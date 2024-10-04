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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/tuzlada-polise-silahli-saldiri-bakan-yerlikayadan-aciklama-1088800331.html
Tuzla'da polise silahlı saldırı: 1 polis yaralandı, zanlı ölü ele geçirildi
Tuzla'da polise silahlı saldırı: 1 polis yaralandı, zanlı ölü ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Tuzla'da, hakkında arama kararı bulunan zanlının evine giden ekiplere silahla ateş açılması sonucu 1 polis memuru ağır yaralandı, 1 zanlı ölü ele geçirildi, 2... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T09:30+0300
2024-10-04T10:06+0300
ekonomi
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Tuzla'da "dolandırıcılık" suçundan aranan şüpheli için Tepeören Villaları'ndaki bir adrese giden polise içeriden ateş açıldı. Açılan ataş sonucu 1 polis memuru yaralandı. Yaralı polis, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Olay yerine özel harekat sevk edildi. Adresteki şüphelilerden 2'si polis ekiplerince gözaltına alınırken, 1 zanlı silahla polise direndi. Ekipler tarafından vurulan şüphelinin hayatını kaybettiği anlaşıldı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Tuzla'da aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda yaralanan polis memuru Adem Köş'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:10 aranma kaydı olduğu ortaya çıktıÖzel hareket unsurlarınca sürdürülen operasyonda, ikamet içindeki E.E'nin ölü ele geçirildiği, F.İ. ve Ç.G'nin ise yakalanarak gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, hayatını kaybeden E.E'nin "kasten öldürme" başta olmak üzere 10 aranma kaydı olduğunun tespit edildiği kaydedildi.Gözaltına alınanlardan Ç.G'nin "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan arandığı ifade edilen açıklamada, F.İ'nin ise "dolandırıcılık" suçundan kaydının bulunduğu bildirildi.Açıklamada, yakalananlar hakkındaki tahkikatın sürdüğü belirtilirken, ikametteki aramalarda 1 otomatik tabanca, 2 adet 9 mm çapında tabanca, çok sayıda fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/tuzlada-polise-saldiri-silahla-direnen-zanli-etkisiz-hale-getirildi-2-supheli-gozaltina-alindi-1088787837.html
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tuzla, tuzla polise saldırı, tuzla polis saldırı, tuzlada polise kim saldırdı, istanbul polis saldırı, polise silahlı saldırı

Tuzla'da polise silahlı saldırı: 1 polis yaralandı, zanlı ölü ele geçirildi

09:30 04.10.2024 (güncellendi: 10:06 04.10.2024)
© AA / Muhammed Enes Yıldırımİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
© AA / Muhammed Enes Yıldırım
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Tuzla'da, hakkında arama kararı bulunan zanlının evine giden ekiplere silahla ateş açılması sonucu 1 polis memuru ağır yaralandı, 1 zanlı ölü ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tuzla'da "dolandırıcılık" suçundan aranan şüpheli için Tepeören Villaları'ndaki bir adrese giden polise içeriden ateş açıldı. Açılan ataş sonucu 1 polis memuru yaralandı. Yaralı polis, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine özel harekat sevk edildi. Adresteki şüphelilerden 2'si polis ekiplerince gözaltına alınırken, 1 zanlı silahla polise direndi. Ekipler tarafından vurulan şüphelinin hayatını kaybettiği anlaşıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Tuzla'da aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda yaralanan polis memuru Adem Köş'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bugün Tuzla ilçemizde aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon sırasında, polislerimizin üzerine ateş açılmış, açılan ateş sonucu polis memurumuz Adem Köş yaralanmıştır. Operasyonda yaralanan kahraman polisimiz Adem'imize acil şifalar diliyorum. Milletimizin duası seninle. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canları pahasına görev yapan polislerimizi Allah korusun."
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10 aranma kaydı olduğu ortaya çıktı

Özel hareket unsurlarınca sürdürülen operasyonda, ikamet içindeki E.E'nin ölü ele geçirildiği, F.İ. ve Ç.G'nin ise yakalanarak gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, hayatını kaybeden E.E'nin "kasten öldürme" başta olmak üzere 10 aranma kaydı olduğunun tespit edildiği kaydedildi.
Gözaltına alınanlardan Ç.G'nin "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan arandığı ifade edilen açıklamada, F.İ'nin ise "dolandırıcılık" suçundan kaydının bulunduğu bildirildi.
Açıklamada, yakalananlar hakkındaki tahkikatın sürdüğü belirtilirken, ikametteki aramalarda 1 otomatik tabanca, 2 adet 9 mm çapında tabanca, çok sayıda fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği kaydedildi.
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