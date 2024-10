https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/ak-partiden-cocuklarin-korunmasina-yonelik-meclis-arastirma-onergesi-1088929866.html

AK Parti'den çocukların korunmasına yönelik Meclis araştırma önergesi

AK Parti'den çocukların korunmasına yönelik Meclis araştırma önergesi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti grup başkanvekilleri ve milletvekillerinin imzasını taşıyan önergenin gerekçesinde, çocukluk döneminin, fiziki ve psikolojik açıdan gelişimin en hassas çağı olduğundan, çocukların korunması ve refahlarının sağlanmasının devletin en önemli sorumluluklarından biri olduğu vurgulandı.Çocuğun yüksek yararı ilkesi gereğince yaşama, korunma, gelişme ve katılımın çocuğun en temel hakları olduğu belirtilerek, Türkiye'de çocukların her zaman geleceğin güvencesi olarak görüldüğü ve onlara mutlu, güvenli ve aydınlık bir gelecek hazırlanmasına özel bir önem atfedildiği kaydedildi.Çocuğun korunmasında aile ve devletin yükümlülüklerinin Anayasa'nın 41'inci maddesinde yer alan "Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir. Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır." hükmüyle güvence altına alındığı hatırlatılarak, çocukların yetiştirilmesi, eğitimi, sağlığı, ailenin korunması gibi konuların üst politika belgelerinde özellikle vurgulandığı ifade edildi.Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin, çocuk haklarını güvence altına alan en önemli uluslararası belge olduğu belirtilen gerekçede, bu sözleşme ile dünya genelinde çocukların korunması için bir yasal çerçeve sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.Türkiye'nin 14 Eylül 1990'da bu sözleşmeye imza koyduğu işaret edilen gerekçede, bu hakların, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı, onları şiddet, istismar, ihmal ve ayrımcılıktan korumayı amaçladığı ifade edildi.Türkiye'nin, taraf olduğu 16 insan hakları sözleşmesi ile çocukla ilgili duyarlılığını ve kararlılığını her platformda gösteren en üst ülkeler kategorisinde yer aldığı belirtildi.'Narin' vurgusuÖnergenin gerekçesinde şunlar kaydedildi:Kadınlara yönelik şiddet olayları, yaşam hakkı ve beden bütünlüğünü tehdit eden adli vakaların da toplumda derin bir yara olarak varlığını sürdürdüğü belirtilen gerekçede, "Yapılan yasal düzenlemeler ile alınan idari tedbirlere ve devletimizin tüm kurumlarının konu hakkındaki azami hassasiyetine ve gayretine rağmen hala üzücü olayların yaşanıyor olması bir araştırma komisyonu kurularak uygulama ve tedbirlerin gözden geçirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır." denildi.Çocuğun gelişmesi ve sosyalleşmesinde, aynı zamanda haklarının ve güvenliğinin korunması ve çeşitli gereksinimlerinin karşılanması hususunda en temel yapıların başında ailenin geldiği kaydedilen gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

