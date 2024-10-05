https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/israil-savunma-kuvvetler-sozcusu-irana-bizim-sectigimiz-yer-ve-zamanda-karsilik-verecegiz-1088873600.html
İsrail Savunma Kuvvetler Sözcüsü: İran'a bizim seçtiğimiz yer ve zamanda karşılık vereceğiz
İsrail Savunma Kuvvetler Sözcüsü: İran'a bizim seçtiğimiz yer ve zamanda karşılık vereceğiz
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, İran'ın İsrail'e düzenlediği füzeli saldırıya ilişkin, “İsrail'in 200 kadar füze saldırısına siyasi... 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T23:27+0300
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İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği Gerçek Vaat 2 operasyonundan günler sonra İsrail'den bir açıklama daha geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari İran'ın füzeli saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, “Salı günü Nevatim ve Tel Nof hava üslerine çok sayıda İran balistik füzesi isabet etti. Savunma kabiliyetlerimiz ve halkın sorumlu davranışı sonucunda herhangi bir yaralanma olmadı” dedi.İsrail'in merkezindeki sivil yerleşim bölgelerinde hasarların meydana geldiğini aktaran Hagari, hava üslerine fırlatılan füzelerin uçaklara isabet etmediğini ve Hava Kuvvetleri'nin yeterliliğine zarar vermediğini bildirdi. Hagari, “Saldırının hemen ardından Hava Kuvvetleri uçakları Orta Doğu'da saldırıya geçti ve şu anda bile saldırmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.İran'a misilleme yapılacağını kaydeden Hagari, “İsrail'in 200 kadar füze saldırısına siyasi kademeye uygun olarak bizim seçtiğimiz yöntemle ve bizim seçtiğimiz yer ve zamanda karşılık vereceğiz” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/israil-ordusu-iran-fuzelerinin-iki-hava-ussunu-vurdugunu-itiraf-etti-1088868209.html
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israil, israil savunma kuvvetleri (idf), iran, füze, füze saldırısı
İsrail Savunma Kuvvetler Sözcüsü: İran'a bizim seçtiğimiz yer ve zamanda karşılık vereceğiz
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, İran'ın İsrail'e düzenlediği füzeli saldırıya ilişkin, “İsrail'in 200 kadar füze saldırısına siyasi kademeye uygun olarak bizim seçtiğimiz yöntemle ve bizim seçtiğimiz yer ve zamanda karşılık vereceğiz” dedi.
İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği Gerçek Vaat 2 operasyonundan günler sonra İsrail'den bir açıklama daha geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari İran'ın füzeli saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, “Salı günü Nevatim ve Tel Nof hava üslerine çok sayıda İran balistik füzesi isabet etti. Savunma kabiliyetlerimiz ve halkın sorumlu davranışı sonucunda herhangi bir yaralanma olmadı” dedi.
İsrail'in merkezindeki sivil yerleşim bölgelerinde hasarların meydana geldiğini aktaran Hagari, hava üslerine fırlatılan füzelerin uçaklara isabet etmediğini ve Hava Kuvvetleri'nin yeterliliğine zarar vermediğini bildirdi.
Hagari, “Saldırının hemen ardından Hava Kuvvetleri uçakları Orta Doğu'da saldırıya geçti ve şu anda bile saldırmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.
İran'a misilleme yapılacağını kaydeden Hagari, “İsrail'in 200 kadar füze saldırısına siyasi kademeye uygun olarak bizim seçtiğimiz yöntemle ve bizim seçtiğimiz yer ve zamanda karşılık vereceğiz” şeklinde konuştu.