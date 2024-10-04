https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/internette-cocuk-mustehcenligi-dahil-yasa-disi-bahis-ve-siber-dolandiriciliktan-115-supheli-1088797883.html
İnternette çocuk müstehcenliği dahil yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıktan 115 şüpheli yakalandı
İnternette çocuk müstehcenliği dahil yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıktan 115 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
İnternet üzerinden işlenen suçlara yönelik güvenlik güçlerinin 19 ilde yürüttüğü Siberağ-9 operasyonu sırasında 115 şüpheli yakalandı. Siber suçlar arasında... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T09:09+0300
2024-10-04T09:09+0300
2024-10-04T09:11+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
siber suçlar
siber güvenlik
çocuk istismarı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün yaptığı duyuruda operasyonun 4 günlük bir süre içinde yapıldığına dikkat çekerek yakalanan 115 şüpheliden 17'sinin tutuklandığı, 96'sının işlemlerinin devam ettiği ve ikisinin ise adli kontrol ile serbest kaldığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/mezari-acilmis-kefen-bulunamamisti-cem-garipoglu-gercekten-oldu-mu-sorusu-ne-zaman-belli-olacak-1088796956.html
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ali yerlikaya, operasyon, siber suçlar, siber güvenlik, çocuk istismarı
ali yerlikaya, operasyon, siber suçlar, siber güvenlik, çocuk istismarı
İnternette çocuk müstehcenliği dahil yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıktan 115 şüpheli yakalandı
09:09 04.10.2024 (güncellendi: 09:11 04.10.2024)
İnternet üzerinden işlenen suçlara yönelik güvenlik güçlerinin 19 ilde yürüttüğü Siberağ-9 operasyonu sırasında 115 şüpheli yakalandı. Siber suçlar arasında internette çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve internetten ödeme sistemleri bulunuyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün yaptığı duyuruda operasyonun 4 günlük bir süre içinde yapıldığına dikkat çekerek yakalanan 115 şüpheliden 17'sinin tutuklandığı, 96'sının işlemlerinin devam ettiği ve ikisinin ise adli kontrol ile serbest kaldığını açıkladı.