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Rusya'dan Lübnan'a yardım eli: Putin'in talimatıyla Beyrut'a 33 ton insani yardım ulaştırıldı
Rusya'dan Lübnan'a yardım eli: Putin'in talimatıyla Beyrut'a 33 ton insani yardım ulaştırıldı
Sputnik Türkiye
Rusya, İsrail'in yoğun saldırıları sonucu zorlu bir insani durumla karşı karşıya kalan Lübnan'a Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla yardım eli uzattı. 03.10.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı üzerine, İsrail'in saldırılarının hedefindeki başkent Beyrut'a insani yardım gönderildiğini duyurdu.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İl-76 kargo uçağı, Beyrut'a 33 ton insani yardım ulaştırdı.İnsani yardım paketinde gıda ürünleri, ilaçlar, temel ihtiyaç malzemeleri, mobil elektrik santralleri yer aldı.İl-76 uçağı, Beyrut'ta Rusya Büyükelçisi Aleksandr Rudakov ve Lübnan Çevre Bakanı Naser Yasin tarafından karşılandı.İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki hedefleri vurması nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişi sığınmacı durumuna düştü. Çok sayıda sığınmacı kampı kurulurken hayır kurumları ve belediyeler, zor durumdaki insanların ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olmuş durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/husiler-tel-aviv-yakinlarindaki-yafada-hayati-bir-hedefi-vurduk-1088748176.html
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rusya, rusya acil durum bakanlığı, lübnan, beyrut, israil, sığınmacı, sığınmacı krizi, sığınmacı akını, sığınmacı kampı, mülteci, mülteci krizi, mülteci kampı
rusya, rusya acil durum bakanlığı, lübnan, beyrut, israil, sığınmacı, sığınmacı krizi, sığınmacı akını, sığınmacı kampı, mülteci, mülteci krizi, mülteci kampı

Rusya'dan Lübnan'a yardım eli: Putin'in talimatıyla Beyrut'a 33 ton insani yardım ulaştırıldı

10:00 03.10.2024
© Sputnik / Георгий Зимарев / Multimedya arşivine gidinİl-76 yangın söndürme uçağı
İl-76 yangın söndürme uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
© Sputnik / Георгий Зимарев
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Rusya, İsrail'in yoğun saldırıları sonucu zorlu bir insani durumla karşı karşıya kalan Lübnan'a Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla yardım eli uzattı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı üzerine, İsrail'in saldırılarının hedefindeki başkent Beyrut'a insani yardım gönderildiğini duyurdu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İl-76 kargo uçağı, Beyrut'a 33 ton insani yardım ulaştırdı.

İnsani yardım paketinde gıda ürünleri, ilaçlar, temel ihtiyaç malzemeleri, mobil elektrik santralleri yer aldı.

İl-76 uçağı, Beyrut'ta Rusya Büyükelçisi Aleksandr Rudakov ve Lübnan Çevre Bakanı Naser Yasin tarafından karşılandı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki hedefleri vurması nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişi sığınmacı durumuna düştü. Çok sayıda sığınmacı kampı kurulurken hayır kurumları ve belediyeler, zor durumdaki insanların ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olmuş durumda.
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