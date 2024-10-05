https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/israil-ordusu-iran-fuzelerinin-iki-hava-ussunu-vurdugunu-itiraf-etti-1088868209.html
İsrail ordusu, İran füzelerinin iki hava üssünü vurduğunu itiraf etti
İsrail ordusu, İran füzelerinin iki hava üssünü vurduğunu itiraf etti
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran füzelerinin iki hava üssünü vurduğunu itiraf etti. 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T21:19+0300
2024-10-05T21:19+0300
2024-10-05T21:18+0300
dünya
israil savunma kuvvetleri (idf)
daniel hagari
iran
füze saldırısı
itiraf
nevatim hava üssü
hava kuvvetleri
uçak
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IDF Sözcüsü Tuğgeneral Daniel Hagari günlük basın brüfinginde, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin iki hava üssünün İran füzeleri tarafından vurulduğunu kabul ettiğini, ancak saldırıda hiçbir uçak veya hava kuvvetlerine ait başka bir unsurun zarar görmediğini söyledi.Hagari, “Hava kuvvetlerinin Nevatim ve Tel Nof üsleri isabet aldı, ancak bunun sonucunda tek bir uçak veya hava kuvvetlerine ait başka bir unsur zarar görmedi. Her iki üs de tam kapasiteyle çalışmaya devam ediyor” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/hizbullahtan-israildeki-askeri-tesise-fuze-saldirisi-1088864568.html
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israil savunma kuvvetleri (idf), daniel hagari, iran, füze saldırısı, itiraf, nevatim hava üssü, hava kuvvetleri, uçak
israil savunma kuvvetleri (idf), daniel hagari, iran, füze saldırısı, itiraf, nevatim hava üssü, hava kuvvetleri, uçak
İsrail ordusu, İran füzelerinin iki hava üssünü vurduğunu itiraf etti
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran füzelerinin iki hava üssünü vurduğunu itiraf etti.
IDF Sözcüsü Tuğgeneral Daniel Hagari günlük basın brüfinginde, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin iki hava üssünün İran füzeleri tarafından vurulduğunu kabul ettiğini, ancak saldırıda hiçbir uçak veya hava kuvvetlerine ait başka bir unsurun zarar görmediğini söyledi.
Hagari, “Hava kuvvetlerinin Nevatim ve Tel Nof üsleri isabet aldı, ancak bunun sonucunda tek bir uçak veya hava kuvvetlerine ait başka bir unsur zarar görmedi. Her iki üs de tam kapasiteyle çalışmaya devam ediyor” dedi.