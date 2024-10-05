https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/macrondan-israile-silah-tedarikinin-durdurulmasi-cagrisi-1088860871.html

Macron’dan İsrail'e silah tedarikinin durdurulması çağrısı

Macron’dan İsrail'e silah tedarikinin durdurulması çağrısı

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gazze Şeridi'nde askeri operasyonlar yürütmek için kullanılan silahların İsrail'e tedarikinin durdurulması çağrısında bulundu. 05.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-05T17:46+0300

2024-10-05T17:46+0300

2024-10-05T17:45+0300

dünya

emmanuel macron

gazze şeridi

israil

silah tedariki

siyasi çözüm

fransa

aksa tufanı operasyonu

bm güvenlik konseyi

rusya dışişleri bakanlığı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, France Inter radyosuna demecinde Gazze Şeridi'nde askeri operasyonlar yürütmek için kullanılan silahların İsrail'e tedarikinin durdurulması çağrısında bulunarak, böyle bir adımın bölgedeki durumun çözümü için bir öncelik olduğunu söyledi.Macron, “Bugün önceliğin siyasi çözüme geri dönmek ve Gazze'de askeri operasyonlarınyürütülmesi için kullanılan silahların tedarikinin durdurulması olduğunu düşünüyorum. Fransa silah tedariki yapmıyor. Ayrıca şu anki bir diğer önceliğimiz gerilimin tırmanmasını önlemektir” dedi.7 Ekim'de İsrail, Hamas hareketinin askeri kanadı tarafından ilan edilen El Aksa Tufanı Operasyonu kapsamında Gazze Şeridi'nden eşi benzeri görülmemiş bir roket saldırısına maruz kaldı. Örgütün savaşçıları daha sonra İsrail'in güneyindeki sınır bölgelerine sızarak hem askerlere hem de sivillere ateş açtı ve 250'den fazla kişiyi rehin aldı. İsrail makamlarına göre yaklaşık bin 200 kişi öldü.Buna karşılık olarak İsrail Savunma Kuvvetleri Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı Demir Kılıç Operasyonu'nu başlattı. İsrail ordusu birkaç gün boyunca Gazze sınırına yakın tüm yerleşim yerlerini kontrol altına aldı ve Gazze Şeridi'ndeki sivil tesisler de dahil olmak üzere tesislere hava saldırıları düzenlemeye başladı. İsrail ayrıca Gazze Şeridi'nin tamamen abluka altına alındığını duyurdu: su, gıda, elektrik, ilaç ve yakıt sevkiyatları tamamen durduruldu.Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bölgeye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 41 bini aştı, 95 binden fazla kişi de yaralandı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, taraflara çatışmalara son verme çağrısında bulunmuştu. Moskova’ya göre, ihtilafın çözümü ancak BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan ve BM bünyesinde 1967 sınırları içinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören ‘iki devletli’ formül temelinde mümkün olabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/israil-ordusu-irana-ciddi-ve-anlamli-bir-yanit-hazirlaniyor-1088858620.html

gazze şeridi

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emmanuel macron, gazze şeridi, israil, silah tedariki, siyasi çözüm, fransa, aksa tufanı operasyonu, bm güvenlik konseyi, rusya dışişleri bakanlığı, moskova