişinin de buna şahit olduğu iddia edildi. Denizde hareket eden vapuru gören yetkililerin ise telefonla turizm firması çalışanlarını arayarak vapurun denize elverişli olmadığı yönünde rapor hatırlatıldığı ve limana geri dönmesi için ikaz ettiği de kaydedildi. Firma yetkililerin ise, "diferansiyeli yağladıklarını ve yakıt bulunmaması nedeniyle geri döneceklerini" ifade ettiği öğrenildi.Kontrolden çıktı Vapurun kontrolden çıktığı anlarda yaklaşık 5-6 kişinin denizde yüzdüğü öğrenildi. Vapurun karaya oturduğu bölgelerde yüzen kişilerin, plajdaki arkadaşlarının bağırarak uyarması ile gemiyi fark ettiği ve hızla karaya doğru hareket ettiği öğrenildi. Şans eseri facianın eşiğinden dönüldüğü ve kimsenin burnu kanamadığı öğrenildi.Balıkçı tekneleri işe yaramadı Vapurun karaya oturmasının ardından Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarma çalışması başlatıldı. Amasra Kaymakamı Kadir Perçi'nin de yakından takip ettiği kurtarma çalışmaları, yaklaşık 2 saat sürdü. Balıkçı tekneleri ile çekilmeye çalışan vapurun hareket ettirilmesi mümkün olmadı. Teknenin karaya oturması ile ilgili soruşturma başlatılırken, vapuru hareket ettirenler ve sorumlular hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

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plaj, halk plajı, gemi, gemi arızası, gemi kazası, bartın, bartın valiliği