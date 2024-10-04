https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/bolu-belediye-baskani-tanju-ozcan-bozkurt-heykeli-diktirdi-1088832804.html

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'Bozkurt' heykeli diktirdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'Bozkurt' heykeli diktirdi

Sputnik Türkiye

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Avusturya maçındaki 'bozkurt' hareketi nedeniyle UEFA tarafından milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verilmesine tepki... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T17:30+0300

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spor

merih demiral

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Milli futbolcu Merih Demiral'ın 'Bozkurt' işareti nedeniyle UEFA'dan ceza almasına tepki gösteren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan söz verdiği Merih Demiral'ın 'Bozkurt işareti yapan heykelini' şehre dikti.Türkiye A Milli Futbol takımı, 2 Temmuz’da, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda karşılaştığı Avusturya’yı 2-1 yenmişti. Maç sonrası sevinç gösterisinde Bozkurt işareti yapan Merih Demiral, siyasi sembol kullandığı gerekçesiyle UEFA tarafından 2 maç ceza almıştı. Milli futbolcuya destek için Merih Demiral’ın heykelini kente dikeceğini açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ''Size söz Melih Demiral’ın BOZKURT işareti yapan heykelini Bolu’ya dikeceğim! Hadi bakalım Avrupa bana da ceza yazsın'' demişti. Heykel sözünü tutan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Merih Demiral'ın 'Bozkurt' işareti yapan heykelini Karaçayır Mahallesi’nde bulunan yeni kavşakta törenle açtı.'Türk dünyasının simgesi de bozkurt'Açılışta konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan "İspanyol futbolcu gol atıyor, boğa işareti yapıyor buna ceza yok. Çünkü boğa İspanyolların simgesi. Türk dünyasının simgesi de bozkurt. Bu hareketi yapan futbolcuya niye ceza veriyorsunuz. Hükümet niye bunda kayıtsız kalıyor. Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Üstelik bozkurt hareketi MHP’lilerin, ülkücülerin simgesi falan da değil. Bu büyük bir yalan. Orta Asya Türk cumhuriyetlerinde, Arnavutluk’taki, Bulgaristan’daki Türklerde, İran Türkleri'nde, Azerbaycan Türkleri'nde yüzlerce yıldır kullanılan bir simge bu" ifadesinde bulundu.'Verdiğimiz sözümüzü tuttuk aslanlar gibi'Merih Demiral'ın heykelini dikeceğine dair verdiği sözü hatırlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan "Biz gerçek Türk milliyetçisiyiz. Etnik milliyetçi değiliz, üst kimlik milliyetçisiyiz. Merih Demiral kardeşimin de bu hareketi bundan sonra bir partinin siyasi hareketi olmaktan çıkartacaktır. Tekrar ediyorum, bozkurt simgesi, Türk dünyasının simgesidir. Bunu hiçbir partinin kabullenmesini, sahiplenmeye çalışmasını ben hazmedemiyorum. Kimsenin de hazmetmesini istemiyorum. Dolayısıyla biz sözde milliyetçi değil, özde milliyetçiyiz. Grup toplantılarında atık tutan, herkese hain diyen, vatan haini diyen ama hiçbir icraat yapmayan insanlar değiliz. Verdiğimiz sözümüzü tuttuk aslanlar gibi" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/tanju-ozcan-melih-demiralin-bozkurt-isareti-yapan-heykelini-boluya-dikecegim-1085567088.html

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