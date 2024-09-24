https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/27-eylul-cuma-gunu-zorunlu-hale-geliyor-10-soruda-ikinci-el-tasit-satisinda-guvenli-odeme-sistemi-1088400392.html

27 Eylül Cuma günü zorunlu hale geliyor: 10 soruda ikinci el taşıt satışında 'Güvenli Ödeme Sistemi'

27 Eylül Cuma günü zorunlu hale geliyor: 10 soruda ikinci el taşıt satışında 'Güvenli Ödeme Sistemi'

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği tarafından kurulan Güvenli Ödeme Sistemi, 27 Eylül Cuma tarihi itibarıyla ikinci el motorlu taşıt alım... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T20:59+0300

2024-09-24T20:59+0300

2024-09-24T20:59+0300

türkiye

güvenli ödeme sistemi

ticaret bakanlığı

noter

türkiye noterler birliği (tnb)

ikinci el

ikinci el

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Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği tarafından kurulan Güvenli Ödeme Sistemi, 27 Eylül 2024 Cuma günü itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımlarında zorunlu hale gelecek.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada bu tarihten itibaren nakit, havale veya EFT gibi yöntemlerle gerçekleştirilen alım satımlar için taşıt bedeli Güvenli Ödeme Sistemi'ne aktarılmadan noterliklerde devir işlemi yapılmayacağı belirtildi. Noterlerde yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına, noterlere gidilmeden önce yapılması gerekenler şu şekilde ifade edildi:10 soruda 'Güvenli Ödeme Sistemi'Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği işbirliğiyle uygulamaya alınan Güvenli Ödeme Sistemi ile ikinci el otomobil satışlarında oluşan tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi planlanıyor.Güvenli Ödeme Sistemi 27 Eylül'den itibaren alıcıları da kapsayacak şekilde herkes için zorunlu hale geliyor. Bu uygulama ile ikinci el araç piyasasında alıcıyla satıcı arasında ödeme açısından yaşanan ihtilafların ortadan kaldırılması hedefleniyor.Söz konusu sisteme ilişkin merak edilen 10 soru ve 10 cevap tarafından şu şekilde derlendi:Güvenli Ödeme Sistemi nedir?İkinci el araç alışverişini daha güvenli hale getirmek amacıyla geliştirilen ödeme sistemidir.Güvenli Ödeme Sistemi ne zaman zorunlu hale gelecek?Sistemin kullanımı bugüne kadar ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan işletmelerin (oto galerilerin) satışlarında zorunlu iken 27 Eylül'den itibaren herkes için zorunlu hale gelecek.Sistemde ödeme süreci nasıl işleyecek?Uygulamada, önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak, sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatıracak. Satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçecek.Sistem hangi amaçla uygulanıyor?Sistemle nakit taşıma, sahte para ve satış bedelinin ödenmemesi gibi risklerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.Uygulama tüketicileri nasıl etkileyecek?Söz konusu sistemle ikinci el araç piyasasında güven ortamının oluşması bekleniyor. Uygulama, tüketici mağduriyetlerini önleyerek, ödeme açısından alıcı ve satıcı arasındaki ihtilafları ortadan kaldıracak.Uygulamanın denetimi kim tarafından yapılacak?Sistemin işleyiş ve denetimine ilişkin çalışmalar Ticaret Bakanlığınca yürütülecek.Sisteme dahil olan bankalar hangileri?Türkiye Noterler Birliği ile protokol imzalayan banka, elektronik para veya ödeme kuruluşlarının hepsi sisteme dahil edilecek.Sistemin kullanımı için herhangi bir ücret olacak mı?Banka tarafından her bir işlem karşılığında satıcıya aktarılacak araç satış bedelinden mahsup edilmek suretiyle 105 lira alınacak. Söz konusu ücretin 52,5 lirası işlem katılım payı olarak Türkiye Noterler Birliğine aktarılacak.Satış işleminden cayılması halinde sistem üzerinden yapılan başvuru iptal edilebilecek mi?Bu durumda başvuru iptal edilebilecek ve alıcı tarafından yatırılan tutar ilgili banka, elektronik para veya ödeme kuruluşu tarafından iade edilecek.Satış kaydı sonrası bilgilerde güncelleme yapılabilecek mi?Başvuru oluştuktan sonra bilgilerde düzenleme yapılamayacak. Bunun için mevcut başvurunun iptal edilmesi ve yeni bir işlemin başlatılması gerekecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/arac-alip-satacak-herkesi-ilgilendiriyor-odeme-banka-teminatinda-onay-bekleyecek-1088230655.html

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