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Araç almak isteyenler dikkat: Liste fiyatlarına ‘ekim’ ayarı
Araç almak isteyenler dikkat: Liste fiyatlarına ‘ekim’ ayarı
Sputnik Türkiye
Araç bayilerinde liste fiyatlarına ‘ekim’ ayarı geldi. Pek çok marka ve modelde fiyatlar güncellendi. Peki şu anda piyasada 1 milyon liranın altında kaç araç... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
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sıfır araç
ikinci el
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Sıfır araçlarda ekimde de fiyatlar yukarı yönde güncellendi. Peki araç fiyatları ekimde ne kadar zamlandı? 1 milyon liranın altında kaç araç modeli var?Milliyet'in haberine göre yaklaşık bir yıldır sabit kalan fiyatlar eylülde yükselmeye başladı:En yüksek fiyat artışı hangi modellerde?Neden yükseliş oldu?Liste fiyatı en düşük modeller neler?
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otomobil, sıfır araç, ikinci el, ikinci el otomobil, ikinci el araba satıcısı, ekonomi, fiat
otomobil, sıfır araç, ikinci el, ikinci el otomobil, ikinci el araba satıcısı, ekonomi, fiat

Araç almak isteyenler dikkat: Liste fiyatlarına ‘ekim’ ayarı

09:49 04.10.2024
© İHAaraç, otomobil
araç, otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
© İHA
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Araç bayilerinde liste fiyatlarına ‘ekim’ ayarı geldi. Pek çok marka ve modelde fiyatlar güncellendi. Peki şu anda piyasada 1 milyon liranın altında kaç araç kaldı?
Sıfır araçlarda ekimde de fiyatlar yukarı yönde güncellendi. Peki araç fiyatları ekimde ne kadar zamlandı? 1 milyon liranın altında kaç araç modeli var?
Milliyet'in haberine göre yaklaşık bir yıldır sabit kalan fiyatlar eylülde yükselmeye başladı:
“Yaklaşık bir yıldır fiyatı sabit kalan hatta enflasyon ve kur dahil edildiğinde düşüş gösteren alanlardan biri sıfır ve ikinci el otomotiv sektörüydü. Süreç içerisinde markalar sahip oldukları karlılık kabiliyetiyle maliyetler yükselse de yakalanan satış ivmesini korumak adına artışları mümkün olduğunca sübvanse ederek fiyatları belirli seviyelerde korumayı başardı. İkinci elde ise böyle argümanlar olmamasına rağmen sektör fiyatları sabit tutma noktasında başarı gösterdi. Son birkaç aylık süreçte döviz kurunda yaşanan değişim ve maliyetleri sübvanse etme kabiliyetinin azalması ile birlikte Eylül ayı sıfır otomobil fiyatlarında ilk değişim yaşandı."

En yüksek fiyat artışı hangi modellerde?

Yine aynı koşullar itibarıyla Ekim ayında da bir miktar fiyat artışlarının etiketlere yansıdığını gözlemliyoruz. Yaklaşık %4 ortalama ile en yüksek fiyat artışı D segment araçlarda yaşanırken, B segment araçlarda %3.80, A Segment araçlarda %3.15 ve C Segment araçlara yaklaşık %2.85 artış kaydedildi. Bu noktada elektrikli otomobiller ve Çin menşeli markalarda çok daha limitli artışlar gerçekleştiğini söyleyebiliriz.

Neden yükseliş oldu?

Geçmiş dönemde markalar sahip oldukları karlılık ve diğer imkanlarla birlikte yaşanan maliyet artışlarını mümkün olduğunca sübvanse edebiliyordu. Maliyetleri belirleyen faktörlerde yaşanan değişimlerle birlikte bu kabiliyet büyük ölçüde azaldığından, yaşanan maliyet artışları liste fiyatlarına yansımaya başladı. Dolayısıyla etiketlere yansıyan fiyat artışlarındaki ilk etken mevcut maliyetler.

Liste fiyatı en düşük modeller neler?

"Artan fiyatlarla birlikte 2024 model araçlarda alt barem 1 milyon TL’ye gelmiş durumda. Halihazırda var olan 2023 model araçlarda da seçenek bulunuyor. 2023 model Fiat Panda 855.000 TL fiyatı ile en uygun fiyatlı otomobil listesinin ilk sırasında. 2024 Renault Clio 905.000 TL, 2024 Hyundai i10 955.000 TL, Hyundai i20 979.000 TL, Citroen C3 988.000 TL ve yaklaşık 1 milyon TL fiyatıyla Fiat Egea ülkemizde satışa sunulan en uygun fiyatlı araçlar olarak göze çarpıyor."
İkinci el araç alım-satım - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
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