https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/tuzlada-polise-saldiri-silahla-direnen-zanli-etkisiz-hale-getirildi-2-supheli-gozaltina-alindi-1088787837.html

Tuzla'da polise saldırı: Silahla direnen zanlı etkisiz hale getirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Tuzla'da polise saldırı: Silahla direnen zanlı etkisiz hale getirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul Tuzla'da yakalama kararı bulunan bir zanlının evine giden polise ateş açıldı. Bir polisin yaralandığı olayda polise direnen zanlı olay sırasında... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T21:18+0300

2024-10-03T21:18+0300

2024-10-03T21:18+0300

tuzla

silahlı saldırı

polis

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Tuzla'da, polis ekipleri, dolandırıcılık suçundan arama kararı bulunan şüpheli hakkında işlem yapmak üzere bir adrese gitti.Ekiplerin arama çalışmasında silahla ateş açılması nedeniyle 1 polis memuru yaralandı. Yaralı polis hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan polis memurunun hayati tehlikesi olduğu açıklandı. Adresteki şüphelilerden 2'si polis ekiplerince gözaltına alınırken, 1 zanlı silahla polise direndi. Ekipler tarafından vurulan şüpheli hayatını kaybetti.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hayatını kaybeden E.E'nin 'kasten öldürme' başta olmak üzere 10 aranma kaydı olduğunun tespit edildiği kaydedildi.Olayın yaşandığı evde yapılan aramalarda 1 otomatik tabanca, 2 adet 9 mm çapında tabanca, çok sayıda fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/sehit-polis-seyda-yilmazin-esi-o-anlari-anlatti-saldiriyi-telsizden-duydum-basimdan-asagiya-kaynak-1088510213.html

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tuzla, silahlı saldırı, polis