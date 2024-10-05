https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/israil-ordusu-irana-ciddi-ve-anlamli-bir-yanit-hazirlaniyor-1088858620.html

'İsrail Ordusu, İran'a ciddi ve anlamlı bir yanıt hazırlanıyor'

'İsrail Ordusu, İran'a ciddi ve anlamlı bir yanıt hazırlanıyor'

Sputnik Türkiye

İsrail medyası, İsrail ordusunun İran'a bölgedeki diğer partnerlerle çok ciddi ve sert bir yanıt vereceğini ifade etti. 05.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-05T16:29+0300

2024-10-05T16:29+0300

2024-10-05T16:29+0300

israil- filistin çatışması

iran

israil

israil-filistin

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İsrail medyası, İran'ın balistik füze saldırısına ciddi ve anlamlı bir yanıt hazırlıyor. İsrail medyasından kaynaklara göre, İsrail, ülkesinin balistik füzeler ile havaalanlarının vurulması ardından günlerdir savaş planı yapıyor. Bir taraftan kara harekatının genişletilmesi hakkında sürekli olarak konuşurken İran'ın doğal gaz ve enerji tesislerini vuracağına dair iddialar ortaya atan İsrail'in bölgede gerilimi arttırıp arttırmayacağı merak konusu. İran, saldırı sonrası İsrail'in gelecek adımlarına dikkat ettiğini sürece saldırıyı tekrarlamayacağını ve savaş istemediğini açıklamıştı. Cuma günü ise İran dini lideri Hameyni, 'gerekirse tekrardan İsrail vurulabilir' açıklaması yapmıştı.Kaynağa göre, İsrail Savunma Kuvvetleri bölgede ortak ülkelerden saldırı eylemlerinde önemli bir işbirliği bekliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/israil-medyasi-nasrallahin-ardindan-lider-olmasi-beklenen-hasim-safiyuddin-de-oldugunu-duyurdu--1088855785.html

iran

israil

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