https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/marmarayda-teknik-ariza-seferler-gecikmeli-yapiliyor-1088904037.html
Marmaray'da teknik arıza: Seferler gecikmeli yapılıyor
Marmaray'da teknik arıza: Seferler gecikmeli yapılıyor
Sputnik Türkiye
Marmaray'da teknik bir arıza meydana geldi. Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada arızanın nedeninin enerji kaynaklı olduğu duyulurken... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T10:59+0300
2024-10-07T10:59+0300
2024-10-07T11:14+0300
türkiye
marmaray
arıza
teknik arıza
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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde yoğunluk yaşanıyor. Marmaray’da sabah saatlerinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler bir süre yapılamadı. Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 09.25'te meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerin gecikmeli yapıldığı bildirildi. Marmaray'dan yapılan açıklamada şunlar yer aldı:"Sirkeci-Ayrılıkçesmesi-Suadiye istasyonları arasında saat 09.25'te enerji sistemlerinde meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle Marmaray seferlerimiz gecikmeli olarak gerçekleştirilmektedir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/istanbullular-dikkat-aksaray-tramvay-istasyonu--tek-yonlu-kapatiliyor-1088815591.html
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marmaray seferleri, marmaray seferleri durdu mu, marmaray seferleri son durum, marmaray seferleri saat, marmaray arıza, marmaray arıza geçti mi
Marmaray'da teknik arıza: Seferler gecikmeli yapılıyor
10:59 07.10.2024 (güncellendi: 11:14 07.10.2024)
Marmaray'da teknik bir arıza meydana geldi. Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada arızanın nedeninin enerji kaynaklı olduğu duyulurken seferler gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor.
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde yoğunluk yaşanıyor. Marmaray’da sabah saatlerinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler bir süre yapılamadı. Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 09.25'te meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerin gecikmeli yapıldığı bildirildi. Marmaray'dan yapılan açıklamada şunlar yer aldı:
"Sirkeci-Ayrılıkçesmesi-Suadiye istasyonları arasında saat 09.25'te enerji sistemlerinde meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle Marmaray seferlerimiz gecikmeli olarak gerçekleştirilmektedir."