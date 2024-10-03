https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/besiktas-kendi-sahasinda-eintracht-frankfurta-3-1-maglup-oldu-1088791001.html

Beşiktaş kendi sahasında Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup oldu

Beşiktaş kendi sahasında Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup oldu

Sputnik Türkiye

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında ağırladığı Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenildi. 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T23:59+0300

2024-10-03T23:59+0300

2024-10-04T00:26+0300

spor

beşiktaş

eintracht frankfurt

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Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-1 mağlup oldu.Karşılaşmada konuk takıma galibiyeti getiren golleri 19. dakikada penaltıdan Omar Marmoush, 22. dakikada Dina Ebimbe ve 82. dakikada Ansgar Knauff kaydetti.Siyah-beyazlı ekibin golünü ise 90+3. dakikada Arthur Masuaku attı.Bu sonuçla Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Ajax'ın (Hollanda) ardından Eintracht Frankfurt'a da mağlup olarak ikinci yenilgisini yaşadı. Bu maçlarda kalesinde 7 gol gören Beşiktaş rakip fileleri ise bir kez havalandırdı.Organizasyonda ilk galibiyetini alan Eintracht Frankfurt ise puanını 4'e çıkardı.

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beşiktaş, eintracht frankfurt