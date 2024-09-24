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27 Eylül Cuma günü zorunlu hale geliyor: 10 soruda ikinci el taşıt satışında 'Güvenli Ödeme Sistemi'
27 Eylül Cuma günü zorunlu hale geliyor: 10 soruda ikinci el taşıt satışında 'Güvenli Ödeme Sistemi'
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği tarafından kurulan Güvenli Ödeme Sistemi, 27 Eylül Cuma tarihi itibarıyla ikinci el motorlu taşıt alım... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T20:59+0300
2024-09-24T20:59+0300
türkiye
güvenli ödeme sistemi
ticaret bakanlığı
noter
türkiye noterler birliği (tnb)
ikinci el
ikinci el
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Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği tarafından kurulan Güvenli Ödeme Sistemi, 27 Eylül 2024 Cuma günü itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımlarında zorunlu hale gelecek.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada bu tarihten itibaren nakit, havale veya EFT gibi yöntemlerle gerçekleştirilen alım satımlar için taşıt bedeli Güvenli Ödeme Sistemi'ne aktarılmadan noterliklerde devir işlemi yapılmayacağı belirtildi. Noterlerde yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına, noterlere gidilmeden önce yapılması gerekenler şu şekilde ifade edildi:10 soruda 'Güvenli Ödeme Sistemi'Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği işbirliğiyle uygulamaya alınan Güvenli Ödeme Sistemi ile ikinci el otomobil satışlarında oluşan tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi planlanıyor.Güvenli Ödeme Sistemi 27 Eylül'den itibaren alıcıları da kapsayacak şekilde herkes için zorunlu hale geliyor. Bu uygulama ile ikinci el araç piyasasında alıcıyla satıcı arasında ödeme açısından yaşanan ihtilafların ortadan kaldırılması hedefleniyor.Söz konusu sisteme ilişkin merak edilen 10 soru ve 10 cevap tarafından şu şekilde derlendi:Güvenli Ödeme Sistemi nedir?İkinci el araç alışverişini daha güvenli hale getirmek amacıyla geliştirilen ödeme sistemidir.Güvenli Ödeme Sistemi ne zaman zorunlu hale gelecek?Sistemin kullanımı bugüne kadar ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan işletmelerin (oto galerilerin) satışlarında zorunlu iken 27 Eylül'den itibaren herkes için zorunlu hale gelecek.Sistemde ödeme süreci nasıl işleyecek?Uygulamada, önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak, sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracak. Satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçecek.Sistem hangi amaçla uygulanıyor?Sistemle nakit taşıma, sahte para ve satış bedelinin ödenmemesi gibi risklerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.Uygulama tüketicileri nasıl etkileyecek?Söz konusu sistemle ikinci el araç piyasasında güven ortamının oluşması bekleniyor. Uygulama, tüketici mağduriyetlerini önleyerek, ödeme açısından alıcı ve satıcı arasındaki ihtilafları ortadan kaldıracak.Uygulamanın denetimi kim tarafından yapılacak?Sistemin işleyiş ve denetimine ilişkin çalışmalar Ticaret Bakanlığınca yürütülecek.Sisteme dahil olan bankalar hangileri?Türkiye Noterler Birliği ile protokol imzalayan banka, elektronik para veya ödeme kuruluşlarının hepsi sisteme dahil edilecek.Sistemin kullanımı için herhangi bir ücret olacak mı?Banka tarafından her bir işlem karşılığında satıcıya aktarılacak araç satış bedelinden mahsup edilmek suretiyle 105 lira alınacak. Söz konusu ücretin 52,5 lirası işlem katılım payı olarak Türkiye Noterler Birliğine aktarılacak.Satış işleminden cayılması halinde sistem üzerinden yapılan başvuru iptal edilebilecek mi?Bu durumda başvuru iptal edilebilecek ve alıcı tarafından yatırılan tutar ilgili banka, elektronik para veya ödeme kuruluşu tarafından iade edilecek.Satış kaydı sonrası bilgilerde güncelleme yapılabilecek mi?Başvuru oluştuktan sonra bilgilerde düzenleme yapılamayacak. Bunun için mevcut başvurunun iptal edilmesi ve yeni bir işlemin başlatılması gerekecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/arac-alip-satacak-herkesi-ilgilendiriyor-odeme-banka-teminatinda-onay-bekleyecek-1088230655.html
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güvenli ödeme sistemi nedir, güvenli ödeme sistemi nasıl yapılır, güvenli ödeme sistemi zorunlu mu, güvenli ödeme sistemi noter, banka, ticaret bakanlığı güvenli ödeme, ticaret bakanlığı güvenli ödeme sistemi, noter güvenli ödeme sistemi ücreti, noter güvenli ödeme sistemi ücreti, güvenli ödeme sitemi noter nasıl yapılır, noter güvenli ödeme nedir, noter güvenli ödeme sistemi, noter güvenli ödeme sistemi zorunlu mu, noter güvenli ödeme sistemi 2024

27 Eylül Cuma günü zorunlu hale geliyor: 10 soruda ikinci el taşıt satışında 'Güvenli Ödeme Sistemi'

20:59 24.09.2024
© AAİkinci el araç alım-satım
İkinci el araç alım-satım - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© AA
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Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği tarafından kurulan Güvenli Ödeme Sistemi, 27 Eylül Cuma tarihi itibarıyla ikinci el motorlu taşıt alım satımlarında zorunlu olacak.
Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği tarafından kurulan Güvenli Ödeme Sistemi, 27 Eylül 2024 Cuma günü itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımlarında zorunlu hale gelecek.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada bu tarihten itibaren nakit, havale veya EFT gibi yöntemlerle gerçekleştirilen alım satımlar için taşıt bedeli Güvenli Ödeme Sistemi'ne aktarılmadan noterliklerde devir işlemi yapılmayacağı belirtildi.
Noterlerde yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına, noterlere gidilmeden önce yapılması gerekenler şu şekilde ifade edildi:
Satıcının, sisteme giriş yaparak kendisine, alıcıya ve taşıta ilişkin bilgileri sisteme kaydetmesi,
Alıcının, SMS veya e-posta yoluyla kendisine gönderilen referans numarasını kullanarak sisteme giriş yapması ve satıcı tarafından girilen bilgileri onaylaması,
Sistemde kayıtlı hesap numarasına taşıt bedelini transfer etmesi.

10 soruda 'Güvenli Ödeme Sistemi'

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği işbirliğiyle uygulamaya alınan Güvenli Ödeme Sistemi ile ikinci el otomobil satışlarında oluşan tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi planlanıyor.
Güvenli Ödeme Sistemi 27 Eylül'den itibaren alıcıları da kapsayacak şekilde herkes için zorunlu hale geliyor. Bu uygulama ile ikinci el araç piyasasında alıcıyla satıcı arasında ödeme açısından yaşanan ihtilafların ortadan kaldırılması hedefleniyor.
Söz konusu sisteme ilişkin merak edilen 10 soru ve 10 cevap tarafından şu şekilde derlendi:

Güvenli Ödeme Sistemi nedir?

İkinci el araç alışverişini daha güvenli hale getirmek amacıyla geliştirilen ödeme sistemidir.

Güvenli Ödeme Sistemi ne zaman zorunlu hale gelecek?

Sistemin kullanımı bugüne kadar ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan işletmelerin (oto galerilerin) satışlarında zorunlu iken 27 Eylül'den itibaren herkes için zorunlu hale gelecek.

Sistemde ödeme süreci nasıl işleyecek?

Uygulamada, önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak, sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracak. Satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçecek.

Sistem hangi amaçla uygulanıyor?

Sistemle nakit taşıma, sahte para ve satış bedelinin ödenmemesi gibi risklerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Uygulama tüketicileri nasıl etkileyecek?

Söz konusu sistemle ikinci el araç piyasasında güven ortamının oluşması bekleniyor. Uygulama, tüketici mağduriyetlerini önleyerek, ödeme açısından alıcı ve satıcı arasındaki ihtilafları ortadan kaldıracak.

Uygulamanın denetimi kim tarafından yapılacak?

Sistemin işleyiş ve denetimine ilişkin çalışmalar Ticaret Bakanlığınca yürütülecek.

Sisteme dahil olan bankalar hangileri?

Türkiye Noterler Birliği ile protokol imzalayan banka, elektronik para veya ödeme kuruluşlarının hepsi sisteme dahil edilecek.

Sistemin kullanımı için herhangi bir ücret olacak mı?

Banka tarafından her bir işlem karşılığında satıcıya aktarılacak araç satış bedelinden mahsup edilmek suretiyle 105 lira alınacak. Söz konusu ücretin 52,5 lirası işlem katılım payı olarak Türkiye Noterler Birliğine aktarılacak.

Satış işleminden cayılması halinde sistem üzerinden yapılan başvuru iptal edilebilecek mi?

Bu durumda başvuru iptal edilebilecek ve alıcı tarafından yatırılan tutar ilgili banka, elektronik para veya ödeme kuruluşu tarafından iade edilecek.

Satış kaydı sonrası bilgilerde güncelleme yapılabilecek mi?

Başvuru oluştuktan sonra bilgilerde düzenleme yapılamayacak. Bunun için mevcut başvurunun iptal edilmesi ve yeni bir işlemin başlatılması gerekecek.
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
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Araç alıp satacak herkesi ilgilendiriyor: 'Ödeme, banka teminatında onay bekleyecek'
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