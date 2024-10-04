https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/istanbullular-dikkat-aksaray-tramvay-istasyonu--tek-yonlu-kapatiliyor-1088815591.html

İstanbullular dikkat: Aksaray tramvay istasyonu tek yönlü kapatılıyor

İstanbullular dikkat: Aksaray tramvay istasyonu tek yönlü kapatılıyor

Sputnik Türkiye

Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Aksaray istasyonu Kabataş yönü peronu yarından itibaren geçici süre işletmeye kapatılıyor. 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T13:16+0300

2024-10-04T13:16+0300

2024-10-04T13:16+0300

türkiye

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek)

metro

tramvay

istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett)

kabataş-bağcılar tramvay hattı

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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ordu Caddesi yayalaştırma ve çevre düzenlemesi kapsamında gerçekleştirilecek revizyon ve yenileme çalışmaları nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Aksaray istasyonu Kabataş yönü peronunun yarından itibarıyla geçici bir süre işletmeye kapatılacağı belirtildi.Açıklamada, "Çalışma süresince, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı ve B1 Halkalı-Gebze Marmaray hatlarına geçecek yolcularımızın Yusufpaşa istasyonunda, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattına geçecek yolcularımızın Laleli-İstanbul Üniversitesi istasyonunda aktarma yapmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/istanbullu-yayan-kalacak-ise-ve-okula-gidecekler-cozum-bekliyor-15-ekimde-otobusler-ve-metrobusler-1088799628.html

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Sputnik Türkiye

istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek), metro, tramvay, istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett), kabataş-bağcılar tramvay hattı