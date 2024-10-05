https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/kredi-kartindan-nakit-cekemeyen-yeni-yontemi-bir-yilda-katlandi-1088849487.html

Kredi kartından nakit çekemeyenlerin yeni 'yöntemi': Bir yılda katlandı

Kredi kartından nakit çekemeyenlerin yeni 'yöntemi': Bir yılda katlandı

Sputnik Türkiye

Kredi kartıyla nakit ihtiyaçlarını karşılayamayanlar ihtiyaçlarını KMH üzerinden karşılamaya çalışıyor. Ekonomist Muhammet Bayram konuya ilişkin açıklamasında... 05.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-05T11:11+0300

2024-10-05T11:11+0300

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ekonomi

kredi kartı

kredi kartı limiti

kredi

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Kredi kartı üzerinden nakit çekim yaparak ihtiyaçlarını karşılayamayanlar Kredili Mevduat Hesabı'na (KMH) yöneldi. Normal şartlarda tüketiciler kredi kartı limitlerinin yüzde 25’i kadarını nakit çekebiliyor. Taksitli avansta ise maksimum vade 3 ay olarak yapılıyor. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre 29.5 milyon banka müşterisinin KMH hesabı bulunuyor. 2024 yılı Temmuz ayında KMH hesaplarından çekilen para bir yıl öncesine göre yüzde 142’lik artışla 315 milyar TL’ye çıktı. Bir yıl önce bu tutar 130 milyar TL’ydi. Peki, KMH hesapları için uygulanan faiz oranı ne? KMH hesapları bilinçli kullanıldığında avantajlı mı? "Şu anda kredi kartı nakit avans çekimi faizi ile KMH faizi neredeyse aynı"Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, Milliyet'e yaptığı açıklamada, "Sıkı para politikası ile birlikte krediye ulaşım bir hayli zorlaştı. Nakit avans ile birlikte döviz alanlar, borsaya girenler oldu. Devletimiz bunun önüne geçmek adına geçtiğimiz dönemde nakit avans çekimi faiz oranlarını yükseltti. Şu anda kredi kartı nakit avans çekimi faizi ile KMH faizi neredeyse aynı" dedi. Bayram açıklamasının devamında şunları söyledi:Vatandaşların maaşları ve kredi kartları harcamalarına yetmeyince bu sefer de KMH hesapları kullanılıyor. KMH hesapları yine faizli bir şekilde vatandaşın ödemesi gereken bir meblağ olarak karşımıza çıkıyor. KMH hesaplarına uygulanan faiz oranı ve kredi kartı faiz oranı şu anda aynı seviyelerde. KMH aslında bir ihtiyaç kredisi demek. Kişinin maaşına göre belirlenen bir tutardır.KMH hesapları aylık, günlük dönemler itibarıyla değerlendirilebiliyor, bu bankaya göre değişiklik gösteriyor. Çektiğiniz gün itibarıyla bile hemen faiz işlemeye başlıyor. Vatandaşlar KMH hesap kullanırken dikkat etmelidir. Eksi bakiyeye düştüğünüz durumda faiz işletilmeye başlanıyor.Eğer otomatik bir fatura talimatınız varsa, kredi taksit ödemeleriniz varsa eksi hesaba geçilebiliyor. Bunun çok sonradan farkına varılabiliyor. Vatandaşlar taksit günlerinde, fatura günlerinde eksi hesaba geçip geçmediklerine dikkat etmeliler.Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi almış olduğu kararla kredi kartı ve ihtiyaç kredisi faizini ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı sağladı. Bu yüksek enflasyonist ortamda, ücret güncellemelerinin sınırlı olduğu bir ortamda vatandaşın paraya ulaşımının daha kolay olması adına alınan bir önlemdir. Getirilen düzenleme ile birlikte vatandaşlar biraz daha rahat nefes alacak diyebiliriz.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/ihtiyac-kredisi-faizleri-ne-kadar-150-bin-tlnin-geri-odemesi-degisti-banka-banka-faiz-oranlari-1088813035.html

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