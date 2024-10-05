https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/israil-ordusu-iran-fuzelerinin-iki-hava-ussunu-vurdugunu-itiraf-etti-1088868209.html

İsrail ordusu, İran füzelerinin iki hava üssünü vurduğunu itiraf etti

İsrail ordusu, İran füzelerinin iki hava üssünü vurduğunu itiraf etti

Sputnik Türkiye

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran füzelerinin iki hava üssünü vurduğunu itiraf etti. 05.10.2024, Sputnik Türkiye

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dünya

israil savunma kuvvetleri (idf)

daniel hagari

iran

füze saldırısı

itiraf

nevatim hava üssü

hava kuvvetleri

uçak

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IDF Sözcüsü Tuğgeneral Daniel Hagari günlük basın brüfinginde, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin iki hava üssünün İran füzeleri tarafından vurulduğunu kabul ettiğini, ancak saldırıda hiçbir uçak veya hava kuvvetlerine ait başka bir unsurun zarar görmediğini söyledi.Hagari, “Hava kuvvetlerinin Nevatim ve Tel Nof üsleri isabet aldı, ancak bunun sonucunda tek bir uçak veya hava kuvvetlerine ait başka bir unsur zarar görmedi. Her iki üs de tam kapasiteyle çalışmaya devam ediyor” dedi.

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israil savunma kuvvetleri (idf), daniel hagari, iran, füze saldırısı, itiraf, nevatim hava üssü, hava kuvvetleri, uçak