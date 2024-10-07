https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/iranda-ucuslar-yeniden-basladi-su-anda-ic-ve-dis-hat-ucuslari-icin-hicbir-kisitlama-yok-1088891842.html
İran'da uçuşlar yeniden başladı: 'Şu anda, iç ve dış hat uçuşları için hiçbir kısıtlama yok'
İran'da uçuşlar yeniden başladı: 'Şu anda, iç ve dış hat uçuşları için hiçbir kısıtlama yok'
Sputnik Türkiye
İran'da 7 Ekim Pazartesi 06.00'ya kadar yapılmayacağı duyurulan uçuşlar yeniden başladı. 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T00:50+0300
2024-10-07T00:50+0300
2024-10-07T00:50+0300
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iran
uçuş
uçuş yasağı
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İran'da pazar akşam saatlerinde iptal edildiği açıklanan uçuşların yeniden başlatıldığı duyuruldu.İran devlet televizyonunun haberinde İran Sivil Havacılık Kurumu'nun, 'uygun ve güvenli uçuş koşullarının sağlanmasının ardından' daha önce duyurulan tüm kısıtlamaları kaldırdığı belirtildi.Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan uçuşlara izin verildiği kaydedildi.Haberde, "Şu anda, iç ve dış hat uçuşları için hiçbir kısıtlama yok" ifadesine yer verildi.İran Sivil Havacılık Kurumu, operasyonel kısıtlamalar nedeniyle planlanan uçuşların akşam 21.00 ile 7 Ekim Pazartesi 06.00 saatleri arasında iptal edildiğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/iran-pazar-aksamindan-pazartesi-sabahina-kadar-tum-ucuslari-iptal-etti-1088887528.html
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iran, uçuş, uçuş yasağı
İran'da uçuşlar yeniden başladı: 'Şu anda, iç ve dış hat uçuşları için hiçbir kısıtlama yok'
İran'da 7 Ekim Pazartesi 06.00'ya kadar yapılmayacağı duyurulan uçuşlar yeniden başladı.
İran'da pazar akşam saatlerinde iptal edildiği açıklanan uçuşların yeniden başlatıldığı duyuruldu.
İran devlet televizyonunun haberinde İran Sivil Havacılık Kurumu'nun, 'uygun ve güvenli uçuş koşullarının sağlanmasının ardından' daha önce duyurulan tüm kısıtlamaları kaldırdığı belirtildi.
Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan uçuşlara izin verildiği kaydedildi.
Haberde, "Şu anda, iç ve dış hat uçuşları için hiçbir kısıtlama yok" ifadesine yer verildi.
İran Sivil Havacılık Kurumu, operasyonel kısıtlamalar nedeniyle planlanan uçuşların akşam 21.00 ile 7 Ekim Pazartesi 06.00 saatleri arasında iptal edildiğini duyurmuştu.