https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/marmarayda-teknik-ariza-seferler-gecikmeli-yapiliyor-1088904037.html

Marmaray'da teknik arıza: Seferler gecikmeli yapılıyor

Marmaray'da teknik arıza: Seferler gecikmeli yapılıyor

Sputnik Türkiye

Marmaray'da teknik bir arıza meydana geldi. Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada arızanın nedeninin enerji kaynaklı olduğu duyulurken... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T10:59+0300

2024-10-07T10:59+0300

2024-10-07T11:14+0300

türkiye

marmaray

arıza

teknik arıza

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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde yoğunluk yaşanıyor. Marmaray’da sabah saatlerinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler bir süre yapılamadı. Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 09.25'te meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerin gecikmeli yapıldığı bildirildi. Marmaray'dan yapılan açıklamada şunlar yer aldı:"Sirkeci-Ayrılıkçesmesi-Suadiye istasyonları arasında saat 09.25'te enerji sistemlerinde meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle Marmaray seferlerimiz gecikmeli olarak gerçekleştirilmektedir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/istanbullular-dikkat-aksaray-tramvay-istasyonu--tek-yonlu-kapatiliyor-1088815591.html

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