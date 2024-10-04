https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/neymar-ile-anlasma-saglandi-brezilyali-yildiz-sezon-sonunda-imzayi-atmak-icin-geliyor-1088796238.html

Neymar ile anlaşma sağlandı: 'Brezilyalı yıldız sezon sonunda imzayı atmak için geliyor'

Neymar ile anlaşma sağlandı: 'Brezilyalı yıldız sezon sonunda imzayı atmak için geliyor'

Sputnik Türkiye

Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden fakat yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü forma şansı bulamayan Neymar'ın sezon sonunda Avrupa'ya döneceği... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T07:26+0300

2024-10-04T07:26+0300

2024-10-04T07:26+0300

neymar

spor

barcelona

barcelona

barcelona

hansi flick

al hilal

transfer

futbol

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Barcelona, sezon sonunda Al Hilal ile sözleşmesi sona erecek olan Neymar'ı bonservis ödemeden kadrosuna katmak istiyor.Neymar i̇le anlaşma sağlandıDünyaca ünlü Brezilyalı yıldızı yeniden Barcelona'ya döndürebilmek için bir süredir görüşmeler yapan İspanyol yöneticiler, Neymar'ı maaş konusunda ikna etti.Hoca i̇sterse bi̇tecekNeymar ile anlaşma sağlandıktan sonra gözler Barcelona teknik direktörü Hansi Flick'e çevrildi. Hansi Flick'in Neymar konusunda tedirgin olduğu ve bir süredir forma giyemediği için henüz karar vermediği öğrenildi.'Yüksek i̇hti̇mal i̇kna olacak'Sport kaynaklı habere göre; Hansi Flick, Neymar konusunda ikna olacak. Takımın havasını değiştirebilmek için böyle bir hamle yapmaya hazırlanan Barcelona yönetiminin, Hansi Flick'ten anlayış beklediği de aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/sampiyonlar-liginde-turk-firtinasi-kerem-akturkoglu-ve-orkun-kokcu-durdurulamiyor-1088746496.html

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Sputnik Türkiye

neymar, barcelona, barcelona, barcelona, hansi flick, al hilal, transfer, futbol