https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/iran-pazar-aksamindan-pazartesi-sabahina-kadar-tum-ucuslari-iptal-etti-1088887528.html
İran Pazar akşamından Pazartesi sabahına kadar tüm uçuşları iptal etti
İran Pazar akşamından Pazartesi sabahına kadar tüm uçuşları iptal etti
Sputnik Türkiye
İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, bu akşam saat 20.30’dan itibaren Pazartesi sabahı 05.30’a kadar tüm uçak seferlerinin iptal edildiğini... 06.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-06T19:34+0300
2024-10-06T19:34+0300
2024-10-06T20:03+0300
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Yazerlu, yaptığı açıklamada İran’daki havalimanlarından yapılacak olan tüm uçak seferlerinin, uçuş güvenliği ile ilgili getirilen kısıtlamalar nedeniyle bu akşam saat 20.30’dan itibaren Pazartesi sabahı 05.30’a kadar iptal edildiğini ifade etti.Mehr ajansını aktardığı üzere Yazerlu, “Ortaya çıkan kısıtlamalar göz önüne alındığında, ülkedeki havalimanlarında uçuşlar 6 Ekim Pazar akşamı saat 21.00’den (TSİ 20.30) 7 Ekim sabahı saat 6.00’ya (TSİ 5.30) kadar iptal edildi" açıklamasında bulundu.İran daha önce de 2 Ekim akşamı 3 Ekim sabah saat 10.00’a kadar güvenlik nedeniyle tüm uçak seferlerinin iptal edildiğini duyurmuştu.Beyrut Uluslararası Havalimanı da Pazartesi sabahına kadar tüm uçuşları iptal ettiLübnan Sivil Havacılık Otoritesi (LCAA), yaptığı açıklamada Beyrut Uluslararası Havaalanı’nda gidiş ve geliş uçuşlarının Pazar akşamı 21.00’den Pazartesi sabahı 6.00’ya kadar iptal edildiğini bildirdi.Kurumun açıklamasında, “Beyrut Uluslararası Havalimanı’nda tüm uçuşlar Pazar 21.00’den Pazartesi 06.00’ya kadar iptal edilmiştir” denildi.İran, 1 Ekim'de İsrail'e ikinci kez büyük bir füze saldırısı gerçekleştirmiş ve bunu bir meşru müdafaa eylemi olarak nitelendirmişti. İsrail ordusu yetkilileri, yaklaşık 180 balistik füzenin ateşlendiğini ve bunların çoğunun imha edildiğini belirtmişti.İran, 1 Ekim'de İsrail'e ikinci kez büyük bir füze saldırısı gerçekleştirmiş ve bunu bir meşru müdafaa eylemi olarak nitelendirmişti. İsrail ordusu yetkilileri, yaklaşık 180 balistik füzenin ateşlendiğini ve bunların çoğunun imha edildiğini ileri sürmüştü.Saldırı sonrasında Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Biden yönetiminin Ortadoğu'da tam bir çaresizlik içinde olduğunu ve politikasının tamamen çöktüğünü ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/iran-irak-ve-urdun-ucuslarini-iptal-eden-havayolu-sirketi-sayisi-artiyor-1088775469.html
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iran, iran sivil havacılık kurumu, uçak seferleri, uçak seferleri iptal, lübnan, beyrut, havalimanı, uçak seferi, iptal
iran, iran sivil havacılık kurumu, uçak seferleri, uçak seferleri iptal, lübnan, beyrut, havalimanı, uçak seferi, iptal
İran Pazar akşamından Pazartesi sabahına kadar tüm uçuşları iptal etti
19:34 06.10.2024 (güncellendi: 20:03 06.10.2024)
İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, bu akşam saat 20.30’dan itibaren Pazartesi sabahı 05.30’a kadar tüm uçak seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Yazerlu, yaptığı açıklamada İran’daki havalimanlarından yapılacak olan tüm uçak seferlerinin, uçuş güvenliği ile ilgili getirilen kısıtlamalar nedeniyle bu akşam saat 20.30’dan itibaren Pazartesi sabahı 05.30’a kadar iptal edildiğini ifade etti.
Mehr ajansını aktardığı üzere Yazerlu, “Ortaya çıkan kısıtlamalar göz önüne alındığında, ülkedeki havalimanlarında uçuşlar 6 Ekim Pazar akşamı saat 21.00’den (TSİ 20.30) 7 Ekim sabahı saat 6.00’ya (TSİ 5.30) kadar iptal edildi" açıklamasında bulundu.
İran daha önce de 2 Ekim akşamı 3 Ekim sabah saat 10.00’a kadar güvenlik nedeniyle tüm uçak seferlerinin iptal edildiğini duyurmuştu.
Beyrut Uluslararası Havalimanı da Pazartesi sabahına kadar tüm uçuşları iptal etti
Lübnan Sivil Havacılık Otoritesi (LCAA), yaptığı açıklamada Beyrut Uluslararası Havaalanı’nda gidiş ve geliş uçuşlarının Pazar akşamı 21.00’den Pazartesi sabahı 6.00’ya kadar iptal edildiğini bildirdi.
Kurumun açıklamasında, “Beyrut Uluslararası Havalimanı’nda tüm uçuşlar Pazar 21.00’den Pazartesi 06.00’ya kadar iptal edilmiştir” denildi.
İran, 1 Ekim'de İsrail'e ikinci kez büyük bir füze saldırısı gerçekleştirmiş ve bunu bir meşru müdafaa eylemi olarak nitelendirmişti. İsrail ordusu yetkilileri, yaklaşık 180 balistik füzenin ateşlendiğini ve bunların çoğunun imha edildiğini belirtmişti.
İran, 1 Ekim'de İsrail'e ikinci kez büyük bir füze saldırısı gerçekleştirmiş ve bunu bir meşru müdafaa eylemi olarak nitelendirmişti. İsrail ordusu yetkilileri, yaklaşık 180 balistik füzenin ateşlendiğini ve bunların çoğunun imha edildiğini ileri sürmüştü.
Saldırı sonrasında Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Biden yönetiminin Ortadoğu'da tam bir çaresizlik içinde olduğunu ve politikasının tamamen çöktüğünü ifade etmişti.