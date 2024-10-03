https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/besiktas-kendi-sahasinda-eintracht-frankfurta-3-1-maglup-oldu-1088791001.html
Beşiktaş kendi sahasında Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup oldu
Beşiktaş kendi sahasında Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup oldu
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında ağırladığı Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenildi. 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T23:59+0300
2024-10-03T23:59+0300
2024-10-04T00:26+0300
spor
beşiktaş
eintracht frankfurt
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Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-1 mağlup oldu.Karşılaşmada konuk takıma galibiyeti getiren golleri 19. dakikada penaltıdan Omar Marmoush, 22. dakikada Dina Ebimbe ve 82. dakikada Ansgar Knauff kaydetti.Siyah-beyazlı ekibin golünü ise 90+3. dakikada Arthur Masuaku attı.Bu sonuçla Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Ajax'ın (Hollanda) ardından Eintracht Frankfurt'a da mağlup olarak ikinci yenilgisini yaşadı. Bu maçlarda kalesinde 7 gol gören Beşiktaş rakip fileleri ise bir kez havalandırdı.Organizasyonda ilk galibiyetini alan Eintracht Frankfurt ise puanını 4'e çıkardı.
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beşiktaş, eintracht frankfurt
beşiktaş, eintracht frankfurt
Beşiktaş kendi sahasında Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup oldu
23:59 03.10.2024 (güncellendi: 00:26 04.10.2024)
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında ağırladığı Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenildi.
Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-1 mağlup oldu.
Karşılaşmada konuk takıma galibiyeti getiren golleri 19. dakikada penaltıdan Omar Marmoush, 22. dakikada Dina Ebimbe ve 82. dakikada Ansgar Knauff kaydetti.
Siyah-beyazlı ekibin golünü ise 90+3. dakikada Arthur Masuaku attı.
Bu sonuçla Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Ajax'ın (Hollanda) ardından Eintracht Frankfurt'a da mağlup olarak ikinci yenilgisini yaşadı. Bu maçlarda kalesinde 7 gol gören Beşiktaş rakip fileleri ise bir kez havalandırdı.
Organizasyonda ilk galibiyetini alan Eintracht Frankfurt ise puanını 4'e çıkardı.