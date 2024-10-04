https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/arac-almak-isteyenler-dikkat-liste-fiyatlarina-ekim-ayari-1088800494.html

Araç almak isteyenler dikkat: Liste fiyatlarına ‘ekim’ ayarı

Araç almak isteyenler dikkat: Liste fiyatlarına ‘ekim’ ayarı

Sputnik Türkiye

Araç bayilerinde liste fiyatlarına ‘ekim’ ayarı geldi. Pek çok marka ve modelde fiyatlar güncellendi. Peki şu anda piyasada 1 milyon liranın altında kaç araç... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T09:49+0300

2024-10-04T09:49+0300

2024-10-04T09:49+0300

ekonomi

otomobil

sıfır araç

ikinci el

ikinci el otomobil

ikinci el araba satıcısı

ekonomi

fiat

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Sıfır araçlarda ekimde de fiyatlar yukarı yönde güncellendi. Peki araç fiyatları ekimde ne kadar zamlandı? 1 milyon liranın altında kaç araç modeli var?Milliyet'in haberine göre yaklaşık bir yıldır sabit kalan fiyatlar eylülde yükselmeye başladı:En yüksek fiyat artışı hangi modellerde?Neden yükseliş oldu?Liste fiyatı en düşük modeller neler?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/27-eylul-cuma-gunu-zorunlu-hale-geliyor-10-soruda-ikinci-el-tasit-satisinda-guvenli-odeme-sistemi-1088400392.html

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otomobil, sıfır araç, ikinci el, ikinci el otomobil, ikinci el araba satıcısı, ekonomi, fiat