https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/beyoglunda-bir-kadini-taciz-ettigi-belirlenen-iki-supheli-tutuklandi-1088842746.html

Beyoğlu'nda bir kadını taciz eden iki kişi tutuklandı

Beyoğlu'nda bir kadını taciz eden iki kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Beyoğlu’nda yolda yürüyen kadını duvara sıkıştırıp taciz eden biri Mersin, diğeri İstanbul'da yakalanan iki kişi tutuklandı. 05.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

taciz

cinsel taciz

kadına yönelik taciz

cinsel istismar

tutuklama

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Beyoğlu'nda yolda yürüyen genç kızın peşine takılan Semir T. ve Ömer K. bir süre sonra önünü kestikleri genç kızı taciz etmişti. Genç kızın tacize uğradığını gören vatandaşlar olaya müdahale etmişti.Gözaltına alınan Semir T. ve Ömer K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, ardından çok sayıda suç kayıtları olduğu ve savcılığın itirazı gerekçesiyle yeniden gözaltına alınmıştı. İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan Ömer K. de Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'ne getirilmesinin ardından savcılık ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.Olaya lişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mersin'in Tarsus ilçesinde yakalanan Semir T'nin ifadesi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Savcısı tarafından alındı.Semir T. ve Ömer K. ifadeleri sonrası 'cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından tutuklanmaları talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.Şüphelilerin üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmalarına karar verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/beyoglunda-genc-kiza-taciz-cevreden-sesi-duyanlar-mudahale-etti-1088813644.html

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beyoğlu'nda tacize uğrayan kadın,