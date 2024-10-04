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Mezarı açılmış, kefen bulunamamıştı: 'Cem Garipoğlu gerçekten öldü mü' sorusu ne zaman belli olacak?
Mezarı açılmış, kefen bulunamamıştı: 'Cem Garipoğlu gerçekten öldü mü' sorusu ne zaman belli olacak?
Sputnik Türkiye
Cem Garipoğlu'nun mezarı, Münevver Karabulut ailesinin talebi üzerine dün açıldı. Garipoğlu'na ait olduğu iddia edilen kemik parçaları tabutla birlikte Adli... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T07:55+0300
2024-10-04T07:59+0300
cem garipoğlu
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münevver karabulut
adli tıp kurumu
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Bahçeşehir'de 2009 yılında Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun, 2014 yılında Silivri Cezaevi'nde intihar ettiği açıklanmıştı. Ancak, Karabulut ailesi bu ölümle ilgili şüphelerini dile getirerek, mezarın açılması talebinde bulunmuştu. Bu talep üzerine, hem Karabulut hem de Garipoğlu ailesi, kamu vicdanını rahatlatmak adına mezarın açılmasına onay verdi. 3 Ekim 2024 tarihinde Karacaahmet Mezarlığı'nda yapılan işlem sırasında, olay yeri inceleme ekipleri mezarın açılma anını kayda aldı ve mezar çevresine güvenlik önlemleri alındı.Rapor ne zaman gelecek?Polis ekipleri mezarın çevresini brandalarla kapattı. Görevliler, mezardan aldıkları kemik parçalarını Adli Tıp Kurumu'na götürdü. Hürriyet'in haberine göre raporun bir hafta içinde hazırlanıp savcılığa sunulması bekleniyor.'Kefen bekliyorduk, ama yoktu'Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, mezarın açılması sonrası yaptığı açıklamada, "Mezar iki parça halindeydi. Üst kısmı boştu, alt kısımda ceset vardı. Ancak bütünlük yoktu. Kemikler vardı, kafatası da bulundu ama kefen ve steril bezler yoktu" dedi. Epözdemir, mezarın su almayan bir bölgede olduğunu belirterek, bu durumun incelemelerin sağlıklı yapılmasına olanak sağlayacağını ifade etti.Uzmanlardan açıklama: Kefen doğaya karışmış olabilirİstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Alkan, kefenin bulunmaması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Alkan, "Kefen, cenazeden sızan organik içeriğin etkisiyle yıllar içinde doğaya karışabilir. 10 yıl sonra yapılan bir mezar açma işleminde kefen tespit edilemeyebilir" açıklamasında bulundu.DNA i̇ncelemesi talebiKemiklerin incelemesiyle ilgili detaylara değinen avukat Rezan Epözdemir, "Özellikle dişler incelenecek. Ancak biz bu incelemenin, Garipoğlu ailesindeki erkek bireylerin DNA'larıyla karşılaştırılmasını talep ediyoruz" dedi. Cesedin, DNA incelemelerinin ardından tekrar Garipoğlu ailesine teslim edilmesi bekleniyor.Mezarın açılması sırasında delil kaybını önlemek için geniş güvenlik önlemleri alındı. Garipoğlu'nun mezarı açılarak kemiklerin incelenmesi, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
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cem garipoğlu, mezar, mezar, kefen, dna, dna testi, cinayet, münevver karabulut, adli tıp kurumu, istanbul adli tıp kurumu
cem garipoğlu, mezar, mezar, kefen, dna, dna testi, cinayet, münevver karabulut, adli tıp kurumu, istanbul adli tıp kurumu

Mezarı açılmış, kefen bulunamamıştı: 'Cem Garipoğlu gerçekten öldü mü' sorusu ne zaman belli olacak?

07:55 04.10.2024 (güncellendi: 07:59 04.10.2024)
© AACem Garipoğlu
Cem Garipoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
© AA
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Cem Garipoğlu'nun mezarı, Münevver Karabulut ailesinin talebi üzerine dün açıldı. Garipoğlu'na ait olduğu iddia edilen kemik parçaları tabutla birlikte Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Peki, 'Cem Garipoğlu gerçekten öldü mü' sorusu ne zaman belli olacak? Adli Tıp raporu ne zaman gelir?
Bahçeşehir'de 2009 yılında Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun, 2014 yılında Silivri Cezaevi'nde intihar ettiği açıklanmıştı. Ancak, Karabulut ailesi bu ölümle ilgili şüphelerini dile getirerek, mezarın açılması talebinde bulunmuştu. Bu talep üzerine, hem Karabulut hem de Garipoğlu ailesi, kamu vicdanını rahatlatmak adına mezarın açılmasına onay verdi. 3 Ekim 2024 tarihinde Karacaahmet Mezarlığı'nda yapılan işlem sırasında, olay yeri inceleme ekipleri mezarın açılma anını kayda aldı ve mezar çevresine güvenlik önlemleri alındı.

Rapor ne zaman gelecek?

Polis ekipleri mezarın çevresini brandalarla kapattı. Görevliler, mezardan aldıkları kemik parçalarını Adli Tıp Kurumu'na götürdü. Hürriyet'in haberine göre raporun bir hafta içinde hazırlanıp savcılığa sunulması bekleniyor.

'Kefen bekliyorduk, ama yoktu'

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, mezarın açılması sonrası yaptığı açıklamada, "Mezar iki parça halindeydi. Üst kısmı boştu, alt kısımda ceset vardı. Ancak bütünlük yoktu. Kemikler vardı, kafatası da bulundu ama kefen ve steril bezler yoktu" dedi. Epözdemir, mezarın su almayan bir bölgede olduğunu belirterek, bu durumun incelemelerin sağlıklı yapılmasına olanak sağlayacağını ifade etti.

Uzmanlardan açıklama: Kefen doğaya karışmış olabilir

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Alkan, kefenin bulunmaması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Alkan, "Kefen, cenazeden sızan organik içeriğin etkisiyle yıllar içinde doğaya karışabilir. 10 yıl sonra yapılan bir mezar açma işleminde kefen tespit edilemeyebilir" açıklamasında bulundu.

DNA i̇ncelemesi talebi

Kemiklerin incelemesiyle ilgili detaylara değinen avukat Rezan Epözdemir, "Özellikle dişler incelenecek. Ancak biz bu incelemenin, Garipoğlu ailesindeki erkek bireylerin DNA'larıyla karşılaştırılmasını talep ediyoruz" dedi. Cesedin, DNA incelemelerinin ardından tekrar Garipoğlu ailesine teslim edilmesi bekleniyor.
Mezarın açılması sırasında delil kaybını önlemek için geniş güvenlik önlemleri alındı. Garipoğlu'nun mezarı açılarak kemiklerin incelenmesi, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
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