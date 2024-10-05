https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/islam-memisten-altin-yatirimcisina-uyari-altindaki-kritik-seviyeleri-acikladi-1088851751.html

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Altındaki kritik seviyeleri açıkladı

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Altındaki kritik seviyeleri açıkladı

Sputnik Türkiye

Altın fiyatlarındaki bu haftaki yükseliş serisi sona erdi ve düşüşle kapandı. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki son durumu... 05.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-05T12:27+0300

2024-10-05T12:27+0300

2024-10-05T12:31+0300

ekonomi

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Bu hafta yatırım araçlarının performansı belli oldu. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,14 azalışla 2 bin 919 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,29 düşüşle 19 bin 994 liraya indi. Piyasalar, hareketli bir haftayı geride bıraktı. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altınla ilgili yol haritasını anlattı."Serbest piyasalarda makas aralığı bu hafta çok açıktı. Dolar/TL kurunda, Euro/TL kurunda, gram altında, gram gümüşte makas aralığı açıldı ve açılmaya da muhtemelen devam edecek" diyen İslam Memiş, şu değerlendirmeyi paylaştı:"Hem gram altın tarafında hem ons altında beklemeye devam ediyoruz. Serbest piyasalarda 3 bin 65-3 bin 80 lira aralığında bir gram altın var. Burada biz almamayı tercih ediyoruz. Bu uyarılarım halen geçerliğini korumakta ons altın ne zaman 2 bin 580 dolar seviyesine sarkar bu sefer tekrar 3 bin lira seviyesinin altına sarkmayı bekleyeceğiz. Biz ons altını takip ettiğimiz için gram altında bir işimiz olmadığı için yine kenarda beklemeye devam ediyoruz. Peki gram altın da hangi bant aralıklarını takip ediyoruz? Yine aşağıda 2 bin 980 lira seviyesi var. Yukarıda 3 bin 80 lira seviyesi var."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/altin-fiyatlari-yukseliste-gram-ve-ceyrek-altin-ne-kadar-oldu-1088804018.html

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