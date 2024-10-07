https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/telefon-dolandiriciligi-devam-ediyor-kendilerini-polis-olarak-tanitip-3-milyon-tl-vurgun-yaptilar-1088940485.html

Telefon dolandırıcılığı devam ediyor: Kendilerini polis olarak tanıtıp 3 milyon TL vurgun yaptılar

Telefon dolandırıcılığı devam ediyor: Kendilerini polis olarak tanıtıp 3 milyon TL vurgun yaptılar

Sputnik Türkiye

Isparta'da yaşayan bir kişiyi telefonla arayıp kendilerinin polis olduğunu söyleyen kişiler 3 milyon TL vurgun yaptı. Dolandırılan kişi parayı hesaplara... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T22:45+0300

2024-10-07T22:45+0300

2024-10-07T22:45+0300

türkiye

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

telefon

telefon dolandırıcılığı

sahte polis

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Isparta’da yaşayan bir kişi, kendisini telefonda polis olarak tanıtan kişinin yönlendirmesi ile banka hesaplarındaki 3 milyon TL'yi verilen hesaplara transfer etti. Transfer işleminin ardından dolandırıldığını anlayan vatandaş, polise şikayette bulundu.Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan detaylı çalışmalar sonucu İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kayseri, Adana ve Şanlıurfa illerinde ikamet ettikleri tespit edilen 19 şüphelinin yakalanması için koordineli çalışma gerçekleştirildi.Düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 13 cep telefonu, 201 sim kart, 1 adet 7.65 mm tabanca ve 5 adet fişek bulundu. Dört gün süren ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklanırken, 10 kişi serbest bırakıldı. 1 yabancı uyruklu şahıs ise sınır dışı edildi. Ekiplerce el konulan dijital materyallerin incelemesinin devam ettiği bildirildi.

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dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, telefon, telefon dolandırıcılığı, sahte polis