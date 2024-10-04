İhtiyaç kredisi faizleri ne kadar? 150 bin TL'nin geri ödemesi değişti: Banka banka faiz oranları

Finansman ihtiyacı olanların kredi arayışı devam ederken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistikleri paylaşıldı. Ticari kredilerde de gerileme izlendi. Ticari krediler yüzde yüzde 59,6 seviyesine geriledi. En sert düşüş ise ihtiyaç kredisi fazilerinde kaydedildi.
Finansman ihtiyacı olanların kredi arayışı devam ederken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistikleri paylaşıldı. Ticari kredilerde de gerileme izlendi. Ticari krediler yüzde yüzde 59,6 seviyesine geriledi. En sert düşüş ise ihtiyaç kredisi fazilerinde kaydedildi.
İhtiyaç kredi faizleri yüzde 70,8 ile son 5 ayın en düşük seviyesini gördü. 150 bin TL ihtiyaç kredisinin 12 aylık geri ödemesi ise bazı bankalarda 200 bin TL'nin altına indi.
İhtiyaç kredi faizleri yüzde 70,8 ile son 5 ayın en düşük seviyesini gördü. 150 bin TL ihtiyaç kredisinin 12 aylık geri ödemesi ise bazı bankalarda 200 bin TL'nin altına indi.
Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bireysel kredi kartlarına ilişkin yeni adımlar da atıldı.
Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bireysel kredi kartlarına ilişkin yeni adımlar da atıldı.
BDDK, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirirken TCMB de bireysel kredi kartlarında yapılandırmada kullanılacak azami faiz oranını referans faiz olan yüzde 3,11 ile sınırlandırdı.
BDDK, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirirken TCMB de bireysel kredi kartlarında yapılandırmada kullanılacak azami faiz oranını referans faiz olan yüzde 3,11 ile sınırlandırdı.
Ayrıca ihtiyaç kredilerinde de anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi halinde ilave kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırılabileme olanacağı sağlandı. Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekiyor.
Ayrıca ihtiyaç kredilerinde de anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi halinde ilave kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırılabileme olanacağı sağlandı. Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekiyor.
Peki, 12 ay vadeli 150 bin TL’nin faiz oranı ve toplam geri ödemesi ne kadar? En uygun ihtiyaç kredisi veren banka hangisi? İşte banka banka güncel faiz oranları...
Peki, 12 ay vadeli 150 bin TL’nin faiz oranı ve toplam geri ödemesi ne kadar? En uygun ihtiyaç kredisi veren banka hangisi? İşte banka banka güncel faiz oranları...
ING
Faiz Oranı: Yüzde 4,09
Aylık Taksit: 17.227,72 TL
Toplam Ödeme: 207.482,64 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: Yüzde 4,19
Aylık Taksit: 17.353,13 TL
Toplam Ödeme: 209.100,06 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 4,10
Aylık Taksit: 17.240,24
Toplam Ödeme: 207.745,38 TL
Akbank
Faiz Oranı: Yüzde 4,33
Aylık Taksit: 17.529,45 TL
Toplam Ödeme: 211.215,90 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: Yüzde 4,35
Aylık Taksit: 17.554,71 TL
Toplam Ödeme: 211.519,02 TL
ON Dijital İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: Yüzde 3,55
Aylık Taksit: 16.558 TL
Toplam Ödeme: 199.692 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 4,17
Aylık Taksit: 17.328 TL
Toplam Ödeme: 208.799 TL
Denizbank
Faiz Oranı: Yüzde 4,89
Aylık Taksit: 18.243,38 TL
Toplam Ödeme: 219.783,06 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 4,09
Aylık Taksit: 17.227,72 TL
Toplam Ödeme: 207.482,64 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: Yüzde 4,19
Aylık Taksit: 17.353,13 TL
Toplam Ödeme: 209.100,06 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 4,10
Aylık Taksit: 17.240,24
Toplam Ödeme: 207.745,38 TL
Akbank
Faiz Oranı: Yüzde 4,33
Aylık Taksit: 17.529,45 TL
Toplam Ödeme: 211.215,90 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: Yüzde 4,35
Aylık Taksit: 17.554,71 TL
Toplam Ödeme: 211.519,02 TL
ON Dijital İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: Yüzde 3,55
Aylık Taksit: 16.558 TL
Toplam Ödeme: 199.692 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 4,17
Aylık Taksit: 17.328 TL
Toplam Ödeme: 208.799 TL
Denizbank
Faiz Oranı: Yüzde 4,89
Aylık Taksit: 18.243,38 TL
Toplam Ödeme: 219.783,06 TL