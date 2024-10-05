https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/beyoglunda-bir-kadini-taciz-ettigi-belirlenen-iki-supheli-tutuklandi-1088842746.html
Beyoğlu'nda bir kadını taciz eden iki kişi tutuklandı
Beyoğlu'nda bir kadını taciz eden iki kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Beyoğlu’nda yolda yürüyen kadını duvara sıkıştırıp taciz eden biri Mersin, diğeri İstanbul'da yakalanan iki kişi tutuklandı. 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T02:14+0300
2024-10-05T02:14+0300
2024-10-05T02:16+0300
türkiye
taciz
cinsel taciz
kadına yönelik taciz
cinsel istismar
tutuklama
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Beyoğlu'nda yolda yürüyen genç kızın peşine takılan Semir T. ve Ömer K. bir süre sonra önünü kestikleri genç kızı taciz etmişti. Genç kızın tacize uğradığını gören vatandaşlar olaya müdahale etmişti.Gözaltına alınan Semir T. ve Ömer K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, ardından çok sayıda suç kayıtları olduğu ve savcılığın itirazı gerekçesiyle yeniden gözaltına alınmıştı. İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan Ömer K. de Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'ne getirilmesinin ardından savcılık ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.Olaya lişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mersin'in Tarsus ilçesinde yakalanan Semir T'nin ifadesi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Savcısı tarafından alındı.Semir T. ve Ömer K. ifadeleri sonrası 'cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından tutuklanmaları talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.Şüphelilerin üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmalarına karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/beyoglunda-genc-kiza-taciz-cevreden-sesi-duyanlar-mudahale-etti-1088813644.html
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beyoğlu'nda tacize uğrayan kadın,
beyoğlu'nda tacize uğrayan kadın,
Beyoğlu'nda bir kadını taciz eden iki kişi tutuklandı
02:14 05.10.2024 (güncellendi: 02:16 05.10.2024)
İstanbul Beyoğlu’nda yolda yürüyen kadını duvara sıkıştırıp taciz eden biri Mersin, diğeri İstanbul'da yakalanan iki kişi tutuklandı.
Beyoğlu'nda yolda yürüyen genç kızın peşine takılan Semir T. ve Ömer K. bir süre sonra önünü kestikleri genç kızı taciz etmişti. Genç kızın tacize uğradığını gören vatandaşlar olaya müdahale etmişti.
Gözaltına alınan Semir T. ve Ömer K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, ardından çok sayıda suç kayıtları olduğu ve savcılığın itirazı gerekçesiyle yeniden gözaltına alınmıştı.
İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan Ömer K. de Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'ne getirilmesinin ardından savcılık ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.
Olaya lişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mersin'in Tarsus ilçesinde yakalanan Semir T'nin ifadesi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Savcısı tarafından alındı.
Semir T. ve Ömer K. ifadeleri sonrası 'cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından tutuklanmaları talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerin üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmalarına karar verildi.