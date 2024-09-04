https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/alp-daglarinda-zirveye-tirmanan-iki-dagci-duserek-yasamlarini-yitirdi-1087639992.html
Alp Dağları'nda zirveye tırmanan iki dağcı düşerek yaşamlarını yitirdi
Alp Dağları'nda zirveye tırmanan iki dağcı düşerek yaşamlarını yitirdi
Sputnik Türkiye
Buzulların küresel ısınma nedeniyle erimesiyle gündeme gelen Alp Dağları'nda zirveye çıkmaya çalışan iki dağcı düşerek öldü. 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T15:21+0300
2024-09-04T15:21+0300
2024-09-04T15:21+0300
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alp dağları
dağcı
marmolada
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İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Marmolada'nın güney cephesinden zirveye tırmanırken düşen iki dağcının cansız bedenleri bulundu.Kurtarma ekipleri, dağcıların cesetlerini bulundukları yerden çıkarmak için karadan ve havadan çalışmalarını sürdürüyor.Dağcıların hayatını kaybettiği Marmolada Tepesi bir süredir üzerindeki buzulların küresel ısınma sebebiyle erimesiyle gündeme geliyor.Marmolada Tepesi'nde 3 Temmuz 2022'de zirveye tırmanan 11 dağcı, buz kütlesinin çökmesi sonucu hayatını kaybetmiş
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/bilim-dunyasi-endiseliyle-izliyor-eridigi-anda-sehirleri-yutmasi-beklenen-kiyamet-buzulu-cokmeye-mi-1087269109.html
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alp dağları, dağcı, marmolada
alp dağları, dağcı, marmolada
Alp Dağları'nda zirveye tırmanan iki dağcı düşerek yaşamlarını yitirdi
Buzulların küresel ısınma nedeniyle erimesiyle gündeme gelen Alp Dağları'nda zirveye çıkmaya çalışan iki dağcı düşerek öldü.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Marmolada'nın güney cephesinden zirveye tırmanırken düşen iki dağcının cansız bedenleri bulundu.
Kurtarma ekipleri, dağcıların cesetlerini bulundukları yerden çıkarmak için karadan ve havadan çalışmalarını sürdürüyor.
Dağcıların hayatını kaybettiği Marmolada Tepesi bir süredir üzerindeki buzulların küresel ısınma sebebiyle erimesiyle gündeme geliyor.
Marmolada Tepesi'nde 3 Temmuz 2022'de zirveye tırmanan 11 dağcı, buz kütlesinin çökmesi sonucu hayatını kaybetmiş