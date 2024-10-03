https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/rusyadan-lubnana-yardim-eli-putinin-talimatiyla-beyruta-33-ton-insani-yardim-ulastirildi-1088749560.html

Rusya'dan Lübnan'a yardım eli: Putin'in talimatıyla Beyrut'a 33 ton insani yardım ulaştırıldı

Rusya'dan Lübnan'a yardım eli: Putin'in talimatıyla Beyrut'a 33 ton insani yardım ulaştırıldı

Sputnik Türkiye

Rusya, İsrail'in yoğun saldırıları sonucu zorlu bir insani durumla karşı karşıya kalan Lübnan'a Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla yardım eli uzattı. 03.10.2024, Sputnik Türkiye

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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı üzerine, İsrail'in saldırılarının hedefindeki başkent Beyrut'a insani yardım gönderildiğini duyurdu.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İl-76 kargo uçağı, Beyrut'a 33 ton insani yardım ulaştırdı.İnsani yardım paketinde gıda ürünleri, ilaçlar, temel ihtiyaç malzemeleri, mobil elektrik santralleri yer aldı.İl-76 uçağı, Beyrut'ta Rusya Büyükelçisi Aleksandr Rudakov ve Lübnan Çevre Bakanı Naser Yasin tarafından karşılandı.İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki hedefleri vurması nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişi sığınmacı durumuna düştü. Çok sayıda sığınmacı kampı kurulurken hayır kurumları ve belediyeler, zor durumdaki insanların ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olmuş durumda.

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