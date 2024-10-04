https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/internette-cocuk-mustehcenligi-dahil-yasa-disi-bahis-ve-siber-dolandiriciliktan-115-supheli-1088797883.html

İnternette çocuk müstehcenliği dahil yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıktan 115 şüpheli yakalandı

İnternette çocuk müstehcenliği dahil yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıktan 115 şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

İnternet üzerinden işlenen suçlara yönelik güvenlik güçlerinin 19 ilde yürüttüğü Siberağ-9 operasyonu sırasında 115 şüpheli yakalandı. Siber suçlar arasında... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T09:09+0300

2024-10-04T09:09+0300

2024-10-04T09:11+0300

türkiye

ali yerlikaya

operasyon

siber suçlar

siber güvenlik

çocuk istismarı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün yaptığı duyuruda operasyonun 4 günlük bir süre içinde yapıldığına dikkat çekerek yakalanan 115 şüpheliden 17'sinin tutuklandığı, 96'sının işlemlerinin devam ettiği ve ikisinin ise adli kontrol ile serbest kaldığını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/mezari-acilmis-kefen-bulunamamisti-cem-garipoglu-gercekten-oldu-mu-sorusu-ne-zaman-belli-olacak-1088796956.html

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ali yerlikaya, operasyon, siber suçlar, siber güvenlik, çocuk istismarı