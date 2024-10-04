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Beyoğlu'nda genç kıza taciz: Çevreden sesi duyanlar müdahale etti
Beyoğlu'nda genç kıza taciz: Çevreden sesi duyanlar müdahale etti
Sputnik Türkiye
İstanbul Beyoğlu’nda iki kişi yolda yürüyen kadını duvara sıkıştırıp taciz etti. Çığlıkları duyan çevredekiler olaya müdahale ederken iki şüpheli gözaltına... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T12:47+0300
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türkiye
taciz
kadın
cinsel istismar
istanbul
beyoğlu
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İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yaşanan taciz anının görüntüleri ortaya çıktı. Yoldan geçen genç kızın önünü kesen 2 şahıstan biri, genç kızı yere yatırarak taciz etti. Genç kız çevredekilerin yardımıyla kurtulurken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.Peşine takıldılarBeyoğlu ilçesi Şehit Muhtar Mahallesi Balo Sokak'ta evine gitmekte olan İ. A.’nın peşine takılan Semir T. ve Ömer K., bir süre sonra önünü kestikleri genç kızı taciz etmeye başladı. Genç kızı duvara sıkıştıran şahıslardan biri, daha sonra genç kızı yere yatırarak taciz etmeye devam etti. Şahsın yanında duran arkadaşı ise olanları seyretti. Genç kızın yerde tacize uğradığını gören vatandaşlar olaya müdahale etti. Suç kayıtları ortaya çıktıŞahıslar vatandaşlar tarafından bölgeden uzaklaştırılırken, tacize uğrayan genç kız yine çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Olay sonrası polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Beyoğlu Güven Timi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu şüpheliler Semir T. ve Ömer K., yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve şahısların çok sayıda suç kayıtları olduğu öğrenildi.
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taciz, kadın, cinsel istismar, istanbul, beyoğlu, видео
taciz, kadın, cinsel istismar, istanbul, beyoğlu, видео

Beyoğlu'nda genç kıza taciz: Çevreden sesi duyanlar müdahale etti

12:47 04.10.2024 (güncellendi: 13:09 04.10.2024)
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İstanbul Beyoğlu’nda iki kişi yolda yürüyen kadını duvara sıkıştırıp taciz etti. Çığlıkları duyan çevredekiler olaya müdahale ederken iki şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yaşanan taciz anının görüntüleri ortaya çıktı.
Yoldan geçen genç kızın önünü kesen 2 şahıstan biri, genç kızı yere yatırarak taciz etti. Genç kız çevredekilerin yardımıyla kurtulurken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Peşine takıldılar

Beyoğlu ilçesi Şehit Muhtar Mahallesi Balo Sokak'ta evine gitmekte olan İ. A.’nın peşine takılan Semir T. ve Ömer K., bir süre sonra önünü kestikleri genç kızı taciz etmeye başladı.
Genç kızı duvara sıkıştıran şahıslardan biri, daha sonra genç kızı yere yatırarak taciz etmeye devam etti.
Şahsın yanında duran arkadaşı ise olanları seyretti.
Genç kızın yerde tacize uğradığını gören vatandaşlar olaya müdahale etti.

Suç kayıtları ortaya çıktı

Şahıslar vatandaşlar tarafından bölgeden uzaklaştırılırken, tacize uğrayan genç kız yine çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Olay sonrası polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Beyoğlu Güven Timi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu şüpheliler Semir T. ve Ömer K., yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve şahısların çok sayıda suç kayıtları olduğu öğrenildi.
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