https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/istanbullular-dikkat-aksaray-tramvay-istasyonu--tek-yonlu-kapatiliyor-1088815591.html
İstanbullular dikkat: Aksaray tramvay istasyonu tek yönlü kapatılıyor
İstanbullular dikkat: Aksaray tramvay istasyonu tek yönlü kapatılıyor
Sputnik Türkiye
Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Aksaray istasyonu Kabataş yönü peronu yarından itibaren geçici süre işletmeye kapatılıyor. 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T13:16+0300
2024-10-04T13:16+0300
2024-10-04T13:16+0300
türkiye
istanbul
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metro
tramvay
istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett)
kabataş-bağcılar tramvay hattı
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ordu Caddesi yayalaştırma ve çevre düzenlemesi kapsamında gerçekleştirilecek revizyon ve yenileme çalışmaları nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Aksaray istasyonu Kabataş yönü peronunun yarından itibarıyla geçici bir süre işletmeye kapatılacağı belirtildi.Açıklamada, "Çalışma süresince, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı ve B1 Halkalı-Gebze Marmaray hatlarına geçecek yolcularımızın Yusufpaşa istasyonunda, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattına geçecek yolcularımızın Laleli-İstanbul Üniversitesi istasyonunda aktarma yapmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/istanbullu-yayan-kalacak-ise-ve-okula-gidecekler-cozum-bekliyor-15-ekimde-otobusler-ve-metrobusler-1088799628.html
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istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek), metro, tramvay, istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett), kabataş-bağcılar tramvay hattı
istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek), metro, tramvay, istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett), kabataş-bağcılar tramvay hattı
İstanbullular dikkat: Aksaray tramvay istasyonu tek yönlü kapatılıyor
Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Aksaray istasyonu Kabataş yönü peronu yarından itibaren geçici süre işletmeye kapatılıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ordu Caddesi yayalaştırma ve çevre düzenlemesi kapsamında gerçekleştirilecek revizyon ve yenileme çalışmaları nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Aksaray istasyonu Kabataş yönü peronunun yarından itibarıyla geçici bir süre işletmeye kapatılacağı belirtildi.
Açıklamada, "Çalışma süresince, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı ve B1 Halkalı-Gebze Marmaray hatlarına geçecek yolcularımızın Yusufpaşa istasyonunda, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattına geçecek yolcularımızın Laleli-İstanbul Üniversitesi istasyonunda aktarma yapmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.