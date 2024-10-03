https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/merkez-bankasi-baskani-karahandan-kkm-hesaplarinin-kapatilmasiyla-ilgili-aciklama-biraz-daha-1088789993.html

Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan KKM hesaplarının kapatılmasıyla ilgili açıklama: Biraz daha azalması gerekiyor

Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan KKM hesaplarının kapatılmasıyla ilgili açıklama: Biraz daha azalması gerekiyor

Sputnik Türkiye

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda soruları yanıtlayan KKM hesaplarının kapatılması ile ilgili "Bu aşama için doğru bulmuyoruz. Biraz daha azalması gerekiyor"... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T22:59+0300

2024-10-03T22:59+0300

2024-10-03T23:00+0300

kur korumalı mevduat (kkm)

ekonomi

fatih karahan

tcmb

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

enflasyon

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.Karahan enflasyon, dezenflasyon ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Fatih Karahan, Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) Ağustos 2023'ten bu yana yaklaşık 100 milyar dolar azaldığının altını çizerek, sürecin kademeli olmasının önemli olduğunu vurguladı.Bunun için düzenlemeler ve ince ayarlar yaptıklarını anlatan Karahan şunları söyledi:Karahan KKM hesaplarının neden kapatılmadığına ilişkin soruya , "Bu aşama için doğru bulmuyoruz. Biraz daha azalması gerekiyor. Süreci biraz daha yönettikten sonra değerlendirmemizi yeniden yapacağız, bir süre daha düzenlemeler devam edecek. KKM bir süre daha bakiyesi azalarak gelişmeler çerçevesinde devam edecek" cevabını verdi.'Eylül ayı enflasyonu beklentilerimizin biraz üzerinde geldi'Eylül ayı enflasyon verilerini değerlendiren Karahan, burada hizmet ve işlenmemiş gıda fiyatlarının öne çıktığını ifade etti. Genel görünüme bakılması gerektiğini anlatan Karahan, şunları söyledi:Karahan, dezenflasyon sürecinde kamu kurumlarıyla eş güdümün önemine değinerek, bunun üst düzeyde olduğuna vurgu yaptı. Bu süreçte eş güdümü devam ettirerek enflasyonu birlikte düşüreceklerini ifade eden Karahan, şöyle devam etti:Bütçe açığının azalarak dezenflasyon sürecinde kendilerine destek olacağını ifade eden Karahan, yönetilen, yönlendirilen fiyatlara yapılan ayarlamaların belirlenmesinde de Merkez Bankasının hedefinin gözetildiğini belirtti.'Enflasyondaki ana eğilimdeki düşüşe bağlı olarak para politikası duruşumuzu belirliyoruz'TCMB Başkanı Karahan, faiz oranlarının nasıl belirlendiğine ilişkin de bilgi verdi. Karahan, "Enflasyon görünümüne ve enflasyon beklentilerine bakıyoruz. Enflasyondaki ana eğilimdeki düşüşe bağlı olarak para politikası duruşumuzu belirliyoruz. Yurtiçi talepteki yavaşlama da enflasyon görünümünde önemli. Fiyatlama davranışlarını takip ediyoruz. Dolayısıyla oldukça fazla sayıda veriyi gözden geçirerek kararlarımızı alıyoruz. Aylık enflasyonun ana eğiliminde de para politikası duruşunu belirlerken burada yaşanacak belirgin ve kalıcı bir düşüşten emin olmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.'Vatandaş öncelikle enflasyonun düştüğünü görmek istiyor ki düşeceğine inansın'Karahan, OVP'de yer alan yıl sonu yüzde 41.5 enflasyon tahminin Merkez Bankası'nın hedef bandının içinde yer aldığını söyledi. Enflasyonun yüksek olduğu dönemde, enflasyonu sene başında tahmin etmenin zor olduğunu ifade eden Karahan, enflasyon beklentileriyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:'ENAG TÜİK ve İTO verileri yeşil elma, kırmızı elma gibi farklı'Karahan, ENAG, TÜİK ve İTO verilerinin birbirinden farklı olmasına ilişkin, 3 endeksin farklı yöntemlerde çalıştığını belirtti ve şunları ifade etti:, “Bu 3 endeks aynı şeyi ölçmüyor. Tamamen farklı şeyleri de ölçüyor. Aynı sayıları eklemek doğru değil. Yani bir elma armut kadar farklı değil ama belki yeşil elma kırmızı elma gibi. Aynı şey değil. Dolayısıyla birebir birilerini aylık olmasa da 12 aylık fazla, 6 aylık bazda takip etmesi doğru. Ama birebir aynı sayıları beklemek doğru değil. Çünkü ölçtüğü şeyler farklı, yani topladığı fiyatlar farklı. Aynı ürünlerin fiyatlarını toplanmıyor. Bölgeler farklı. İTO sadece İstanbul'da topluyor, TÜİK daha genel topluyor ve yöntem farklı. Mesela ENAG online topluyor. Onun için ciddi farklılıklar var” bilgilerini paylaştı.'Enflasyon indikçe sürdürülebilir büyüme sağlanacak'Karahan, reel sektörde yavaşlamaya yönelik soruya, "2024'te büyümede bir miktar yavaşlama olmasını bekliyoruz. Bu sene büyüme potansiyel büyümenin bir miktar altında gerçekleşecek. Bunun yanında OVP'de belirtildiği gibi, enflasyon indikçe, kalıcı fiyat istikrarı sağlandıkça sürdürülebilir büyüme sağlanacak." dedi.Firmaların konkordatoda bulunmasına ilişkin soruya ise Karahan, "Finansal stres altındaki firmalar faaliyetlerine devam ederken ödeme kolaylığı elde etmek için konkordato talebinde bulunabiliyor. Bütün verilerin tarihsel ortalamaların oldukça altında olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

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kur korumalı mevduat (kkm), fatih karahan, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), enflasyon