https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/emniyet-duyurdu-yarin-bazi-yollar-kapanacak-1088834818.html
Emniyet duyurdu: Yarın bazı yollar kapanacak
Emniyet duyurdu: Yarın bazı yollar kapanacak
Sputnik Türkiye
Ankara Emniyet Müdürlüğü Ankara'da yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını açıkladı. Bu kapsamda Şehit Göksenin... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T18:50+0300
2024-10-04T18:50+0300
2024-10-04T18:50+0300
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, bazı yolların 5 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'dan itibaren trafiğe kapatılacağını açıkladı.Anıttepe Spor Tesisleri ve AnıtparkBaşkentte düzenlenecek etkinlik nedeniyle yolların kapatılacağını belirten Ankara Emniyet Müdürlüğü şu ifadelere yer verdi:
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ankara kapalı yollar, kapalı yollar, başkent kapalı yollar
ankara kapalı yollar, kapalı yollar, başkent kapalı yollar
Emniyet duyurdu: Yarın bazı yollar kapanacak
Ankara Emniyet Müdürlüğü Ankara'da yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını açıkladı. Bu kapsamda Şehit Göksenin Aytural Şaylan Caddesi'nin Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Spor Park Sokak arasında kalan bölümünün tamamı araç trafiğine kapatılacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, bazı yolların 5 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'dan itibaren trafiğe kapatılacağını açıkladı.
Anıttepe Spor Tesisleri ve Anıtpark
Başkentte düzenlenecek etkinlik nedeniyle yolların kapatılacağını belirten Ankara Emniyet Müdürlüğü şu ifadelere yer verdi:
'Anıttepe Spor Tesisleri ve Anıtpark'ta' düzenlenecek etkinlik dolayısıyla saat 10.00'dan itibaren bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak. Bu kapsamda, Şehit Göksenin Aytural Şaylan Caddesi'nin Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Spor Park Sokak arasında kalan bölümünün tamamı araç trafiğine kapatılacak.