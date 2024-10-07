https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/dagda-kaybolan-iki-dagci-ekipmansiz-uc-gunun-ardindan-kurtarildi-1088918217.html

Himalayalar'da kaybolan iki dağcı, ekipmansız üç günün ardından kurtarıldı

Himalayalar'da kaybolan iki dağcı, ekipmansız üç günün ardından kurtarıldı

Sputnik Türkiye

Hindistan'ın Chaukhamba dağına tırmanırken ekipmanlarını ve erzaklarını kaybeden iki dağcı, üç gün boyunca dağda mahsur kaldı. Kurtarma ekiplerince 3. gün... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T13:58+0300

2024-10-07T13:58+0300

2024-10-07T14:02+0300

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asya

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chaukhamba dağı

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dağcılık

profesyonel

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kayıp

arama kurtarma

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Hindistan'ın Chaukhamba dağına tırmanan iki dağcı, üç gün sonra kurtarıldı. Perşembe gününden beri kayıp olan 37 yaşındaki İngiliz dağcı Fay Manners ve 31 yaşındaki Amerikalı dağcı Michelle Dvorak'ın, Hindistan Hava Kuvvetleri (IAF), Eyalet Afet Müdahale Gücü (SDRF) ve Eyalet Afet Yönetim Otoritesi tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda kurtarıldığı bildirildi.İkilinin, tırmanma ekipmanlarını, çadırlarını ve yanlarında getirdikleri yiyecekleri taşıyan ipin kopmasıyla erzaksız ve ekipmansız bir şekilde dağda mahsur kaldıkları açıklandı.Dağcıların, 20 bin fitten daha yüksek bir noktada acil durum mesajı göndermelerine rağmen arama kurtarma ekiplerinin başta onları bulamadığı ortaya çıktı. Kadınlar, kar yağmaya başlayınca buldukları küçük bir çıkıntıya sığınarak ellerinde bulunan tek uyku tulumunu paylaştıklarını, yetersiz beslenmeden vücutlarının ısınmayarak hipotermi geçirdiklerini söyledi.Arama kurtarma helikopteri kötü hava, yoğun sis ve yüksek irtifadan dolayı dağcıları bulamazken, kaybolan iki dağcının, helikopterin onları bulamayacağını düşünerek aşağıya doğru inmeye çalıştıkları sırada kendilerine doğru gelen Fransız dağcı ekibi ile karşılaştıkları açıklandı.Fransız ekibin, ortak arkadaşlarından iki kadının dağda kaybolduğunu duyup harekete geçtiği ve kaybolan dağcılara denk geldikleri zaman erzaklarını onlarla paylaşarak helikoptere kesin konum bildirdiği öğrenildi.Profesyonel dağcı olan iki kadın, iplerinin kesilmesinin 'son derece talihsiz ve nadir' bir durum olduğunu söyledi.

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asya, hindistan, chaukhamba dağı, dağcı, dağcılık, profesyonel, kaybolma, kayıp, arama kurtarma, hindistan hava kuvvetleri