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UEFA Avrupa Ligi puan durumu: Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada?
UEFA Avrupa Ligi puan durumu: Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada?
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonu yeni formatı 36 takımın katılımıyla düzenleniyor. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş oynadığı maçlar ile... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
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uefa avrupa ligi
futbol
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maç
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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş rakipleri ile karşı karşıya geldi.Avrupa'da Beşiktaş, Almanya takımı Frankfurt’u konuk ederken Galatasaray RFS Rigas deplasmanına gitti. Fenerbahçe ise Hollanda takımı Twente deplasmanında oynadı. Galatasaray deplasmanda 2-2 berabere kalarak 1 puan ile 8.sırada kaldı. Fenerbahçe, Hollanda'da 1-1 berabere kalarak 1 puan ile 13. oldu. Beşiktaş ise Frankfurt karşısında 3-1 mağlup olarak Avrupa Ligi'nde sonuncu sırada yer aldı.UEFA Avrupa Ligi puan durumu nedir?1. Lazio - 62. Lyon - 6 3. Tottenham - 6 4. FCSB - 6 5. Anderlecht - 6 6. Ajax - 4 7. Eintracht Frankfurt - 4 8. Galatasaray - 4 9. Midtjylland - 4 10. Slavia Prag - 4 11. Athletic Bilbao - 4 12. Hoffenheim - 4 13. Fenerbahçe - 4 14. Bodø/Glimt - 4 15. Olympiakos - 3 16. Elfsborg - 3 17. Rangers - 3 18. AZ - 3 19. Malmö - 3 20. Braga - 3 21. Manchester United - 2 22. Viktoria Plzeň - 2 23. Twente - 2 24. Porto - 1 25. Real Sociedad - 1 26. Union Saint-Gilloise - 1 27. Roma - 1 28. Ludogorets - 1 29. Rīgas FS - 1 30. Nice - 1 31. Ferençvaroş - 0 32. M. Tel-Aviv - 0 33. PAOK - 0 34. Karabağ - 0 35. Dinamo Kiev - 0 36. Beşiktaş - 0
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uefa avrupa ligi puan durumu, galatasaray avrupa puanı, fenerbahçe avrupa puanı, beşiktaş avrupa puanı
uefa avrupa ligi puan durumu, galatasaray avrupa puanı, fenerbahçe avrupa puanı, beşiktaş avrupa puanı

UEFA Avrupa Ligi puan durumu: Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada?

00:20 04.10.2024
© İHA / SEBASTIEN NOGIERUEFA Avrupa Ligi yarın oynanacak 9 maçla başlıyor
UEFA Avrupa Ligi yarın oynanacak 9 maçla başlıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
© İHA / SEBASTIEN NOGIER
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UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonu yeni formatı 36 takımın katılımıyla düzenleniyor. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş oynadığı maçlar ile sıralamada yer aldı. Peki, UEFA Avrupa Ligi puan durumu nasıl?
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş rakipleri ile karşı karşıya geldi.
Avrupa'da Beşiktaş, Almanya takımı Frankfurt’u konuk ederken Galatasaray RFS Rigas deplasmanına gitti. Fenerbahçe ise Hollanda takımı Twente deplasmanında oynadı. Galatasaray deplasmanda 2-2 berabere kalarak 1 puan ile 8.sırada kaldı. Fenerbahçe, Hollanda'da 1-1 berabere kalarak 1 puan ile 13. oldu. Beşiktaş ise Frankfurt karşısında 3-1 mağlup olarak Avrupa Ligi'nde sonuncu sırada yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi puan durumu nedir?

1. Lazio - 6
2. Lyon - 6
3. Tottenham - 6
4. FCSB - 6
5. Anderlecht - 6
6. Ajax - 4
7. Eintracht Frankfurt - 4
8. Galatasaray - 4
9. Midtjylland - 4
10. Slavia Prag - 4
11. Athletic Bilbao - 4
12. Hoffenheim - 4
13. Fenerbahçe - 4
14. Bodø/Glimt - 4
15. Olympiakos - 3
16. Elfsborg - 3
17. Rangers - 3
18. AZ - 3
19. Malmö - 3
20. Braga - 3
21. Manchester United - 2
22. Viktoria Plzeň - 2
23. Twente - 2
24. Porto - 1
25. Real Sociedad - 1
26. Union Saint-Gilloise - 1
27. Roma - 1
28. Ludogorets - 1
29. Rīgas FS - 1
30. Nice - 1
31. Ferençvaroş - 0
32. M. Tel-Aviv - 0
33. PAOK - 0
34. Karabağ - 0
35. Dinamo Kiev - 0
36. Beşiktaş - 0
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
SPOR
Beşiktaş kendi sahasında Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup oldu
Dün, 23:59
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