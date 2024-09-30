Lübnan'da belediyeler ve özel hayır kurumları, yerlerinden edilmiş kişilere yardım eli uzatıyor

Lübnan'da özel hayır kurumları ve belediyeler, İsrail'in saldırıları nedeniyle yerlerinden edilmiş kişilere hizmet vermeye devam ediyor.



Bu organizasyonun finansmanı mütevazı düzeyde ancak yaralılar ve yerlerinden edilmiş kişilere her zaman sıcak yiyecek ve barınak sağlanabiliyor.



'Emel' hareketinin Halkla İlişkiler Bölüm Direktörü Ali Ataya, Sputnik'e verdiği demeçte, yerlerinden edilmiş kişilere sundukları yardımları anlattı.



Ataya, "Güney Lübnan'daki Nebih Berri kompleksinde, okullarda, Lübnan Üniversitesi binalarında güney bölgelerden gelen Lübnanlıları ağırlıyoruz. Beyrut'taki okulları da yeniden teçhiz ettik ancak insanların oraya ulaşması daha zor. Merkezlerimizdeki insanların sayısı değişiyor, zira birçoğu akrabalarına gidiyor. Yeni patlamadan sonra bize bir akın oldu, sonra birçoğu gitti. Tabii ki, insanlara tam olarak yetecek kadar finansmanımız yok. İlaca, iyi yataklara ihtiyacımız var fakat şu aşamada elimizden geleni yapıyoruz" dedi.



Sputnik'e konuşan Suriyeli bir kadın da ülkesindeki ağır ekonomik koşullar nedeniyle 4 yıldır Lübnan'da yaşadığını belirtti.



Suriyeli kadın, "4 yıldır Lübnan'da yaşıyorum, zira ülkemde yaptırımlar nedeniyle ağır bir ekonomik durum söz konusu. Şimdi de Lübnan'da bombalanıyoruz. Bunlar nokta hedefli saldırılar değil, aksine çok sayıda sivili öldüren kitlesel saldırılar. Lübnanlıları, Suriyelileri, Filistinlileri, herkesi öldürüyorlar" ifadelerini kullandı.



Artık Suriye'ye gidip oraya saldırılardan saklanabileceklerini ümit eden sığınmacı kadın, "Ülkemiz, sınırlarını herkese açtı. Arabam yok o yüzden henüz ayrılmadım. Müslümanlar birleşip İsrail ve Amerika'ya karşı savaşmalı" diye ekledi.