TCMB Başkanı Karahan'dan TÜİK ve ENAG yanıtı: Elma örneğini verdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Çekirdek enflasyon dirençliyse enflasyonun aşağı doğru gelmesi beklenemez'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Cem Garipoğlu vakası, ülkede adalete bakışın da bir yansıması’
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
ASM’lerde ödeme yönteminde değişiklik öngören taslağa hekimlerden tepki geldi
12:06
81 dk
HABER MASASI
Türkiye'de kumarhaneler 1998 yılında kapatıldı
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Hafta sonu Bursa'da yapılacak 11. Eker I Run maratonu
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
İmam Hatip'te kopya istismar
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
18 dk
ÖZEL HABER
Beyin göçünde korkutan rakamları TÜİK açıkladı
19:21
7 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:31
23 dk
ÖZEL HABER
Doç. Dr. Orallı: Türkiye hedef tahtasında
20:04
5 dk
ÖZEL HABER
Cerrahpaşa Adli Bilimler Enstitüsü’ne matbaacılık uzmanı müdür
20:15
2 dk
SESLİ HABER
Teknofest Adana'da ziyaretçilerini ağırladı
20:23
3 dk
SESLİ HABER
Falkland Adaları tekrar gündemde: Dünyada sömürgeciliğin bitmediği 17 bölge
20:37
3 dk
SESLİ HABER
Eğitimde eşitsizlik raporu: Özel okul sayısında dev artış
20:48
4 dk
SESLİ HABER
İsrail'in saldırıları tekrar gündeme getirdi: Kimdir bu Birim 8200?
07:35
2 dk
SESLİ HABER
Avusturya’da göçmen, Ukrayna ve AB karşıtı parti birinci oldu
07:50
2 dk
SESLİ HABER
Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan yanıtladı
08:10
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Doster: İsrail’in PKK’ya verdiği desteğin sebebi ‘Büyük İsrail’
08:32
3 dk
SESLİ HABER
Kalp krizinde en önemli semptomlar ve kalp sağlığı
09:04
3 dk
SESLİ HABER
Pentagon: İran'ın bu saldırısı öncekinden iki kat büyük
09:20
1 dk
SESLİ HABER
Avrupa’da sınırlar yeniden çiziliyor
09:32
1 dk
SESLİ HABER
IP TV tehlikesi: Hapis cezası söz konusu mu?
09:45
3 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın İsrail açıklamaları ne anlama geliyor
10:05
4 dk
SESLİ HABER
ÖSYM Başkanı duyurdu: Üniversite sınav sayısı artacak
10:20
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Biden yönetimi çaresizlik içinde
10:33
1 dk
SESLİ HABER
Bingöl Yayladere’nin beklediği Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in nerede olduğu ortaya çıktı
10:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Beyin göçünde korkutan rakamları TÜİK açıkladı
11:11
7 dk
SESLİ HABER
Yine çöp ev vakası: Ceset koku nedeniyle zor çıkarıldı
11:25
1 dk
SESLİ HABER
Cem Gürdeniz: Batı propagandası Türkiye’de İran’a karşı mandacıları ve dincileri kullanacak
11:34
5 dk
ÖZEL HABER
Doç. Dr. Orallı: Türkiye hedef tahtasında
11:49
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Alkole dev zam yolda
12:08
1 dk
SESLİ HABER
Besici buzağı doğunca gördüğü manzara karşısında hayrete düştü
12:15
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:29
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere tahliye uçuşlarına başladı: Kişi başı 350 sterlin
16:09
1 dk
SESLİ HABER
Türk araştırma ekibi, Antartika’da yeni bir canlı türü buldu
16:23
2 dk
SESLİ HABER
2 bin yıllık anıt dinamitle patlatıldı
16:37
1 dk
SESLİ HABER
Sürü sahipleri şikayetçi: 70 bin liraya çalıştıracak çoban bulamıyorlar
16:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
İsrail'in saldırıları tekrar gündeme getirdi: Kimdir bu Birim 8200?
17:10
2 dk
SESLİ HABER
Teknofest Adana'da ziyaretçilerini ağırladı
17:23
3 dk
SESLİ HABER
Mantar yemek ölüme kadar götürebiliyor: Hangi türü tüketmeli?
17:36
3 dk
SESLİ HABER
İsrail’den yeni suikast iddiası: Hizbullah’ın lojistik sorumlusu hedef alındı
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Patrik Bartholomeos’tan Türk adalarıyla ilgili tartışma çıkarak ifadeler
18:17
4 dk
ÖZEL HABER
Cerrahpaşa Adli Bilimler Enstitüsü’ne matbaacılık uzmanı müdür
18:42
2 dk
SESLİ HABER
Bu kahvehaneye Fenerbahçe formasıyla girmek yasak
19:35
2 dk
SESLİ HABER
Falkland Adaları tekrar gündemde: Dünyada sömürgeciliğin bitmediği 17 bölge
19:47
3 dk
SESLİ HABER
ABD’den askeri sevkiyat: ‘Saldırganlığı azaltmak’ için
21:17
1 dk
SESLİ HABER
Erdoğan’ın bahsettiği ‘Apartheid’ nedir?
21:37
2 dk
SESLİ HABER
Almanya’dan vatandaşlık şartı: Düşünce özgürlüğü yok
22:08
1 dk
SESLİ HABER
Eğitimde eşitsizlik raporu: Özel okul sayısında dev artış
22:52
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/tcmb-baskani-karahandan-tuik-ve-enag-yaniti-elma-ornegini-verdi-1088846803.html
TCMB Başkanı Karahan'dan TÜİK ve ENAG yanıtı: Elma örneğini verdi
TCMB Başkanı Karahan'dan TÜİK ve ENAG yanıtı: Elma örneğini verdi
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Karahan, TÜİK, İTO ve ENAG... 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T10:27+0300
2024-10-05T10:27+0300
ekonomi
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
fatih karahan
enagrup
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/04/1080373994_0:377:2968:2047_1920x0_80_0_0_21ff75cb1ccdf74564bd2a042fcfe6c6.jpg
TCMB Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunumun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Milletvekillerinin faiz indirimiyle ilgili sorular sorduğunu hatırlatan Karahan, sürece ilişkin net bir sözlü yönlendirme yaptıklarını kaydetti.Hürriyet'in haberine göre, enflasyon görünümüne ve enflasyon beklentilerine baktıklarını anlatan Karahan, “Enflasyondaki ana eğilimdeki düşüşe bağlı olarak para politikası duruşumuzu belirliyoruz. Yurtiçi talepteki yavaşlama da enflasyon görünümünde önemli. Fiyatlama davranışlarını takip ediyoruz. Dolayısıyla oldukça fazla sayıda veriyi gözden geçirerek kararlarımızı alıyoruz. Aylık enflasyonun ana eğiliminde de para politikası duruşunu belirlerken burada yaşanacak belirgin ve kalıcı bir düşüşten emin olmak istiyoruz” diye konuştu. Karahan, “Para politikası duruşu konusunda atacağımız adımları da sadece bu senenin hedeflerini değil, 2025 ve sonrasındaki hedefleri de göz önünde bulundurarak yapacağız” değerlendirmesini yaptı.‘Carry trade’ açıklamasıArtan ‘carry trade’ hacimleriyle ilgili soruları da yanıtlayan Karahan, “Genel olarak ‘carry trade’in ne olduğunu iyi tanımlamak lazım çünkü bu olmayınca yanlış değerlendirmeler yapılıyor. Bir de miktarını iyi bilmek lazım yoksa, ‘Altı aydır bütün ekonomi sıcak para üzerinden dönüyor’ gibi değerlendirmeler de oluyor” dedi. Carry trade’in faiz oranı belli olan bir para anlamına geldiğini söyleyen Karahan şöyle devam etti: “Yabancı yurtdışından gelir, dövizini bozdurur, belli bir vadesi vardır. Kazancı aradaki kur hareketine de bağlıdır. Orada görülen faiz, yabancının kârı olarak düşünülmemeli. Geçmişte bu tarz yatırımlarda yabancıların çok kazandığı da, zarar ettiği de oldu; bu, yatırımın doğasında var. Swap bakiyesi dönem dönem değişti ama hiçbir zaman 20 milyar doları geçmedi, 16-18 milyar dolar civarında geziyor günlük ve haftalık hareketlere göre. Rezervimiz 157 milyar dolar. 16 -17 milyar dolar burada oldukça düşük bir rakam olarak kalıyor. Cari açığın seviyesi de 20 milyar dolar. Ekonominin çevrilmesi için sıcak para ihtiyacı kesinlikle söz konusu değil. Buna ihtiyacımız yok ama tabii ki yatırımcı dönem dönem buraya yatırım yapabilir.”Yeşil ve kırmızı elma örneğiKarahan, milletvekillerinden gelen TÜİK, İTO ve ENAG ölçümlerinin farklılığına ilişkin soruları ise elma örneği vererek yanıtladı. Bu üç endeksin aynı şeyi ölçmediğini söyleyen Karahan, “Tamamen farklı şeyleri de ölçmüyor ama aynı sayıları beklemek doğru değil; yani bir elma ile armut kadar farklı değil ama belki işte yeşil elma, kırmızı elma gibi, aynı şey değil. Dolayısıyla bire bir evet, birbirlerini takip etmesi doğru ama bire bir aynı serileri beklemek doğru değil” diye konuştu. Toplanan fiyatların farklı olduğunu dile getiren Karahan, İTO’nun sadece İstanbul’da, TÜİK’in ise daha genel, ENAG’ın da çevrimiçi (online) veri topladığını anlattı.Yeni banknot basılacak mı?Karahan, kupür (banknot) emisyonuna yönelik soruya, “Bankalar ATM’lere kendi tercihleri doğrultusunda ve piyasa ihtiyaçları doğrultusunda kupür yüklemesini yapıyorlar” yanıtını verdi. Tedavüldeki kupür kompozisyonun sorulması üzerine Karahan, “Nakit dışı ödeme araçlarındaki gelişmeleri de değerlendirerek karar aldık ve şu anda üst kupür çalışması yok. Mevcut kupürlerle devam ediyoruz ama dönem dönem değerlendirmeler yapıyoruz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/merkez-bankasi-baskani-karahandan-kkm-hesaplarinin-kapatilmasiyla-ilgili-aciklama-biraz-daha-1088789993.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/04/1080373994_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_a4eca4af4c0fd92f4aa324c3f96eba53.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), fatih karahan, enagrup
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), fatih karahan, enagrup

TCMB Başkanı Karahan'dan TÜİK ve ENAG yanıtı: Elma örneğini verdi

10:27 05.10.2024
© AA / Emin SansarTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2024
© AA / Emin Sansar
Abone ol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Karahan, TÜİK, İTO ve ENAG ölçümlerinin farklılığına ilişkin soruları ise elma örneği vererek yanıtladı.
TCMB Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunumun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Milletvekillerinin faiz indirimiyle ilgili sorular sorduğunu hatırlatan Karahan, sürece ilişkin net bir sözlü yönlendirme yaptıklarını kaydetti.
Hürriyet'in haberine göre, enflasyon görünümüne ve enflasyon beklentilerine baktıklarını anlatan Karahan, “Enflasyondaki ana eğilimdeki düşüşe bağlı olarak para politikası duruşumuzu belirliyoruz. Yurtiçi talepteki yavaşlama da enflasyon görünümünde önemli. Fiyatlama davranışlarını takip ediyoruz. Dolayısıyla oldukça fazla sayıda veriyi gözden geçirerek kararlarımızı alıyoruz. Aylık enflasyonun ana eğiliminde de para politikası duruşunu belirlerken burada yaşanacak belirgin ve kalıcı bir düşüşten emin olmak istiyoruz” diye konuştu. Karahan, “Para politikası duruşu konusunda atacağımız adımları da sadece bu senenin hedeflerini değil, 2025 ve sonrasındaki hedefleri de göz önünde bulundurarak yapacağız” değerlendirmesini yaptı.

‘Carry trade’ açıklaması

Artan ‘carry trade’ hacimleriyle ilgili soruları da yanıtlayan Karahan, “Genel olarak ‘carry trade’in ne olduğunu iyi tanımlamak lazım çünkü bu olmayınca yanlış değerlendirmeler yapılıyor. Bir de miktarını iyi bilmek lazım yoksa, ‘Altı aydır bütün ekonomi sıcak para üzerinden dönüyor’ gibi değerlendirmeler de oluyor” dedi. Carry trade’in faiz oranı belli olan bir para anlamına geldiğini söyleyen Karahan şöyle devam etti: “Yabancı yurtdışından gelir, dövizini bozdurur, belli bir vadesi vardır. Kazancı aradaki kur hareketine de bağlıdır. Orada görülen faiz, yabancının kârı olarak düşünülmemeli. Geçmişte bu tarz yatırımlarda yabancıların çok kazandığı da, zarar ettiği de oldu; bu, yatırımın doğasında var. Swap bakiyesi dönem dönem değişti ama hiçbir zaman 20 milyar doları geçmedi, 16-18 milyar dolar civarında geziyor günlük ve haftalık hareketlere göre. Rezervimiz 157 milyar dolar. 16 -17 milyar dolar burada oldukça düşük bir rakam olarak kalıyor. Cari açığın seviyesi de 20 milyar dolar. Ekonominin çevrilmesi için sıcak para ihtiyacı kesinlikle söz konusu değil. Buna ihtiyacımız yok ama tabii ki yatırımcı dönem dönem buraya yatırım yapabilir.”

Yeşil ve kırmızı elma örneği

Karahan, milletvekillerinden gelen TÜİK, İTO ve ENAG ölçümlerinin farklılığına ilişkin soruları ise elma örneği vererek yanıtladı. Bu üç endeksin aynı şeyi ölçmediğini söyleyen Karahan, “Tamamen farklı şeyleri de ölçmüyor ama aynı sayıları beklemek doğru değil; yani bir elma ile armut kadar farklı değil ama belki işte yeşil elma, kırmızı elma gibi, aynı şey değil. Dolayısıyla bire bir evet, birbirlerini takip etmesi doğru ama bire bir aynı serileri beklemek doğru değil” diye konuştu. Toplanan fiyatların farklı olduğunu dile getiren Karahan, İTO’nun sadece İstanbul’da, TÜİK’in ise daha genel, ENAG’ın da çevrimiçi (online) veri topladığını anlattı.

Yeni banknot basılacak mı?

Karahan, kupür (banknot) emisyonuna yönelik soruya, “Bankalar ATM’lere kendi tercihleri doğrultusunda ve piyasa ihtiyaçları doğrultusunda kupür yüklemesini yapıyorlar” yanıtını verdi. Tedavüldeki kupür kompozisyonun sorulması üzerine Karahan, “Nakit dışı ödeme araçlarındaki gelişmeleri de değerlendirerek karar aldık ve şu anda üst kupür çalışması yok. Mevcut kupürlerle devam ediyoruz ama dönem dönem değerlendirmeler yapıyoruz” dedi.
Fatih Karahan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
EKONOMİ
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan KKM hesaplarının kapatılmasıyla ilgili açıklama: Biraz daha azalması gerekiyor
3 Ekim, 22:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала